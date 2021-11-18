14 персонажей из мифов Древней Греции, чьи истории в Голливуде переиначили так, что только успевай лапшу с ушей снимать

Древнегреческие мифы — истории о титанах, богах, героях и чудовищах — легли в основу множества произведений искусства: романов, пьес, полотен и скульптур. Придуманные много веков назад, они до сих пор трогают сердца людей, и, естественно, голливудские сценаристы не могут пройти мимо них. Понятно, что мы не ждем от фильмов, основанных на мифах и легендах, особой достоверности, но все же хочется, чтобы их создатели не допускали уж совсем явных ляпов.

Мы в AdMe.ru пересмотрели популярные кинофильмы, снятые по мотивам мифов Древней Греции, и вот основные расхождения, которые просто бросаются в глаза любому, кто хоть раз читал эти истории в книгах.

Аид не «плохой парень»

Если в кадре появляется Аид, можете быть уверены: не надо ждать конца фильма, чтобы догадаться, кто тут главный злодей. Коварный негодяй, одержимый жаждой власти, — таков повелитель подземного мира в большинстве фильмов по мотивам греческих мифов. А вот в оригинальных историях Аид — один из самых уравновешенных богов. Нет ни одной легенды, в которой он бы посягал на место Зевса, рвался установить мировое господство или плел интриги, хотя именно этим занимаются остальные обитатели Олимпа почти все свободное время. Аид — редкий для греческого пантеона образец верного супруга, который целиком и полностью занят своей работой — наблюдает за тем, как вершится справедливый суд над тенями ушедших, и следит, чтобы они не покидали его царство.

Персефона не пленница, а жена и правительница

Жена Аида, Персефона, по мнению создателей фильма «Перси Джексон и олимпийцы», ненавидит своего мужа, держащего ее в заточении, поэтому готова пойти на многое, чтобы разрушить его планы. Аид действительно похитил Персефону. Деметра, ее мать, не желала расставаться с дочерью, и договориться с ней не удавалось. После похищения богиня плодородия поставила Зевсу ультиматум: земля не будет давать урожай, пока Деметре не вернут утерянное дитя. В конечном счете все закончилось тем, что часть года Персефона проводит с матерью, а часть — с мужем. Но в подземном царстве Персефона не пленница, а полноправная правительница. И как гласит миф об Орфее и Эвридике, муж прислушивается к ее просьбам и даже готов нарушить незыблемый порядок в угоду жене.

Арес — бог войны, но стратег из него никакой

Бог войны Арес в фильмах часто предстает как стратег и умелый, сильный боец. В супергеройском боевике «Чудо-женщина» он и вовсе в одиночку справляется со всеми богами, а затем заделывается политиком и успешно манипулирует людьми. В древнегреческой мифологии за стратегию и воинское мастерство отвечала богиня мудрости, Афина. Арес же был жестоким богом хитрости, вероломства и боевого безумия. При всем этом непобедимым его назвать нельзя. Однажды он даже потерпел поражение от смертного — в «Илиаде» царь Аргоса Диомед ранит свирепого бога.

Гера ревнива, и у нее есть на это причины

Вопреки тому, что нам показывают в мультфильме «Геркулес», Гера не является матерью Геракла. Более того, именно она его главная ненавистница. И немудрено, ведь герой — постоянное напоминание богине о походах ее мужа Зевса на сторону. И уж конечно, она не просила своего супруга, как в фильме «Геракл: Начало легенды», закрутить роман с Алкменой. В мифах Гера чаще всего предстает в роли обманутой и мстительной жены, и ее даже можно понять, ведь любовным приключениям и незаконным отпрыскам Зевса нет числа.

Геракл не был молодым красавчиком

Для того чтобы собрать все неточности в голливудских фильмах, посвященных Гераклу, нужна отдельная статья, причем не одна. Одна из самых популярных ошибок: к тому времени, когда герой совершает большинство своих подвигов, он уже не юноша, а серьезный бородатый мужчина, который практически не расстается ни с дубинкой, ни со шкурой Немейского льва. Именно таким его изображали сами древние греки.

Сценаристы постоянно путают Геракла и Геркулеса. И хотя второй — древнеримский «эквивалент» первого, разница все же существует. Например, если речь идет о Геракле, то его отцом был Зевс, а отец Геркулеса — Юпитер. Поэтому либо Геракл рассказывает о папе Зевсе, либо Геркулес просит помощи у отца Юпитера, но никак иначе.

Минотавр и Геракл из разных мифов

Среди деяний Геракла наиболее известны его 12 подвигов для искупления преступлений, совершенных в порыве умопомрачения, насланного на него ревнивой Герой. Есть мифы, посвященные и другим его приключениям, но ни в одном из них герой не сражается с Минотавром. Убить чудовище довелось совсем другому герою.

Тезей — вот кто победил чудище

Именно Тезей одолел Минотавра, но не ждите, что вам расскажут об этом в голливудских лентах. У героя в них совершенно другие проблемы. Даже в фильме «Минотавр», казалось бы, просто обязанном поведать нам наконец-то, как было дело, подвиг совершает некий Тео, не имеющий никакого отношения к сыну Посейдона. Не найдете вы в этом ужастике и нити Ариадны, которая помогла победителю выбраться из лабиринта.

Персей не мог полюбить Ио

Персей — это еще один древнегреческий герой, чьи приключения в голливудских лентах («Битва титанов» и «Гнев титанов») имеют мало общего с мифами. Начиная с того, что мать Персея, прекрасная Даная, осталась жива после путешествия по морю в сундуке. И царь Полидект отправил героя на битву с Медузой Горгоной именно потому, что желал отослать его подальше, чтобы сын не мешал ухаживать за матерью.

Любовный треугольник между Персеем, Андромедой и Ио невозможен ни в одной истории, имеющей отношение к мифам Древней Греции. И дело даже не в том, что Ио была возлюбленной Зевса, которую тот превратил в корову, чтобы скрыть ее от ревности Геры. А в том, что она была несколько раз «пра» бабушкой героя. В мифах Персей женится на Андромеде, она рожает ему 7 сыновей и 2 дочерей, а после смерти становится созвездием, размещенным на небе рядом с созвездием мужа.

Кракен — монстр из совсем других легенд

Кракен — легендарное существо, пришедшее к нам из скандинавского фольклора. В древнегреческих мифах существовало множество леденящих кровь монстров, но голливудским сценаристам почему-то их показалось мало, и они позаимствовали чудище из другой истории. Кет — вот то страшилище, которое победил Персей. В отличие от Кракена, похожего на гигантского кальмара, этот монстр — нечто среднее между китом, акулой и морским змеем. В самых страшных древнегреческих кошмарах его могли описать как нечто с головой кабана, телом акулы и веерообразным хвостом.

Пегас был белоснежным

Мифический крылатый конь из древнегреческих мифов, в отличие от киноверсии, был белоснежным. Зевс никак не мог послать его на помощь Персею по той простой причине, что Пегас на тот момент еще не появился на свет. Согласно легендам, он родится после победы над Медузой Горгоной — по одной из версий, из капель ее крови, смешавшихся с морской пеной.

У истории Париса и Елены Троянской не было хеппи-энда

Той истории любви со счастливым концом, которую нам рассказали создатели фильма «Троя», нет ни в древнегреческих мифах, ни в самой гомеровской «Илиаде». Парис не влюбился в Елену. Он просто польстился на обещание получить любовь самой красивой женщины в мире и присудил за это в споре звание прекраснейшей богини Афродите. На тот момент он Елену в глаза не видел, как и она его. В «Илиаде» красавчик Парис умирает в Трое, пронзенный ядовитой стрелой, а Елена Троянская, если верить уже гомеровской «Одиссее», возвращается к Менелаю и живет с ним в любви и согласии.

Фетида не единственная богиня в «Илиаде»

В «Илиаде» Гомера, а также в многочисленных мифах о Троянской войне очень много внимания уделяется богам. Если уж быть совсем точными, то именно боги играют центральную роль и направляют сюжетные линии этого эпоса. Ахейцам помогают Афина Паллада, Гера и Посейдон, троянцам — Аполлон, Арес и Афродита. Именно поэтому ни одна сторона так долго не могла окончательно победить. В фильме вместо всех ссорящихся, интригующих и даже воюющих богов есть нимфа Фетида, и та ведет себя совсем не так, как описано в мифах. Согласно легендам древних греков, она прятала сына, не желая, чтобы он принимал участие в войне, а вовсе не предлагала ему выбор между бесславной жизнью и героической гибелью.

Амазонки не жили на острове

В античных мифах, в отличие от вселенной DC, прародителем амазонок был Арес — бог войны, а вовсе не Зевс. Первая царица женщин-воинов, Отрера, была его женой, а значит, Ипполита и Антиопа — его потомки. Темискира же, которую сценаристы сделали заколдованным островом, созданным Зевсом, — город, столица царства амазонок.