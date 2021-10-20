14 пар наших и зарубежных звезд, которые оказались одного возраста, а так и не скажешь

Как по-разному порой знаменитости выглядят в одном и том же возрасте. Про одних, как Николь Кидман, пишут, что они смотрятся сейчас моложе, чем когда-либо. Другим же, наоборот, как Анджелине Джоли, таблоиды приписывают лишние годы.

Мы в AdMe.ru решили ближе разглядеть наших звезд и зарубежных, которые находятся в одном и том же возрасте. Кто из них выглядит старше, а кто моложе — решайте сами.

Софи Тёрнер и Клава Кока (25 лет)

Бонни Райт и Манижа (30 лет)

Эмма Стоун и Зоя Яровицына (32 года)

Леа Сейду и Светлана Иванова (36 лет)

Кирстен Данст и Ольга Медынич (39 лет)

Джиннифер Гудвин и Ирина Пегова (43 года)

Диана Крюгер и Екатерина Гусева (45 лет)

Анджелина Джоли и Ева Польна (46 лет)

Дженнифер Лопес и Татьяна Буланова (52 года)

Николь Кидман и Елена Воробей (54 года)

Деми Мур и Ингеборга Дапкунайте (58 лет)

Джулианна Мур и Арина Шарапова (60 лет)

Орнелла Мути и Лариса Долина (66 лет)

Опра Уинфри и Лайма Вайкуле (67 лет)