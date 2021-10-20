14 пар наших и зарубежных звезд, которые оказались одного возраста, а так и не скажешь
Как по-разному порой знаменитости выглядят в одном и том же возрасте. Про одних, как Николь Кидман, пишут, что они смотрятся сейчас моложе, чем когда-либо. Другим же, наоборот, как Анджелине Джоли, таблоиды приписывают лишние годы.
Мы в AdMe.ru решили ближе разглядеть наших звезд и зарубежных, которые находятся в одном и том же возрасте. Кто из них выглядит старше, а кто моложе — решайте сами.
Софи Тёрнер и Клава Кока (25 лет)
Бонни Райт и Манижа (30 лет)
Эмма Стоун и Зоя Яровицына (32 года)
Леа Сейду и Светлана Иванова (36 лет)
Кирстен Данст и Ольга Медынич (39 лет)
Джиннифер Гудвин и Ирина Пегова (43 года)
Диана Крюгер и Екатерина Гусева (45 лет)
Анджелина Джоли и Ева Польна (46 лет)
Дженнифер Лопес и Татьяна Буланова (52 года)
Николь Кидман и Елена Воробей (54 года)
Деми Мур и Ингеборга Дапкунайте (58 лет)
Джулианна Мур и Арина Шарапова (60 лет)
Орнелла Мути и Лариса Долина (66 лет)
Опра Уинфри и Лайма Вайкуле (67 лет)
Как думаете, в чем секрет тех, кто выглядит намного моложе своих лет?
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