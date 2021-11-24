14 пар наших и зарубежных звезд, которые оделись одинаково, но остались на своей волне
Не в первый раз мы замечаем, что звездные дамы с разных концов планеты, не сговариваясь, выбирают одинаковые платья. Виной тому могут быть всемирно известные дизайнеры, наряды которых хотят заполучить популярные модницы. Но иногда представления о прекрасном у творческих людей сходятся, и они по чистой случайности одеваются одинаково.
Мы в AdMe.ru знаем, что каждая девушка может придать образу собственной уникальности, даже если этот же наряд замечали на ком-то другом. Поэтому мы с удовольствием сравнили то, как выглядели наши и зарубежные звезды в одинаковых костюмах. А в конце вас ждет бонус — две культовые певицы, которые появились на публике в похожих образах.
Кристина Орбакайте и Ким Кардашьян
Настасья Самбурская и Джоди Комер
Клава Кока и Леди Гага
Мария Кожевникова и Эбигейл Бреслин
Светлана Лобода и Ашанти
Варвара Шмыкова и Кики Лэйн
Мария Кожевникова и Бри Ларсон
Вера Брежнева и Анна Делло Руссо
Рената Литвинова и Леди Гага
Екатерина Андреева и Брук Шилдс
Зара и Бейонсе
Анна Нетребко и Софи Тернер
Яна Рудковская и Натали Портман
Наталья Давыдова и Эмма Стоун
Бонус: Алла Пугачева и Леди Гага
На ком, на ваш взгляд, эти наряды выглядят совершенно по-разному?
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