14 пар наших и зарубежных звезд, которые оделись одинаково, но остались на своей волне

Не в первый раз мы замечаем, что звездные дамы с разных концов планеты, не сговариваясь, выбирают одинаковые платья. Виной тому могут быть всемирно известные дизайнеры, наряды которых хотят заполучить популярные модницы. Но иногда представления о прекрасном у творческих людей сходятся, и они по чистой случайности одеваются одинаково.

Мы в AdMe.ru знаем, что каждая девушка может придать образу собственной уникальности, даже если этот же наряд замечали на ком-то другом. Поэтому мы с удовольствием сравнили то, как выглядели наши и зарубежные звезды в одинаковых костюмах. А в конце вас ждет бонус — две культовые певицы, которые появились на публике в похожих образах.

Кристина Орбакайте и Ким Кардашьян

Настасья Самбурская и Джоди Комер

Клава Кока и Леди Гага

Мария Кожевникова и Эбигейл Бреслин

Светлана Лобода и Ашанти

Варвара Шмыкова и Кики Лэйн

Мария Кожевникова и Бри Ларсон

Вера Брежнева и Анна Делло Руссо

Рената Литвинова и Леди Гага

Екатерина Андреева и Брук Шилдс

Зара и Бейонсе

Анна Нетребко и Софи Тернер

Яна Рудковская и Натали Портман

Наталья Давыдова и Эмма Стоун

Бонус: Алла Пугачева и Леди Гага