14 отечественных музыкантов, которые здорово изменились с момента выхода своего первого клипа

Сергей Жуков

Дима Билан

Юлия Волкова

Лена Катина

Глюкоза

Сергей Лазарев

В 2000 году был создан дуэт Smash!! На тот момент Сергею Лазареву было 17 лет, а второму его участнику, Владу Топалову, — 15. В 2002 году вышел клип на песню Should Have Loved You More (Freeway), и ребята стали знаменитыми. К сожалению многих поклонниц, группа распалась в 2004 году.

Сергей Лазарев начал успешную сольную карьеру, 2 раза выступил на «Евровидении» и стал триумфатором конкурса в 2019-м.