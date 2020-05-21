14 отечественных музыкантов, которые здорово изменились с момента выхода своего первого клипа

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В 90-х все мы слушали «Руки вверх!» и «Иванушек», а в нулевых фанатели от «Тату» и Димы Билана. И сейчас мы наизусть помним их песни, многие из которых слушаем и сегодня в особенном настроении, когда так хочется поностальгировать.

Мы в AdMe.ru любим вспоминать, какими знаменитости были в прошлом. Вот как известные отечественные исполнители выглядели в своих первых клипах.

Сергей Жуков

В 1995 году Сергей Жуков и Алексей Потехин передали на радио кассету со своими песнями, на которой написали: «Эта музыка заставит вас поднимать руки вверх». Диджеи поставили один из треков в эфире и объявили: «Молодая группа „Руки вверх!“». Так и появилось название коллектива. Первый клип на песню «Малыш» вышел в 1997 году. А в 2006-м группа распалась. Сейчас Сергей Жуков выступает сольно и занимается бизнесом.

Дима Билан

Первый клип Димы Билана на песню «Осень» вышел 20 лет назад, и тогда же стартовала головокружительная карьера певца. Вы наверняка в курсе, что Дима Билан — это не настоящее имя, а псевдоним. На самом деле певца сначала звали Виктор Белан, но в 2008-м он принял свой псевдоним в качестве официальных имени и фамилии.

Юлия Волкова

В 1999 году 14-летняя Юля Волкова и 15-летняя Лена Катина стали участницами группы «Тату», и уже после выхода клипа на сингл «Я сошла с ума» девушки обрели небывалую популярность. Их песни возглавляли мировые хит-парады, но в 2009-м певицы решили, что время выступать сольно пришло, и группа распалась. Юлия Волкова выпустила несколько хитов и снялась в 3 фильмах и одном сериале.

Лена Катина

После распада группы «Тату» Лена Катина тоже начала сольную карьеру и записала 4 альбома на русском, английском и испанском языках.

Глюкоза

Сначала Максим Фадеев придумал проект «Глюк’oZa», потом был нарисован мультяшный образ, и лишь только после этого голосом девочки в очках с косичками и огромным доберманом стала Наталья Ионова. Первый клип, на песню «Ненавижу», вышел в 2002 году. И только в 2003-м зрители увидели, кто скрывается за образом мультяшного персонажа. Первый клип, в котором Наталья Ионова снялась, уже не скрывая лица, назывался «Бабочки». И после него рисованный персонаж постепенно отошел на второй план.

Сергей Лазарев

В 2000 году был создан дуэт Smash!! На тот момент Сергею Лазареву было 17 лет, а второму его участнику, Владу Топалову, — 15. В 2002 году вышел клип на песню Should Have Loved You More (Freeway), и ребята стали знаменитыми. К сожалению многих поклонниц, группа распалась в 2004 году. Сергей Лазарев начал успешную сольную карьеру, 2 раза выступил на «Евровидении» и стал триумфатором конкурса в 2019-м.

Влад Топалов

Влад Топалов — еще один участник дуэта Smash!!. После распада коллектива он выпустил 3 сольных альбома и снялся в нескольких телепроектах в роли камео. А еще Влад Топалов получил высшее образование и стал юристом.

Алсу

В 1999 году вышел первый клип Алсу — на песню «Зимний сон». В том же году песня «Иногда» тоже стала хитом. Алсу приобрела невероятную популярность, и уже через год она отправилась на конкурс «Евровидение» как кандидат от России и заняла второе место.

Кирилл Андреев

В 1995 году вышел на экраны клип «Вселенная», и после этого буквально все девушки страны влюбились в парней из «Иванушек». Кирилл Андреев тогда уже имел за плечами карьеру модели и занимался бодибилдингом. Неудивительно, что завоевывать женские сердца ему было так легко. «Иванушки International» на сцене уже 25 лет, а с 2003 года Кирилл параллельно выступает с сольной программой.

Митя Фомин

Группа Hi-Fi появилась в 1998 году, и тогда же вышел их первый клип — на композицию «Не дано». Митя Фомин был фронтменом группы с начала ее основания, но в 2009-м решил начать сольную карьеру. У него все получилось, а в 2018-м певец опять вернулся к работе с Hi-Fi и выпустил несколько песен с ее золотым составом.

Светлана Светикова

В 2002 году певица появилась в роли Эсмеральды в клипе Belle на песню, исполненную Вячеславом Петкуном, Александром Голубевым и Антоном Макарским. А до этого за плечами Светланы уже были долгие годы музыкальной карьеры, ведь петь в составе группы «Мультик» она начала в 4 года.

Валерий Меладзе

Первый клип Валерия Меладзе, на песню «Не тревожь мне душу, скрипка», вышел в 1994 году. В том же году будущим кумиром миллионов была написана кандидатская диссертация на тему: «Интенсификация обменных процессов в ионитном фильтре с псевдовибросжиженным слоем катиона». Да-да, Валерий — инженер по образованию.

Ольга Бузова

Во времена выхода своего первого клипа Ольга Бузова была уже очень известной. Музыкальную карьеру она начинала с песни «Не забывай» в дуэте с рэпером T-Killah. Клип на нее вышел в 2011 году. А сольную карьеру Ольга развивает с 2016 года и уже выпустила 2 студийных альбома.

Ани Лорак

В начале 90-х Каролина Куек победила в фестивале «Первоцвет», проходящем в украинском городе Черновцы, а затем попала на передачу «Утренняя звезда». Поскольку под именем Каролина уже была заявлена другая участница, девушке пришлось выкручиваться. Так и появился псевдоним Ани Лорак. Первый клип певицы, на песню «Манекенщица», вышел уже в 1996 году. После этого Ани Лорак выпустила множество альбомов на нескольких языках, снялась в кино и сериалах и стала телеведущей.