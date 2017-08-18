14 особенностей тела, которыми обладают единицы

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Каждый человек уникален, причем иногда больше, чем нам кажется. Пусть мы и обладаем одинаковым числом конечностей и схожими чертами, иногда неприметные мелочи выдают в нас «человека Х». AdMe.ru собрал 15 необычных особенностей человеческого тела, на которые мы редко обращаем внимание. Может, вы обладаете какой-то из них, но никогда не задумывались об этом?

14. Отсутствие зубов мудрости

20 % людей рождается без зубов мудрости, это считается вариантом нормы. В каких-то народах такое явление встречается чаще, а в каких-то реже. Например, отсутствие зубов мудрости замечено почти у 100 % коренных народов Мексики, чего практически не бывает у тасманийцев. Такая разница связана с геном PAX9 и, скорее всего, с рядом других генов.

13. Голубые глаза

Голубые глаза обусловлены мутацией в гене HERC2, из-за которой у носителей такого гена снижена выработка меланина в радужной оболочке, и встречаются лишь у 8 % людей.

12. Палец Мортона

10 % людей обладают пальцем Мортона — строением стопы, при котором второй палец длиннее первого. Забавно, но у статуи Свободы такое же строение стопы.

11. Завиток волос

У 8,4 % людей завиток волос на макушке растет против часовой стрелки. А если вы в числе левшей, составляющих 10 % всех людей, то у вас выше шансы на такой рост волос — 45 %.

10. Чихание

25 % человек необычно реагируют на яркий свет — они чихают. Для такого явления даже есть свое название — световой чихательный рефлекс.

9. «Обезьянья складка»

«Обезьянья складка», или линия, пересекающая всю ладонь, встречается у 1,5 % населения (чаще у мужчин, чем женщин) и передается по наследству.

8. Светлый цвет волос

Натуральные блондины среди взрослых встречаются редко, так как с возрастом светлые волосы темнеют. Поэтому процент светловолосого взрослого населения колеблется от 2 до 16 %.

7. Отпечатки пальцев

Только 5 % людей имеют отпечатки пальцев в виде арок (65 % — в виде петель, 30 % — в виде завитков).

6. Рыжий цвет волос

Рыжеволосые встречаются еще реже и составляют 1–2 % от населения планеты — такой цвет волос обусловлен мутацией.

5. Кудрявость

Только у 11 % людей волосы кудрявые сами по себе, без завивок.

4. Вывернутый пупок

Вывернутый пупок встречается только у 10 % взрослых, и, вопреки распространенному мнению, форма пупка не зависит от того, как перерезают пуповину при рождении. Значение имеет только то, как формируется рубцовая ткань после.

3. «Х» на ладонях

Буква Х на обеих ладонях встречается очень редко, и некоторые считают это признаком сильного характера. Единственное, что известно точно: такое бывает лишь у 3 % людей.

2. Руки в замке

Сложите руки в замок и посмотрите на положение больших пальцев: у 50 % людей палец правой руки закрывает палец левой, а у 49 % — наоборот. И лишь у 1 % людей пальцы в таком положении находятся рядом.

1. Сердце с правой стороны

Примерно у 1 человека из 12 019 большая часть сердца расположена с правой стороны. Такая врожденная аномалия называется декстрокардия и обычно не влечет отрицательных последствий.