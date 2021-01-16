14 особенностей, по которым сразу можно понять: эти дома и квартиры находятся в Канаде

Все знают, что в Канаде любят кленовый сироп и всем остальным видам спорта предпочитают хоккей. Но когда начинаешь узнавать чуточку больше и понимаешь, насколько эта страна отличается от всех прочих хотя бы вежливостью и доброжелательностью ее жителей, нет-нет да и появляется желание бросить все и срочно туда переехать. Кстати, у квартир и домов там тоже есть свои маленькие особенности, в которых и скрывается разница культур.

Мы в AdMe.ru уже не раз писали о Канаде, но о том, как выглядит типичное жилье в этой стране, мы практически не упоминали. Что ж, спешим это исправить.

О домах и квартирах

Будь у вас возможность выбирать между просторной квартирой и собственным домом в черте города или за его пределами, что бы вы предпочли? Канадцы, кажется, не очень любят апартаменты, ведь, согласно опросам, именно жители многоквартирных домов в больших городах меньше всего удовлетворены своим жильем. А вот частные коттеджи в пригороде — это некий маркер успеха. Хотя некоторые считают, что жизнь по европейским меркам, то есть в квартире, не так и плоха. В новых многоквартирных домах часто бывают собственные спортзалы, бассейны, а часто и то и другое разом. Кроме того, иногда доступны даже комнаты для гостей, которые можно арендовать на время, если к жильцам приехали друзья или родственники. В новых домах почти всегда отводят отдельные пространства для вечеринок, которые можно забронировать. Кстати, уборку после праздника делать не обязательно, она уже включена в стоимость.

Есть в Канаде и вариант жилья попроще — подвальные квартиры. Они действительно располагаются в подвалах жилых домов, и у них есть отдельный вход с улицы. Такие квартиры стоят дешевле, чем обычные, и только что переехавшие в Канаду иностранцы часто рассматривают их как неплохой вариант на первое время. В таком жилье есть кухня, ванная, комната для стирки, несколько спален. В подвальных квартирах тоже бывают довольно большие окна, благодаря которым внутри совсем не так мрачно, как может показаться из-за названия.

Спальни и гостиные

В Канаде нет привычных нам «двушек» или «трешек». Точнее, сами квартиры, конечно, есть, но количество комнат рассчитывается по-другому. Главное — сколько в апартаментах спален. Если она всего одна и при этом совмещена с кухней, то это bachelor apartment, что буквально можно перевести как «холостяцкая квартира». Слово «студия» употребляют в основном во франкоязычной провинции Квебек. Если кроме одной комнаты, которая служит спальней, есть еще и гостиная, то это квартира с одной спальней. И так далее по мере увеличения их количества.

Главная спальня отличается от всех прочих своими размерами — обычно она самая большая. А еще в ней, как правило, есть собственная ванная комната и гардеробная. Причем гардеробная — это не просто шкаф, а небольшая отдельная комнатка, в которую можно войти.

В канадских домах и квартирах всегда тепло, как бы холодно ни было на улице. Поддерживать нужную температуру помогают не только кондиционеры, но и особым образом спроектированные окна. В них обычно устанавливают тройные стеклопакеты, которые помогают удерживать тепло. Еще один их огромный плюс — защита от внешнего шума.

Часто в новых многоквартирных домах окна при этом делают просто огромными — от пола до потолка. Благодаря этому в квартирах светлее.

Кухни

Когда вы только получаете ключи от нового дома или квартиры в Канаде, в кухне обязательно будет вся мебель и основная бытовая техника. Шкафчики обычно сделаны из дерева, но в последние годы все чаще встречаются варианты из ДСП и МДФ. Абсолютный тренд — натуральный камень столешницы, ведь он крепкий, за ним предельно просто ухаживать, да и смотрится он отлично. Что касается бытовой техники, то стандартный набор — это холодильник, посудомоечная машина, плита (обычно электрическая), вытяжка и микроволновка. Ими комплектуют новые квартиры, а при переезде в другой дом не забирают с собой. Да и зачем, ведь там все это оставили прежние хозяева.

Еще одна особенность канадских кухонь — обилие розеток. Их иногда делают даже в столешницах, чтобы подключать электроприборы было удобно и не было необходимости возиться с удлинителями. В стены некоторых кухонь встроены пылесосы. Они выглядят как отверстия, к которым можно просто подмести мусор, образовавшийся во время готовки, и не думать, куда его деть потом. Включаются такие пылесосы довольно просто — нажатием ноги.

Кухни в новых домах, как правило, совмещены со столовыми. В Канаде решили уйти от старого стандарта планировок, в котором кухня была отдельной комнатой, чтобы создать пространство, в котором удобно было бы принимать гостей. То есть хозяева делают последние приготовления, прежде чем подать закуски и напитки, а их друзья и родные в это время общаются за большим обеденным столом или барной стойкой.

И все же есть у этого решения один огромный минус — готовить на такой кухне что-то сложнее салата не так легко, потому что запахи, какой бы мощной ни была вытяжка, все равно проникают в столовую. И те канадцы, жилплощадь которых это позволяет, нашли гениальное решение проблемы. Они оборудуют вторую кухню, очень маленькую, на которой главное — это разместить плиту и небольшую рабочую поверхность. И тогда на ней можно готовить любые блюда, не боясь, что приглашенные друзья почувствуют запах жареной курицы, впитавшийся в обивку дивана.

Ванные комнаты

В канадских домах обычно несколько ванных комнат. Та, которая расположена рядом с главной спальней, самая большая. В ней, как правило, есть ванна и 2 раковины с зеркалами — своя у мужа и своя у жены. В некоторых случаях устанавливают еще и душевую кабину в дополнение к ванне. В ванной может быть и вытяжка, которую можно включить на 20, 40 или 60 минут, и она поможет отрегулировать влажность воздуха в комнате.

Берлоги

В канадских квартирах иногда бывают небольшие отдельные комнатки, которые используются как место, где можно уединиться, когда хочется ото всех сбежать. Их называют денами, или берлогами. Там может располагаться рабочее место, небольшая библиотека или домашний кинотеатр. В такие комнаты иногда приглашают друзей, чтобы провести время с ними. Иногда взрослые члены семьи даже не разрешают детям заходить в свои берлоги.