14 ошибок во время уборки, из-за которых наш дом становится еще грязнее

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В дом, который пахнет чистотой и свежестью, хочется возвращаться. После уборки становится чище не только окружающее пространство, но и мысли, чувства. Однако бывают ситуации, когда на наведение порядка потратили полдня, а стало только грязнее.

Мы в AdMe.ru составили список распространенных ошибок, которые могут свести на нет все наши старания, а также выяснили, как их можно избежать.

1. Используем для уборки всего одну тряпку

Одна тряпка для всех видов работ не сделает ваш дом чище, даже если капнуть на нее моющее средство, а лишь перетащит грязь из одного места в другое. Лучше возьмите салфетки из микрофибры. Они подходят для любых поверхностей и хорошо переносят многократную чистку, поэтому после каждого использования спокойно отправляйте их в стирку.

2. Сметаем пыль метелкой из перьев

Такая метелка часто мелькала в старых голливудских фильмах, где горничные круглые сутки смахивали ею пылинки с ваз и перил. Но проблема в том, что эта штука не борется с пылью, а лишь разгоняет ее по всему дому. Попробуйте использовать одноразовые бумажные полотенца или чистящие салфетки. Они отлично притягивают пыль и не переносят ее на другие поверхности.

3. Вытираем пятна с ковров

Если тщательно оттирать пятно, то оно может расползтись дальше по ковру или впитаться глубже. Чтобы убрать его, используйте раствор соды, уксуса и мыльной стружки и старайтесь не вытереть, а промокнуть. Кроме того, в ворсинках скапливается пыль, плесень, перхоть и шерсть домашних животных. Установлено, что чистить ковер лучше всего при помощи пылесоса с HEPA-фильтром. Он уменьшит содержание мелких частиц в воздухе на 50 % за 4 минуты на 1 кв. метр.

4. Регулярно заправляем кровать

Исследования показали, что у пылевых клещей больше возможности появиться в кровати, которая регулярно заправляется, чем в постели, время от времени остающейся не накрытой одеялом. Если вы забудете прибрать кровать и она простоит так в течение дня, влага с простыней и матраса испарится и клещи в конечном итоге умрут от обезвоживания.

5. Моем деревянные полы сильно мокрой тряпкой

Древесная поверхность требует особого ухода. Протирайте пол не мокрой тряпкой, а слегка смоченной, ведь излишняя жидкость деформирует покрытие. После пройдитесь по нему сухой тканью, чтобы дерево не отсырело и не образовалась плесень.

6. Отправляем деревянные доски в посудомоечную машину

В посудомоечной машине разделочная доска из дерева попадает в тепло и сырость, а после очень быстро сушится. Это приведет к тому, что на ней появятся царапины, а в худшем случае древесина и вовсе треснет. К тому же в кухонном устройстве могут остаться мелкие щепки. Обычная щетка сможет очистить от грязи даже царапины от ножа, а чтобы на доске образовался защитный слой, протрите ее минеральным маслом.

7. Неправильно применяем уксус и лимонную кислоту

Хотя натуральные продукты экологичнее жесткой бытовой химии, такие кислотные средства, как лимонный сок и уксус, не стоит использовать для чистки поверхностей из природных материалов, чтобы не повредить их. Разбавленным водой уксусом или лимонным соком можно удалять грязь с керамической плиты, раковины и насадки для душа.

8. Чистим плиту металлическими щетками

Ваша плита может быть достаточно прочной, чтобы выдерживать высокую температуру, но от металлической щетки она пострадает. Этим предметом легко повредить эмалированную или стеклянную варочную панель.

9. Забываем мыть кофеварку

Теплая, влажная среда в вашей кофемашине и кофейнике может стать идеальным жильем для бактерий и плесени. После каждого использования обязательно очищайте кофейник и все съемные части в кофеварке, чтобы не обнаружить у себя дома «инкубатор» опасных микробов и не пить каждое утро бодрящий напиток с плесенью.

10. Распыляем дезодорант сразу после мытья пола

Любимые ароматы могут сделать дом уютнее, а воздух в нем — свежее. Однако если вы распылите в комнате дезодорант после того, как вымоете пол, то на поверхности останутся липкие пятна. Чтобы не тратить время на их удаление, разбрызгайте освежитель воздуха перед тем, как приступить к влажной уборке.

11. Сразу же вытираем чистящее средство

Стараясь поскорее справиться с уборкой, мы прыскаем чистящим спреем на грязную поверхность и тут же его смываем. Но для того, чтобы он смог вывести пятна, нужно время. Дайте средству несколько минут: раствор полностью растворит загрязнение, и удалить его будет гораздо легче.

12. Используем больше стирального порошка, чем надо

Загрузка в стиральную машину большего количества порошка, чем нужно по инструкции, не сделает вашу одежду чище. Напротив, во время ополаскивания моющее средство не смоется до конца, и его застрявшие в одежде частички могут притянуть больше грязи.

13. Применяем смягчители ткани

Смягчитель ткани — далеко не безопасный продукт. Из-за него на одежде остается токсичный слой. Он может сделать бесполезными вещи, важными качествами которых являются впитываемость и воздухопроницаемость, например полотенца, салфетки из микрофибры и некоторую спортивную одежду.

14. Удаляем пятна от кошачьей мочи средством с аммиаком

Если кот настойчиво делает свои дела не в лоток, а где попало, вероятно, он принял новое моющее средство за метки соперника. Если в вашем доме живет усатый любимец, избегайте бытовой химии на основе аммиака. Поскольку аммиак является компонентом кошачьей мочи, питомец может по ошибке принять запах чистящего раствора за метки другой кошки, маркирующей свою территорию, и снова «подписать» то же самое место сразу после того, как вы все вымоете.

А вас в детстве приучали к регулярной уборке? Считаете ли вы ее необходимой?