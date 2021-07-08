14 коварных ошибок, которые иногда допускают даже самые начитанные люди

По одной из версий англоговорящих людей, русский занимает 4-е место среди самых сложных языков. Даже мы, будучи носителями языка, нередко допускаем ошибки и путаемся в большом количестве правил, исключений и нюансов. А некоторые разговорные, но безграмотные фразы настолько укоренились в нашем лексиконе, что мы и вовсе не видим в их употреблении никаких ошибок.

Мы в AdMe.ru выбрали самые распространенные неточности, которые нам всем пора ликвидировать раз и навсегда.

1.

Чтобы понять, как правильно образовать уменьшительно-ласкательную форму любого имени с помощью суффиксов -ечк / -ичк, достаточно помнить, что в именах собственных в безударном положении пишется буква Е: Ванечка, Олечка, Юлечка, но Вероничка.

2.

Русский — язык капризный. Есть немало примеров, когда одинаково правильно писать слова как с буквой Х, так и без нее: двухсложный — двусложный. Но прилагательное «двукратный» не из их числа.

3.

«Поролон» — это эпоним от норвежской фирмы Porolon, которая поставляла материал в СССР. Именно поэтому в слове нет никаких других гласных, кроме О.

4.

Если человек будет долго бежать, у него начнется одышка (учащенное и затрудненное дыхание). Чтобы дать организму восстановиться, важно не забывать об отдышке, то есть дать себе отдышаться.

5.

В «Этимологическом словаре русского языка» Николая Максимовича Шанского сказано, что слово «проволока» восходит к глаголу «волочить», поэтому гласную букву О опускать неправильно.

6.

ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция. Слово «инфекция» женского рода, следовательно, и аббревиатура тоже.

7.

Модное прилагательное «конкурентоспособный» состоит из двух основ: «конкурент» и «способн». Поэтому перед соединительной гласной никакой буквы Н быть не должно.

8.

«Раздрай» означает путаницу, сумбур. А «раздрайва» не существует в нашем языке. Возможно, слово получилось в результате слияния «раздрая» и «драйва», но в словари оно не попало, поэтому так выражаться не стоит.

9.

В русском языке «светопредставления» не существует. А вот «светопреставление» есть, но оно не имеет ничего общего со световыми шоу. У этого слова два значения: первое — «конец мира», а второе, шутливое — «неразбериха, беспорядок».

10.

В «Большом толковом словаре» сказано, что пара — это «два однородных или одинаковых предмета, употребляемые вместе и составляющие одно целое». Еще парой можно называть людей: танцующая пара, супружеская пара. Все остальные случаи употребления считаются разговорными, в том числе весьма популярные выражения «на пару минут», «на пару дней». Правильно говорить «две минуты», «несколько минут», «два дня».

11.

Вы наверняка слышали неправильные фразы вроде «приду со школы», «вернусь с армии». Чтобы не запутаться в предлогах, задайте вопрос «куда?» к слову. Если ответ начинается с предлога «в», значит, следует говорить «из»: Артема забрали (куда?) в армию — Артем вернулся из армии. А предлог «с» идет в паре только с предлогом «на»: Катя улетела (куда?) на юг — Катя прилетела с юга.

12.

«Много» нельзя сочетать со словами «сколько» и «столько». Лучше воспользоваться другими вариантами: «Как много людей на площади!», «Так много денег я потратила на это путешествие».

13.

«На днях» — это фразеологизм. Его используют в двух значениях: когда говорят о чем-то, что произойдет в ближайшем будущем, или о том, что было в прошлом. Слова «буквально» в этой конструкции никогда не было и быть не должно. «Буквально» означает то же самое, что и «дословно», «слово в слово». Поэтому даже семантически в эту фразу наречие не вписывается.

14.

Эту ошибку иногда совершают даже дикторы. Корректно говорить «в выходные». А «на выходных» — разговорно-просторечный вариант, допустимый только в непринужденной речи.