14 очаровательных женщин, которые каждый день воодушевляют российских шоуменов

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В книге Бернара Вербера есть такая фраза: «Рассмеши женщину, и она уже наполовину твоя». Возможно, это частично объясняет то, почему кавээнщики, юмористы и ведущие развлекательных шоу не бывают обделены женским вниманием. Но, как оказалось, большинство артистов уже успели найти свою единственную и даже обзавелись детьми.

AdMe.ru решил узнать, кто же эти женщины, которым удалось покорить сердца российских шоуменов.

Евгений Кулик и Регина Гайсина

Обаятельный комедийный актер и шоумен в 2018 году женился на девушке, с которой долгое время встречался. Регина занимается дизайном женской одежды и белья и иногда вместе с Евгением участвует в интересных проектах.

Александр Гудков и Мария Чекалина

Артист рейтинговых шоу Comedy Woman и «Вечерний Ургант» держит свою личную жизнь в строжайшем секрете и тем самым иногда провоцирует о себе самые разные слухи. Например, о том, что он уже давно встречается с Марией Чекалиной, редактором глянцевого журнала. А еще недавно поклонники Александра заметили на одной из его фотографий кольцо на пальце и заподозрили, что он тайно женился. Гудков, конечно, эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.

Антон и Владлена Комоловы

Известный радио- и телеведущий, оказывается, уже довольно давно состоит в браке. С Владленой он познакомился в 1997 году в Испании, во время своей первой поездки за рубеж. Банальный курортный роман со временем перерос в прочный брак. Сейчас Владлена является концертным директором Антона и иногда пишет для него сценарии.

Станислав и Алена Ярушины

Популярный юморист и актер в 2011 году женился во 2-й раз. Его супругой стала Алена Харламова (сейчас уже Ярушина), которую он встретил на съемочной площадке. Девушка не имела никакого отношения к шоу-бизнесу, в тот день она просто пришла туда за подругой. Как позднее рассказал Станислав, это была любовь с первого взгляда. Алена не публичный человек и редко сопровождает мужа на мероприятиях. Она воспитывает 2 детей и является совладелицей танцевальной школы.

Михаил и Виктория Галустян

Михаил познакомился со своей будущей женой в клубе. В то время он был капитаном сборной команды «Утомленные солнцем» и уже привык к своей популярности. Юморист признался, что Вика покорила его тем, что не знала, кто он такой: «Мне стало понятно: значит, я интересен ей просто по-человечески». Они узаконили отношения спустя 5 лет, сейчас у них 2 детей.

Андрей и Ольга Бурковские

В одном из интервью Андрей рассказал, что всегда чувствовал, что жена у него будет одна и на всю жизнь. Кажется, так оно и есть. В 2008 году он женился на девушке, с которой долгое время просто дружил. Ольга любит заниматься боксом и нечасто появляется на светских мероприятиях. У пары есть дети — дочь Алиса и сын Максим.

Михаил и Екатерина Башкатовы

Свою будущую жену артист встретил в ночном клубе. Михаил пригласил ее на медленный танец, и они протанцевали и проговорили всю ночь. Через 4 года расписались. Екатерина призналась, что у нее были строгие принципы, поэтому они начали жить вместе только после свадьбы.

Евгений и Татьяна Никишины

Звезда команды «Уездный город», тот самый обаятельный студент-заучка в толстых очках, со своей будущей женой познакомился, когда им обоим было по 13 лет. Вместе они через многое прошли, и Татьяна неизменно поддерживала все увлечения мужа — от футбола до игры в КВН.

Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук

Этим летом Дмитрий Хрусталев впервые женился. Его избранницей стала Мария Гончарук, солистка группы DINAMA и обладательница титула второй вице-мисс украинского конкурса красоты.

Денис и Эльвира Дороховы

Денис и Эльвира охотно рассказывают, что их первая встреча произошла в политехническом колледже. Эльвира тогда решила прогулять занятия по волейболу и пошла прятаться в актовый зал, где в то время за картами собрались кавээнщики. Девушка сразу понравилась юмористу, они начали встречаться, а спустя 7 лет поженились.

Александр и Алина Незлобины

Резидент шоу Comedy Club не любит выставлять свою личную жизнь напоказ и скрывал, что у него есть жена, так долго, как мог. Он справедливо полагал, что его монологи провинциального плейбоя уже не выглядели бы такими естественными, если бы все знали, что на самом деле он примерный семьянин. Но сейчас уже известно, что в 2012 году он женился на девушке, с которой познакомился в одном из клубов Санкт-Петербурга.

Юрий и Елена Стояновы

Вот уже более 20 лет Юрий Стоянов счастлив в браке со своей 3-й женой. Пару свела вместе легендарная передача «Городок»: Елена работала в фирме, которая спонсировала программу. И хоть Елена человек совсем не публичный, на всех мероприятиях она неизменно сопровождает мужа.

Семен и Карина Слепаковы

Семен всячески охраняет свою личную жизнь и даже на мероприятия почти всегда приходит один. Но известно, что в 2012 году он женился на девушке, совершенно далекой от мира шоу-бизнеса — Карина работает в юридической сфере.

Евгений Стычкин и Ольга Сутулова

Востребованный актер и ведущий уже 7 лет женат на актрисе российского театра и кино Ольге Сутуловой, с которой он вместе работал на съемках фильма «Контракт на любовь».

Расскажите, а как вы познакомились со своим мужем или женой? На каком этапе вы поняли, что перед вами тот самый человек, с которым вы хотите прожить всю жизнь?