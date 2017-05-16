14 обычных вещей, которые стоят просто бешеных денег

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Маркетинг в наше время работает на полную катушку, компании-производители стараются угодить всем и каждому. Например, миллионерам они предлагают самые обычные вещи с ноткой роскоши за неприлично большие деньги. AdMe.ru собрал список того, что вы сможете найти для себя на рынке, когда просто сказочно разбогатеете.

Мятная зубная паста $ 99,99

Казалось бы, что может быть уникального в мятной пасте? Так вот, паста компании THEODENT содержит в своем составе уникальный запатентованный компонент Rennou, благодаря которому паста начинает работать уже после первого применения: укрепляет и защищает на протяжении всего дня.

Сиденье для туалета $ 299,95

Сиденье для туалета, созданное вручную из углеродных волокон, обращает на себя внимание. Натуральные материалы, универсальный размер, небольшой вес и лимитированное производство от компании Carbon Fiber Gear — разве вы еще не захотели его себе?

Наушники $ 638

Говорят, что звучание музыки в таких наушниках, которые предлагает компания GOLDSTRIKER, становится в разы лучше, ведь в ушах у вас будут настоящие бриллианты в 24 карата. Если захотите проверить — это обойдется вам недешево.

Шерстяные носки $ 1 188

Шерстяные носки от компании FALKE были выпущены лимитированной коллекцией: всего 10 пар. Шерсть викуньи — основа, из которой сделаны носки. Считается, что шерсть этого животного является самой редкой и дорогой в мире. Интересно, они такие же теплые, как бабушкины вязаные носочки?

Лампа-облако $ 3 360

Это облако — дизайнерская лампа от Kaufman Mercantile, которая не только освещает помещение, но и издает характерные для грозы звуки: гром, шум дождя. Также можно регулировать степень яркости и цвет самого облака.

Кухонный нож $ 5 415

Этот кухонный нож компании Nesmuk просто до каждого миллиметра невероятно дорогой и ценный. Лезвие ножа сделано из углеродистой стали, ручка — из карельской березы, а ее основание — из серебра. В комплекте с ножом также идет коробка с лаковым покрытием, кожаный чехол, ножеточка и специальное фирменное масло для ножей.

Карандаш $ 13 400

Немецкая компания Faber-Castell к своему дню рождения выпустила простой карандаш. Но единственное, что в нем есть простого, — это грифель. Сам карандаш сделан из кедра, а его колпачок — из белого золота, которое, в свою очередь, украшено 3 бриллиантами.

Монополия $ 14 161

Такая любимая всеми игра и такая дорогая. Покрытие поля компания ZONTIK решила сделать из кожи, а все надписи и фишки — из золота и серебра. Настоящая находка для того, кто любит роскошь во всех деталях.

iPhone 7 $ 25 850

Ювелир из Ливерпуля Стюарт Хьюс создал безумно дорогую модель знаменитого телефона вручную, его корпус изготовлен из 24-каратного золота. Кажется, на такой телефон страшно дышать, не то что брать его в руки.

Бритва $ 100 000

А как насчет приобрести бритву компании Zafirro, выполненную из чего-то внеземного? И это не шутка: ручка сделана из металла, который можно найти только в остатках метеорита. Что до лезвий, то они из белого сапфира, а болтики в бритве — из платины. Ну что, очистили место в ванной для этой малютки?

Туалетная бумага $ 1 558 335

Когда у компании Toilet Paper Man было золото в 24 карата, то они решили сделать из него туалетную бумагу. Стоимость оправдана материалом. Австралийская компания готова продать один такой рулон чуть больше чем за $ 1,5 млн, но не переживайте, комплиментом от фирмы будет бутылка шампанского. Можно будет сразу и отметить «полезное» вложение средств.

Чайник $ 3 000 000

Ничего необычного, просто чайник из коллекции Chitra, изготовленный из золота и декорированный 1 500 бриллиантами и 500 рубинами. Обычная вещичка для тех, кто может свободно распоряжаться своими деньги. И да, $ 3 млн — не окончательная его цена, потому что желающих его приобрести явно несколько.

Сумочка $ 3 800 000

Компания Mouawad представила миру сумочку, выполненную из 18-каратного золота и украшенную 4 517 бриллиантами разных цветов. Определенно пригодится девушкам, которые считают, что драгоценной должна быть каждая вещь без исключения.

Кольцо $ 70 000 000

Кольцо не с бриллиантом, а кольцо из бриллианта. Компания Shawish шагнула вперед в ювелирном деле и представила миру это уникальное во всех смыслах кольцо. Что ж, швейцарцы никогда не скупились на аксессуары.