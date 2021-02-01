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14 наших знаменитостей, чья самоирония просто бесподобна

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С тех, кто умеет посмеяться над собой, нужно брать пример, ведь это качество помогает с песней идти по жизни. Вдвойне приятно увидеть признания звезд с отменной самоиронией, которые напоминают, что они совсем как мы с вами.

Мы в AdMe.ru обожаем людей с отменным чувством юмора и не сомневаемся, что сейчас мы посмеемся вместе.

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А как у вас обстоят дела с самоиронией? Сможете прямо сейчас посмеяться над собой в комментариях?

Фото на превью bortich / instagram
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