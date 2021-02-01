14 наших знаменитостей, чья самоирония просто бесподобна
С тех, кто умеет посмеяться над собой, нужно брать пример, ведь это качество помогает с песней идти по жизни. Вдвойне приятно увидеть признания звезд с отменной самоиронией, которые напоминают, что они совсем как мы с вами.
Мы в AdMe.ru обожаем людей с отменным чувством юмора и не сомневаемся, что сейчас мы посмеемся вместе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
А как у вас обстоят дела с самоиронией? Сможете прямо сейчас посмеяться над собой в комментариях?
Фото на превью bortich / instagram