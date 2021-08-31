14 доказательств того, что с фантазией у наших предков все было в порядке

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Люди с удовольствием изучают быт прошлого: что ели, что пили и какими предметами пользовались наши предки. Одни вещи дошли до нас практически без изменений, а некоторые бытовые приборы времен Средневековья и Викторианской эпохи могут здорово ошарашить.

Мы в AdMe.ru прошерстили интернет в поисках винтажных приспособлений и предметов, чье назначение не всегда удается определить с первого взгляда. А если и удается, они все равно остаются для нас слишком диковинными.

В Викторианскую эпоху делали специальные чашки, чтобы усы не попадали в чай

Таким приспособлением пользовались швеи Викторианской эпохи: чугунный вращатель для ниток с подушечкой для иголок

В такой посуде подавали сыр во времена правления королевы Виктории

В XX веке тосты на столе стояли в такой посуде

Так выглядела головоломка, распространенная в Англии в XVII–XVIII веках

Задача игрока — выпить содержимое чаш так, чтобы напиток не пролился.

До изобретения мыла для очищения кожи от пота и грязи использовали специальный скребок — стригиль

В Средние века дамы носили на теле коробочки с липкой лентой внутри

Такие приспособления помогали ловить блох: насекомые прилипали к ленте.

Так выглядел очиститель ножей в 1890 году

Когда-то люди клали в кровать такие приспособления, чтобы подогреть место и лечь в теплую постель

Нагревальник изготовлялся из металла или керамики и наполнялся углями.

В Викторианскую эпоху мужчины с усами, чтобы не испачкать их, использовали вот такую ложку

Свечными ножницами тушили свечи и отрезали фитили

Так выглядели викторианские мужские туалеты

В Викторианскую эпоху люди, страдающие подагрой, использовали такую подставку для ног

В оперу люди могли брать не громоздкие бинокли, а специальные складные очки