14 доказательств того, что с фантазией у наших предков все было в порядке
Люди с удовольствием изучают быт прошлого: что ели, что пили и какими предметами пользовались наши предки. Одни вещи дошли до нас практически без изменений, а некоторые бытовые приборы времен Средневековья и Викторианской эпохи могут здорово ошарашить.
Мы в AdMe.ru прошерстили интернет в поисках винтажных приспособлений и предметов, чье назначение не всегда удается определить с первого взгляда. А если и удается, они все равно остаются для нас слишком диковинными.
В Викторианскую эпоху делали специальные чашки, чтобы усы не попадали в чай
Таким приспособлением пользовались швеи Викторианской эпохи: чугунный вращатель для ниток с подушечкой для иголок
В такой посуде подавали сыр во времена правления королевы Виктории
В XX веке тосты на столе стояли в такой посуде
Так выглядела головоломка, распространенная в Англии в XVII–XVIII веках
Задача игрока — выпить содержимое чаш так, чтобы напиток не пролился.
До изобретения мыла для очищения кожи от пота и грязи использовали специальный скребок — стригиль
В Средние века дамы носили на теле коробочки с липкой лентой внутри
Такие приспособления помогали ловить блох: насекомые прилипали к ленте.
Так выглядел очиститель ножей в 1890 году
Когда-то люди клали в кровать такие приспособления, чтобы подогреть место и лечь в теплую постель
Нагревальник изготовлялся из металла или керамики и наполнялся углями.
В Викторианскую эпоху мужчины с усами, чтобы не испачкать их, использовали вот такую ложку
Свечными ножницами тушили свечи и отрезали фитили
Так выглядели викторианские мужские туалеты
В Викторианскую эпоху люди, страдающие подагрой, использовали такую подставку для ног
В оперу люди могли брать не громоздкие бинокли, а специальные складные очки
А какие предметы быта из прошлого запомнились вам? Видели что-то необычное и красивое?