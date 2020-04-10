14 мужчин, которым посчастливилось взять в жены известных моделей
У героинь нашей подборки не только яркая внешность, достаток и успешная карьера. Помимо этого, некоторые из них живут в счастливом браке. И большинство мужей супермоделей известны сами по себе — среди них актеры, продюсеры, музыканты и бизнесмены.
AdMe.ru решил выяснить, как выглядят и чем занимаются спутники самых красивых девушек планеты.
14. Эшли Грэм и Джастин Эрвин
Эшли Грэм и ее муж, видеооператор Джастин Эрвин, познакомились в 2009 году. Спустя год пара поженилась. А в январе 2020 года Эшли и Джастин стали родителями — у них родился сын.
13. Жизель Бюндхен и Том Брэди
Супруг бразильской супермодели и одного из бывших «ангелов» Victoria’s Secret — игрок в американский футбол Том Брэди. Жизель и Том познакомились на вечеринке общих друзей в 2006 году, а в 2009-м поженились. У них двое детей — сын и дочь.
12. Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем
Британская модель Роузи и актер Джейсон Стейтем вместе с 2010 года. Помолвлены с 2016-го, в июне 2017 года у супругов родился сын. Пара старается не выставлять напоказ свою частную жизнь, поэтому практически невозможно найти их фотографий в домашней или неформальной обстановке.
11. Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард
Эмили Ратаковски замужем за актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Влюбленные поженились спустя всего пару месяцев после знакомства. 23 февраля 2018 года прошла скромная церемония регистрации их брака, а потом невеста поделилась своей радостью в инстаграме.
10. Даутцен Крус и Саннери Джеймс
Даутцен Крус замужем за диджеем Саннери Джеймсом. Пара познакомилась 2009 году, и спустя 4 месяца с момента знакомства Саннери сделал модели предложение руки и сердца. Свадьба состоялась в 2010 году. У супругов двое детей — сын и дочь.
9. Кристи Тарлингтон и Эдвард Бернс
Легендарная модель 90-х замужем за американским актером и кинорежиссером Эдвардом Бернсом. Кристи и Эдвард поженились в 2003 году. Пара воспитывает двоих детей — сына и дочь.
8. Карли Клосс и Джошуа Кушнер
Муж американской супермодели — бизнесмен Джошуа Кушнер, сын одного из богатейших людей в США Чарльза Кушнера. Молодые люди встречались с 2012 года. Летом 2018-го Карли Клосс объявила о помолвке. Поженились влюбленные осенью того же года.
7. Наталья Водянова и Антуан Арно
Топ-модель и филантроп Наталья Водянова и французский бизнесмен Антуан Арно вместе с 2011 года. Антуан — сын мультимиллиардера, президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно. У Натальи и Антуана два сына — 2014-го и 2016 годов рождения. А в январе 2020 года пара объявила о помолвке.
6. Тесс Холлидей и Ник Холлидей
Тесс Холлидей (урожденная Райан Меген Ховен) замужем за австралийским бизнесменом, художником и фотографом Ником Холлидеем. Тесс и Ник познакомились в 2012 году на ресурсе Tumblr и общались исключительно онлайн в течение 7 месяцев после знакомства. В 2014 году состоялась их помолвка, а через год свадьба. У пары растет сын.
5. Клаудия Шиффер и Мэттью Вон
Легендарная супермодель замужем за британским актером, продюсером и кинорежиссером Мэттью Воном. Они женаты с 2002 года. У пары растет трое детей.
4. Хайди Клум и Том Каулитц
С 2019 года немецкая супермодель замужем за музыкантом Томом Каулитцем. Их свадьба прошла на роскошной трехпалубной яхте.
3. Миранда Керр и Эван Шпигель
Миранда замужем за Эваном Шпигелем — миллиардером и создателем Snapchat. До свадьбы, которая состоялась в 2017 году, молодые люди встречались 2 года. У пары два сына — один из них родился в 2018 году, а другой в 2019-м.
2. Лили Олдридж и Калеб Фоллоуилл
Модель Victoria’s Secret замужем за лидером рок-группы Kings of Leon Калебом Фоллоуиллом. Пара познакомилась на музыкальном фестивале Coachella. Спустя 4 года после знакомства молодые люди поженились. У супругов двое детей — дочь, которая родилась в 2012 году, и сын, родившийся в январе 2019 года.
1. Каролина Куркова и Арчи Друри
Каролина замужем за кинопродюсером Арчи Друри с 2009 года. У пары два сына — Тобин Джек 2009 года рождения и Ноа Ли, который родился в 2015 году.
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