14 музейных вещиц, которые вызывают желание запрыгнуть в машину времени и хоть одним глазком заглянуть в прошлое

В прошлые века тоже были вещи, которые ясно демонстрировали окружающим статус владельца, его образ жизни, его вкусы. И хотя теперь все эти предметы превратились в музейные экспонаты, почувствовать дыхание времени и ощутить величие истории можно и сейчас, просто взглянув на них.

Нам в AdMe.ru раз плюнуть отстоять в 4-часовой очереди в Эрмитаж, но все же приятно, что можно увидеть все эти прелюбопытные штуки, не прилагая усилий, — здесь, в нашей статье. А в конце вас ждет маленький бонус — котик из Японии.

Так было принято украшать парики в Древнем Египте. Золотые кольца из гробницы египетской принцессы Ситаторюнет, 1887–1813 гг. до н. э.

Такие украшения надевали поверх парика для ритуалов, которые, вероятно, были посвящены чествованию богинь. Диадема, Древний Египет, 1479–1425 гг. до н. э.

Такие украшения с именем фараона египтянки носили на плече или запястье. Золотые браслеты со стеклом и сердоликом, Древний Египет, около 1479–1425 гг. до н. э.

Тройное кольцо из золота и драгоценных камней, Римская империя, III–IV век

Женский жакет, богато украшенный мастерски выполненной вышивкой, Британия, XVII век

В XVII веке шелковые чулки служили дорогим подарком, их носили и мужчины, и женщины. Чулки с вышивкой, Европа, 1700–1725 гг.

Мужчины XVIII века были настоящими франтами, их парадные одежды шили из шелка и обильно украшали вышивкой. Сюртук, Франция, 1780–1789 гг.

Платья на стальном каркасе-панье носили богатые женщины при дворе. Из-за широких юбок им приходилось проходить в дверь боком. Британия, XVIII век

Да и мебель XVIII века была богато украшена, под стать нарядам. Резной деревянный стол с мраморной столешницей, Англия, XVIII век

А посуда XVIII века похожа на ювелирные изделия! Серебряный чайник с деревянной ручкой, Филадельфия, между 1745 и 1755 гг.

Раньше муфты носили не только женщины, но и мужчины. Муфта из перьев, начало XIX века

Подобные люльки предназначались и для дома, и для улицы. Резная колыбель, принадлежавшая состоятельной семье, Османская империя, середина XIX века

С XVI до XX века европейские мальчики до 8 лет надевали платья. Вышитое платье для мальчика, предположительно Англия, около 1855 года

Во Франции XVII–XIX века дамы подавали веером тайные знаки кавалерам, а «этикету веера» обучали в академии. Веер из рога, Франция, 1815–1820 гг.

Бонус: спящий котик, Япония, конец XIX века