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14 аристократов, которые сделали карьеру в фешен-индустрии и не прогадали

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Казалось бы, что общего может быть между аристократами и миром моды? А вот некоторые венценосные особы, в чьих жилах течет голубая кровь, решили сотрудничать с именитыми дизайнерами и проложили свой путь в фешен-индустрию. Утонченность, изысканность и красота — что еще нужно для того, чтобы блистать на подиуме и не только? В нашей подборке — самые частые гости модных показов и любимцы фешен-дизайнеров.

Мы в AdMe.ru с интересом следим за этими двумя мирами и с удовольствием посмотрим на моделей-аристократов вместе с вами.

Махараджа (правитель) Джайпура Саваи Падманабх Сингх

Снимался для Vogue, GQ и Elle, принимал участие в показе Dolce & Gabbana.

Леди Китти Спенсер, племянница принцессы Дианы

Сотрудничает со многими модными брендами, является амбассадором Bulgari, принимала участие в показах Dolce & Gabbana и других модных домов.

Николай, принц Датский

© Pascal Le Segretain/Getty Images Entertainment/Getty Images

© Patrick van Katwijk/ Getty Images Entertainment /Getty Images

Успешно работает моделью. Принимал участие в Лондонской неделе моды для бренда Burberry.

Кара Делевинь, внучка бывшего главы государственной комиссии «Английское наследие» сэра Джослина Стивенса

© caradelevingne / instagram

Знаменитая модель и актриса. Входит в число «стильных людей фешен-индустрии в возрасте до 45 лет», по мнению американской версии журнала Vogue.

Леди Клара Пэджет, дочь Чарльза Пэджета, 8-го маркиза Англси

© ClaraPaget / twitter

Действующая актриса и модель.

Леди Амелия Виндзор, внучка принца Эдварда, герцога Кентского, и праправнучка короля Георга V

Профессиональная модель, заключила контракт с агентством Storm Models (наравне с Карой Делевинь, Кейт Мосс, Тони Гаррн и Синди Кроуфорд). Принимает участие в показах Dolce & Gabbana, дважды появлялась на обложках британского Tatler и была cover girl японского Vogue. Стажировалась в модном доме Azzedine Alaïa и ювелирной компании Bulgari.

Мария-Олимпия, принцесса Греции и Дании

С 17 лет сотрудничает с модельным домом Dior.

Принцесса Кейша Омилана из Нигерии

© Neilson Barnard/ Getty Images Entertainment/Getty Images

Профессиональная модель. Стала первой афроамериканкой, которая была представлена в 3 последовательных рекламных роликах Pantene.

Итальянская княгиня Мелюзина Русполи, дочь Алессандро «Дадо» Русполи, 9-го князя Черветери

© melusineruspoli / instagram

Работает моделью с 2014 года. На сегодняшний день у девушки контракт с такими модными домами, как Salvatore Ferragamo и Chanel.

Маркиза Великобритании, виконтесса Уэймут, Эмма Тинн (в девичестве Маккуистон)

© emmaweymouth / instagram

В 2017 году ее назначили послом бренда Fiorucci. Участовала в показах Dolce & Gabbana, а с 2018 года работает модным редактором в британском Vogue и в Huffington Post.

Шотландская аристократка Идина Монкриф

© Julie Edwards/LFI/Avalon/Photoshot/East News

© LFI/Photoshot/REPORTER

Профессиональная модель.

Эрцгерцогиня Австрии и принцесса Венгрии, Богемии и Хорватии Элеонора фон Габсбург

© Andreas Rentz/ Getty Images Entertainment / Getty Images

Участвовала в секретном показе Dolce & Gabbana Secret and Diamonds в Милане.

Принцесса Элизабет Турн-и-Таксис, представитель немецкого княжеского дома Турн-и-Таксис

Редактор американского Vogue.

Принцесса Талита Наташа фон Фюрстенберг, внучка принца Эгона фон Фюрстенберга, является членом швабского дворянского рода

© tvf / instagram

Внучка знаменитого дизайнера Дианы фон Фюрстенберг сама создает коллекции одежды для молодежного бренда своей бабушки DVF. Талита участвовала в показе Dolce & Gabbana в 2017 году, а также принимала участие во многих рекламных кампаниях. Снималась для обложки Tatler и журнала Town & Country.

Как вы думаете, чем должны заниматься современные аристократы?

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