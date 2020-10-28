14 аристократов, которые сделали карьеру в фешен-индустрии и не прогадали

Казалось бы, что общего может быть между аристократами и миром моды? А вот некоторые венценосные особы, в чьих жилах течет голубая кровь, решили сотрудничать с именитыми дизайнерами и проложили свой путь в фешен-индустрию. Утонченность, изысканность и красота — что еще нужно для того, чтобы блистать на подиуме и не только? В нашей подборке — самые частые гости модных показов и любимцы фешен-дизайнеров.

Мы в AdMe.ru с интересом следим за этими двумя мирами и с удовольствием посмотрим на моделей-аристократов вместе с вами.

Махараджа (правитель) Джайпура Саваи Падманабх Сингх

Снимался для Vogue, GQ и Elle, принимал участие в показе Dolce & Gabbana.

Леди Китти Спенсер, племянница принцессы Дианы

Сотрудничает со многими модными брендами, является амбассадором Bulgari, принимала участие в показах Dolce & Gabbana и других модных домов.

Николай, принц Датский

Успешно работает моделью. Принимал участие в Лондонской неделе моды для бренда Burberry.

Кара Делевинь, внучка бывшего главы государственной комиссии «Английское наследие» сэра Джослина Стивенса

Знаменитая модель и актриса. Входит в число «стильных людей фешен-индустрии в возрасте до 45 лет», по мнению американской версии журнала Vogue.

Леди Клара Пэджет, дочь Чарльза Пэджета, 8-го маркиза Англси

Действующая актриса и модель.

Леди Амелия Виндзор, внучка принца Эдварда, герцога Кентского, и праправнучка короля Георга V

Профессиональная модель, заключила контракт с агентством Storm Models (наравне с Карой Делевинь, Кейт Мосс, Тони Гаррн и Синди Кроуфорд). Принимает участие в показах Dolce & Gabbana, дважды появлялась на обложках британского Tatler и была cover girl японского Vogue. Стажировалась в модном доме Azzedine Alaïa и ювелирной компании Bulgari.

Мария-Олимпия, принцесса Греции и Дании

С 17 лет сотрудничает с модельным домом Dior.

Принцесса Кейша Омилана из Нигерии

Профессиональная модель. Стала первой афроамериканкой, которая была представлена в 3 последовательных рекламных роликах Pantene.

Итальянская княгиня Мелюзина Русполи, дочь Алессандро «Дадо» Русполи, 9-го князя Черветери

Работает моделью с 2014 года. На сегодняшний день у девушки контракт с такими модными домами, как Salvatore Ferragamo и Chanel.

Маркиза Великобритании, виконтесса Уэймут, Эмма Тинн (в девичестве Маккуистон)

В 2017 году ее назначили послом бренда Fiorucci. Участовала в показах Dolce & Gabbana, а с 2018 года работает модным редактором в британском Vogue и в Huffington Post.

Шотландская аристократка Идина Монкриф

Профессиональная модель.

Эрцгерцогиня Австрии и принцесса Венгрии, Богемии и Хорватии Элеонора фон Габсбург

Участвовала в секретном показе Dolce & Gabbana Secret and Diamonds в Милане.

Принцесса Элизабет Турн-и-Таксис, представитель немецкого княжеского дома Турн-и-Таксис

Редактор американского Vogue.

Принцесса Талита Наташа фон Фюрстенберг, внучка принца Эгона фон Фюрстенберга, является членом швабского дворянского рода

Внучка знаменитого дизайнера Дианы фон Фюрстенберг сама создает коллекции одежды для молодежного бренда своей бабушки DVF. Талита участвовала в показе Dolce & Gabbana в 2017 году, а также принимала участие во многих рекламных кампаниях. Снималась для обложки Tatler и журнала Town & Country.