14 моделей старше 50, из-за успехов которых молодые манекенщицы кусают локти

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Раньше считалось, что когда женщине исполняется 30 лет, у нее открывается второе дыхание. Но общественные тенденции меняются, и сегодня такой возрастной предел равняется 50 годам. И если вы прожили полвека, можно буквально начать все заново, пересмотрев свои планы и попробовав себя в чем-то новом. Такая философия находит отражение и в современной индустрии моды.

Мы в AdMe.ru считаем, что красота и успех никак не зависят от возраста. Героини нашей сегодняшней подборки — зрелые модели, которые достигают невероятных вершин в своей карьере.

1. Сильвина Недер, 50 лет

Лондонская модель аргентинского происхождения ведет активную деятельность и в других сферах: преподает йогу и работает лайф-коучем. У Сильвины есть страничка в инстаграме, где она делится своими вдохновляющими мыслями о женской вере в себя.

2. Симона Джейкоб, 57 лет

Помимо съемок для модных брендов Симона занимается скульптурой и журналистикой. Она имеет степень магистра психологии, а также прекрасно разбирается в племенном животноводстве, с которым близко познакомилась, путешествуя по миру. 15 лет женщина прожила в Баварии со своим собственным табуном лошадей, а позже посвятила этим животным серию картин.

3. Лу Кенни, 59 лет

Лу позирует для Vogue и сотрудничает с L’Oreal, а также много лет преподает йогу. Духовные практики сильно повлияли на ее мировоззрение. Кенни призывает женщин не следовать слепо модным веяниям: «Я немного раздражаюсь, когда кто-то говорит мне, что я должна надеть. Мне нравится следить за ритмом собственной жизни».

4. Фарида Кхелфа, 59 лет

Фарида не только востребованная манекенщица, но также директор собственного модельного агентства и режиссер документального кино. Кхелфа часто открывает показы мод Жана Поля Готье.

5. Милва Спина, 59 лет

Эта австрийская модель также работает в качестве визажиста, стилиста и парикмахера. Милва пробовала участвовать в кастингах еще в 32 года, но ей отказывали, ссылаясь на неподходящий типаж и параметры. Отправной точкой в карьере женщины стало знакомство с фотографом Хорстом Стасным, благодаря которому Спина заключила контракт с агентством Visage Models Austria. Милва появлялась на подиумах Греции, Франции, Италии и Швейцарии.

6. Санна Келли, 62 года

Санна не только работает моделью, но и снимается в кино в эпизодических ролях. Так, например, она появилась в сериале «Демоны Да Винчи» и в пародийной киноленте «Игрища престолов».

7. Муше Белл, 62 года

В 20 лет Муше снялась для Vogue, но вскоре оказалась по ту сторону баррикад, став фотографом и стилистом. Женщина решила вернуться к модельной карьере, когда ей было уже больше 50. Она прокомментировала это так: «Представления о красоте меняются. Видно, что у меня есть морщины, и никого это не смущает. Теперь мне не нужно быть идеальной. Надеюсь, скоро среди моделей будет появляться больше людей разных возрастов, просто потому что все мы осознаем их красоту и привлекательность».

8. Джиллиан Маклеод, 63 года

Джиллиан приобрела известность как модель в 60 лет, когда снялась в рекламе купальников H&M. Изначально Маклеод работала стилистом, но все изменил случай: однажды фотограф оказался недоволен результатами съемки и предложил женщине попозировать, когда модель ушла. Сегодня харизматичная американка с потрясающей фигурой нарасхват в модельном бизнесе.

9. Мэри Хелвин, 67 лет

Мэри, которая раньше много снималась для Vogue, вернулась в модельный бизнес после долгого перерыва. В 2015 году Хелвин представила линейку нижнего белья Always Aliza. Женщина ведет здоровый образ жизни, регулярно занимается на гребном и велотренажере и не употребляет мяса.

10. Джеки О’Шонесси, 68 лет

Джеки стала моделью неожиданно: однажды к ней в ресторане подошел представитель бренда American Apparel и предложил поучаствовать в фотосъемке. Так О’Шонесси появилась в рекламе кружевного нижнего белья. Сегодня она является одной из самых высокооплачиваемых моделей «элегантного возраста».

11. Пэм Лукас, 69 лет

Пэм обрела известность как модель в 2017 году. Тогда Лукас поучаствовала в рекламной кампании бренда нижнего белья Playful Promises. Женщина призналась, что мечтала попробовать себя в модельном бизнесе еще в подростковом возрасте, но столкнулась со строгим запретом мамы. Какое-то время Пэм работала в добровольческой организации, где ее боссом был юрист, представлявший интересы модельных агентств и постоянно повторяющий подчиненной, что ей стоит испытать свои силы. Однажды она решилась позвонить в одно из агентств, спросив, не заинтересует ли их женщина в годах, и получила положительный ответ. С тех пор Лукас блистает на подиумах и на страницах журналов.

12. Пиа Гронинг, 69 лет

Датская модель является музой многих известных фотографов и украшает собой обложки ведущих модных изданий. Изначально Пиа была актрисой, более того, одной из первых скандинавок, покоривших Голливуд. В мире моды Гроннинг прозвали Серебряной лисицей за нежелание закрашивать седину. К тому же женщина очень умеренно пользуется косметикой, что тоже стало ее своеобразной отличительной чертой.

13. Власта Герхардова, 72 года

Власта не является профессиональной моделью. Она начала участвовать в съемках благодаря своей дочери — чешскому фотографу Микаэле Дурисовой. Все снимки этого мастера объединены одной идеей: «В каждой женщине живет фея». Микаэла с особенным удовольствием наряжает и фотографирует маму, считая ее своим главным вдохновением.

14. Жан де Вильнев, 73 года

Эта элегантная женщина в 2017 году украсила собой обложку модного журнала L’Express Styles. В том же году она блистала на подиумах Лондона. Жан буквально олицетворяет собой лозунг «Красота вне времени», который последние несколько лет берут на вооружение бренды и дизайнеры.