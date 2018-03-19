14 многодетных звезд, которые развеяли миф о том, что материнство портит фигуру

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Вопрос сохранения фигуры актуален для многих женщин, особенно после рождения ребенка. Героини нашей подборки доказывают, что плотный рабочий график и уход за детьми не помеха идеальной фигуре, и делятся своими секретами сохранения и поддержания формы.

AdMe.ru представляет вашему вниманию 14 звездных многодетных мам, чьи идеальные тела вызывают восхищение и желание работать над собой, чтобы достичь такой же великолепной формы.

1. Джессика Альба

У Джессики и ее супруга 3 детей — 2 дочки и сын, который родился 31 декабря 2017 года. Для восстановления и поддержания формы актриса каждый день делает упражнения, даже если для этого приходится пожертвовать сном. Кроме того, она придерживается диеты с низким содержанием сахара.

2. Хайди Клум

Немецкая супермодель Хайди Клум — мама 4 детей. Каждый ее декрет длился не более нескольких месяцев, после чего она снова возвращалась на подиум и была готова дефилировать в нижнем белье. Хайди говорит, что лучший способ сбросить лишний вес после рождения ребенка — это грудное вскармливание. Также необходимо возобновить физическую активность, но важно слушать свое тело и не переусердствовать. Для поддержания формы модель любит ездить на велосипеде, гулять с собакой и прыгать на батуте.

3. Наталья Водянова

Наталья Водянова — мама 5 детей, и уже через несколько дней после родов она выкладывает в свой инстаграм фотографии, на которых демонстрирует идеальную фигуру. Для поддержания себя в форме Наталья практикует танцы. Она нашла тихую и уютную студию танца, где берет частные уроки. В отличие от другие моделей, Водянова не любит фитнес, йогу и пилатес, потому что, занимаясь этими видами физической активности, быстро получаешь накачанные руки и плечи, считает модель. Кроме того, Наталья соблюдает диету по группе крови.

4. Анджелина Джоли

У Анджелины Джоли 6 детей. При этом 3 из них актриса усыновила, а остальные 3 — это родные дети Анджелины и Брэда Питта. Для поддержания себя в форме актриса практикует йогу, аэробику и кикбоксинг.

5. Джулия Робертс

У Джулии Робертс и ее супруга, оператора Дэниела Модера, 3 детей. Актриса неоднократно признавалась, что самое главное для нее — семья и дети, что не мешает обладательнице знаменитой голливудской улыбки потрясающе выглядеть. В 2017 году журнал People в 5-й раз назвал Джулию Робертс самой красивой женщиной в мире.

6. Кейт Госслин

Кейт Госслин — медсестра из Америки, которой удалось заработать состояние в $ 10 млн и стать телезвездой благодаря тому, что она является мамой 8 детей. После замужества Кейт не могла забеременеть из-за проблем со здоровьем, и они с мужем решились на процедуру искусственного оплодотворения. В результате проведенной процедуры у пары появились 2 дочки-близняшки. Спустя 3 года пара вновь прибегла к ЭКО. В результате на свет появились еще 6 детей.

7. Стефани Сеймур

Стефани Сеймур покорила мир в 90-х годах в рекламе шампуня. Сегодня легендарной американской супермодели и бывшему ангелу Victoria’s Secret 49 лет, и она по-прежнему в идеальной форме, несмотря на то что у нее 3 детей. Стефани признается: ей удается поддерживать фигуру, потому что она никогда не употребляет нездоровую пищу, а также благодаря физическим нагрузкам — плаванию, пилатесу и ходьбе.

8. Деми Мур

У Деми Мур 3 дочери от брака с актером Брюсом Уиллисом. Сегодня Деми 55 лет, и она по-прежнему в великолепной физической форме. На фото справа — кадр из фильма «Ангелы Чарли: Только вперед», и мы можем видеть идеальную фигуру актрисы, которая на тот момент уже была мамой 3 детей. К тяжелым физическим тренировкам Деми привыкла еще со времен съемок в фильмах «Стриптиз» и «Солдат Джейн». Кроме силовых тренировок Мур в настоящее время практикует йогу и пилатес, а также придерживается веганской диеты.

9. Гвен Стефани

Гвен Стефани 48 лет, у нее 3 сыновей, одного из которых она родила, когда ей было 44 года. Отвечая на вопрос о своей фигуре, Гвен говорит: «Нет никакого секрета: вы просто должны питаться здоровой пищей, тренироваться и не жалеть себя».

10. Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм вместе с супругом Дэвидом растят 4 детей — 3 сыновей и дочку. Виктория признается, что она очень дисциплинированна и для поддержания формы каждый день тренируется в спортзале по 2 часа. Виктория просыпается около 6 часов утра и первый час тренируется до пробуждения детей. Затем она кормит детей завтраком, и она или ее муж Дэвид отвозят детей в школу. После того как утренние обязанности, связанные с детьми, выполнены, она возвращается в спортзал и тренируется еще час. После второй тренировки бывшая Spice Girls, а ныне дизайнер и бизнесвумен принимает душ и едет в офис.

11. Иванка Трамп

У бизнесвумен и дочери президента США Иванки Трамп 3 детей, что не мешает ей всегда безупречно выглядеть. Иванка признавалась, что она просыпается в 5:30, чтобы успеть позаботиться о себе до пробуждения детей, медитирует и делает зарядку. Она уделяет медитации 20 минут в день, в идеале 2 раза в день, делает силовые упражнения и старается употреблять здоровую пищу.

12. Кейт Уинслет

Кейт Уинслет — мама 3 детей. Кейт призналась, что не взвешивалась 12 лет и даже приблизительно не знает свой вес. Актриса рекомендует и другим женщинам отказаться от привычки регулярно вставать на весы, чтобы не страдать от комплексов из-за фигуры.

13. Кортни Кардашьян

Старшая сестра Ким Кардашьян, актриса и фотомодель Кортни Кардашьян, является мамой 3 детей. Для поддержания фигуры Кортни соблюдает безглютеновую диету и ест маленькими порциями несколько раз в день. Кроме того, она выделяет время на тренировки, сочетающие в себе кардио- и силовые нагрузки.

14. Риз Уизерспун

Риз Уизерспун — еще одна звездная многодетная мама: у нее 3 детей. Актриса считается одной из самых спортивных звезд Голливуда. Для поддержания фигуры она практикует регулярные тренировки: бег, йога, пилатес, кардио.

А как вы следите за своей фигурой? Делитесь в комментариях.