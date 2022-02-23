14 женщин из «донжуанского списка» Пушкина, который в наше время мог бы работать тренером по пикапу

Как известно, Пушкин был довольно любвеобилен. Великий поэт даже составил так называемый «донжуанский список», в котором поименно перечислил дам своего сердца. Перечень включал в себя как серьезные увлечения, так и мимолетные. Существует несколько версий расшифровки списка, потому что поэт не указывал фамилии.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить ярчайших женщин из жизни Александра Сергеевича, к которым писатель испытывал если не любовь, то симпатию. Недаром же он посвящал им стихотворения.

Наталия Строганова

Наталия Строганова, в девичестве Кочубей, была первой любовью Пушкина, по мнению его биографов. Александр Сергеевич познакомился с ней, когда еще учился в лицее. В Царском Селе у родителей Наталии была дача. На летних каникулах девушка проводила досуг в компании лицеистов. А потом она обручилась с графом Строгановым. Примечателен тот факт, что замужняя Наталия одно время крутила роман на стороне с недругом поэта — Дантесом. Первая любовь Пушкина стала прототипом героини его романа в стихах «Евгений Онегин» — повзрослевшей Татьяны Лариной: Она была нетороплива,

Не холодна, не говорлива,

Без взора наглого для всех,

Без притязаний на успех,

Без этих маленьких ужимок,

Без подражательных затей...

Все тихо, просто было в ней,

Она казалась верный снимок.

Екатерина Полторацкая

Есть мнение, что первой любовью Александра Сергеевича была вовсе не Наталия Строганова, а Екатерина Полторацкая, в девичестве Бакунина. Кто бы из них ни носил это гордое звание на самом деле, факт остается фактом: Екатерина оставила след в сердце лицеиста Пушкина. Она была сестрой одного из соучеников будущего поэта и частенько наведывалась в лицей проведать родственника. Поэт был влюблен в девушку аж всю зиму, весну и даже часть лета. Пушкин посвятил ей немало строк. Например, стихотворение «К живописцу»: Дитя харит и вдохновенья,

В порыве пламенной души,

Небрежной кистью наслажденья

Мне друга сердца напиши;

Красу невинности прелестной,

Надежды милые черты,

Улыбку радости небесной

И взоры самой красоты.

Авдотья Голицына

Евдокия Голицына была владелицей салона в Петербурге. Когда Пушкин впервые его посетил, то был очарован красотой хозяйки. Друг поэта иронично упомянул об этом в своем письме: «Поэт Пушкин... у нас смертельно влюбился в Голицыну и теперь уже проводит у нее вечера: лжет от любви, сердится от любви, только еще не пишет от любви». Евдокия же, будучи замужней женщиной, снисходительно относилась к Александру Сергеевичу. Однако соратник Пушкина оказался неправ, потому что о любви к Голицыной поэт все-таки писал. Например, в стихотворении «Краев чужих неопытный любитель»: С кем можно быть не хладным, не пустым?

Отечество почти я ненавидел -

Но я вчера Голицыну увидел

И примирен с отечеством моим.

Авдотья Истомина

Истомина была первой русской балериной, которая танцевала на пуантах. Ее расположения добивались многие известные лица того времени. Она крутила романы и с Шереметевым, и с Грибоедовым. Статная красавица не оставила равнодушным и знаменитого поэта. Пушкин просил брата: «Пиши мне... о Истоминой, за которой я когда-то волочился, подобно Кавказскому пленнику». Известно, что Александр Сергеевич даже намеревался посвятить балерине целый роман и даже придумал название — «Две танцовщицы». Он так и не воплотил замысел в жизнь. Однако фамилия красавицы мелькала в романе в стихах «Евгений Онегин»: Толпою нимф окружена,

Стоит Истомина; она,

Одной ногой касаясь пола,

Другою медленно кружит,

И вдруг прыжок, и вдруг летит,

Летит, как пух от уст Эола;

То стан совьет, то разовьет

И быстрой ножкой ножку бьет.

Аглая Давыдова

У поэта и Аглаи Давыдовой была любовная связь. Проще говоря, женщина наставила мужу рога с Пушкиным. Александр Сергеевич не придавал их связи большого значения, но тем не менее упомянул имя Аглаи в своем «донжуанском списке». Ее мужа он называл «рогоносцем величавым», а саму женщину унижал в стихотворениях, намекая на ее ветреность. Вероятно, Аглая видела в этой связи нечто большее, чем просто кратковременную интрижку, но Пушкин пытался остудить пыл женщины в ироничных строках, обращенных к ней: Я вами точно был пленен,

К тому же скука, муж ревнивый...

Я притворился, что влюблен,

Вы притворились, что стыдливы...

Екатерина Раевская

О Екатерине Раевской великий поэт писал, что ее одной мыслью он дорожит более, чем мнениями всех журналов на свете. А в дружеской среде писатель называл ее «славной бабой». Пушкин обрел в лице этой женщины мудрую собеседницу, когда путешествовал с ней и ее мужем по Кавказу. Некоторые исследователи считают, что поэт любил Екатерину тайно и именно ее имя не стал раскрывать в своем «донжуанском списке», обозначив лишь буквами NN. О том, что Пушкин вздыхал по этой даме, говорил и Тургенев. В доме Раевских Александр Сергеевич написал стихотворение «Красавица перед зеркалом». Полагают, что в нем идет речь о Екатерине: Взгляни на милую, когда свое чело

Она пред зеркалом цветами окружает,

Играет локоном — и верное стекло

Улыбку, хитрый взор и гордость отражает.

Елизавета Воронцова

Одно время Пушкин трудился в канцелярии графа Воронцова и не преминул положить глаз на его супругу Елизавету. Однако графиня уже состояла в любовной связи с молодым чиновником. Потому на Александра Сергеевича возложила неприятную задачу — попросила поэта прикрыть ее любовника. Вскоре Воронцов начал отзываться о Пушкине как о негодяе. Также ходили слухи, что Елизавета успела покрутить роман и с Александром Сергеевичем и в результате их связи родилась дочь Софья. Однако у этой теории есть ряд противников. Позднее, когда Александр Сергеевич оказался в опале и ждал ссылки, Елизавета подарила ему старинный перстень-печатку с сердоликом. По словам биографов Пушкина, об этом он написал в стихотворении «Храни меня, мой талисман»: Пускай же ввек сердечных ран

Не растравит воспоминанье.

Прощай, надежда; спи, желанье;

Храни меня, мой талисман.

Евпраксия Вревская

Семья Евпраксии жила по соседству с Пушкиным, и поэт одно время ухаживал за 19-летней красавицей. Но вскоре между молодыми людьми завязалась крепкая дружба. Александр Сергеевич доверял Вревской. Об этом свидетельствует тот факт, что именно ей он рассказал о предстоящей дуэли с Дантесом. Вскоре Евпраксия оказалась в немилости у Натальи Гончаровой из-за того, что не предупредила трагедию и не рассказала никому о намерениях поэта. В романе в стихах «Евгений Онегин» Пушкин упомянул свою подругу под именем Зизи. Именно таково было домашнее прозвище Евпраксии: Подобно талии твоей,

Зизи, кристалл души моей,

Предмет стихов моих невинных,

Любви приманчивый фиал...

Ольга Калашникова

К сожалению, портрета Ольги Калашниковой никто для потомков не написал, потому нам остается ассоциировать ее с изображениями крестьянок XIX века. 19-летняя красавица числилась крепостной в псковском имении Пушкина и порой пряла в компании няни поэта Арины Родионовны. Связь писателя с девушкой продолжалась больше года. Ее результатом стала беременность Ольги, о которой свидетельствуют письма Пушкина друзьям. В итоге крепостная родила от него сына Павла, который, к сожалению, прожил всего пару месяцев. Впоследствии Калашникова получила вольную и вышла замуж за дворянина. Считается, что внешность девушки мимолетно описана в следующих строках «Евгения Онегина»: Прогулки, чтенье, сон глубокой,

Лесная тень, журчанье струй,

Порой белянки черноокой

Младой и свежий поцелуй.

Анна Керн

Анна Керн познакомилась с Пушкиным и была далеко не в восторге. Молодой человек ей показался грубоватым. Когда девушка прочла его стихи, то, хоть и изменила свое мнение, все равно позволяла себя любить лишь на расстоянии. Сперва поэт долго добивался девушки, а потом всячески унижал. Получив от барышни свое, Пушкин позволил себе грязно ругаться в ее адрес в своих частных переписках. Он намекал, что Анна не обременена принципами, свойственными порядочным девушкам. А ведь он написал ей одно из красивейших своих стихотворений: Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

Аграфена Закревская

Жена министра Закревского Аграфена пользовалась повышенным интересом противоположного пола. Судя по всему, Пушкин также не мог устоять перед ее красотой. Об этом свидетельствует переписка поэта с Вяземским. Тот писал Пушкину: «Я уже слышал, что вьешься около моей медной Венеры». На что поэт отвечал: «Если б не твоя медная Венера, я бы с тоски умер». Годы спустя женщина пришла проститься с Пушкиным после его роковой дуэли. Стоя в склепе поэта, Аграфена показала едва заметные царапины на руке. Оказалось, их оставил именно он. Пушкин крепко сжал ее руку, прощаясь после встречи. Ей он посвятил работу «Наперсник»: Твоих признаний, жалоб нежных

Ловлю я жадно каждый крик:

Страстей безумных и мятежных

Как упоителен язык!

Анна Оленина

Двоюродная сестра Анны Керн Анна Оленина познакомилась с Пушкиным, когда тот пришел в дом ее родителей. Поэт влюбился. Вот что писал человек из его круга общения: «Ездил я к Олениным в деревню. Там нашли мы и Пушкина с любовными гримасами». Великий поэт вскоре попросил руки девушки, однако получил категорический отказ. Полагают, что его причиной стали предосудительные отношения Пушкина с Анной Керн. Именно Анне Олениной поэт посвятил одно из самых знаменитых своих стихотворений — «Я вас любил»: Я вас любил: любовь еще, быть может,

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас ничем.

Наталья Гончарова

Когда поэт впервые увидел 16-летнюю Наталью Гончарову, свою будущую жену, он сказал: «Отныне участь моя будет связана с этой молодой особой». Он посватался очень скоро, но получил отказ. Семья красавицы надеялась на более удачную партию, однако предложений от других кавалеров не последовало — все боялись перейти дорогу Пушкину. Через 2 года поэт снова попросил руки Натальи, и в этот раз удача оказалась на его стороне. После первой брачной ночи с Пушкиным Наталья Гончарова залилась слезами. Дело в том, что новоиспеченный муж подорвался с постели и убежал пообщаться с друзьями. Тем не менее он боготворил свою жену, о чем говорят посвященные ей строки в стихотворении «Мадонна»: Исполнились мои желания. Творец

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,

Чистейшей прелести чистейший образец.

Александра Гончарова

Однако мужем Пушкин был неверным и, как полагают некоторые исследователи, проявлял внимание к родной сестре Натальи Гончаровой Александре. Мол, с нею он наставил рога жене. Так ли это было на самом деле, однозначного ответа нет. Но некоторые сведения о девушке дают пищу для размышлений. Судя по всему, Александра была влюблена в поэта. Она позволяла себе кокетничать с ним на балах. Однажды сестра Натальи Гончаровой перевернула весь дом в поисках своей цепочки, а вскоре безделушка была обнаружена дядей Пушкина на простынях племянника. Поэт забрал цепочку и позднее попросил вернуть ее девушке без свидетелей. Также поэт нарисовал профиль Александры на рукописи стихотворения «Странник». Полагают, что в нем он отразил свои душевные терзания из-за адюльтера: Побег мой произвел в семье моей тревогу,

И дети и жена кричали мне с порогу,

Чтоб воротился я скорее. Крики их

На площадь привлекли приятелей моих...