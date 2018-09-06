14 красочных свадебных нарядов, в которых слышны отголоски древних традиций

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Свадьба — это очень красивый и крайне важный ритуал во многих культурах. Поэтому особое внимание уделяется наряду, в котором невеста совершает переход от своей прежней жизни к новой. Свадебное платье должно не только украшать невесту, но и отражать мировоззрение целого народа, которое складывалось веками.

AdMe.ru нашел свадебные наряды невест из разных уголков планеты и предлагает взглянуть на них.

Армения

По древней традиции этой страны, свадебное платье невесты вместе с другими аксессуарами выбирается сразу во время церемонии обручения. Причем его должны подарить родители будущего мужа, а надеть наряд невеста имеет право только тогда, когда жених вместе со своими друзьями приедет забирать суженую для церемонии.

Афганистан

До свадьбы афганскую невесту ожидает необычная традиция, которая получила название «Ночь хны». Руки девушки украшают узорами из этой краски, чтобы в будущую семью пришли удача и достаток.

Беларусь

По белорусским традициям, подружки невесты надевали на нее свадебное платье не в том доме, где она жила, а в другом. Он должен был находиться на одной стороне с родительским, чтобы не нужно было переводить будущую супругу через дорогу: это плохая примета.

В новое жилище муж вносил свою жену на руках, чтобы перейти через порог — сакральную зону жизни.

Мексика

Мексиканская свадьба — это праздник ярких красок, в том числе и нарядов. Тем самым демонстрируются достаток и энергичность приглашенных. Поэтому платье невесты из Мексики традиционного белого цвета, обозначающего чистоту помыслов, с сочными акцентами цветов, пояса, лент.

Гуцулы (народность в Западной Украине)

Такая свадьба проходит в несколько этапов. Один из них называется «Завивание невесты». По традиции, с нее снимают венок и надевают платок. Это символ того, что девушка стала полноправной хозяйкой в доме.

Косово

По местным поверьям, непривычный нашему глазу макияж невесты и особое свадебное платье защищают ее от сглаза и сплетен.

Непал

Красный цвет свадебного платья непальской невесты и пробор в ее прическе означают переход от незамужней к супружеской жизни. Во время церемонии жених наносит на лоб своей будущей супруги специальный красный порошок, который символизирует их союз.

Норвегия

Вместе со свадебным платьем невеста, по традиции, должна носить красивую серебряную корону с колокольчиками. По поверьям, звон должен отпугивать злых духов и прочую нечисть от семьи.

ЮАР

Невесту из этой страны отличает особый головной убор — шляпа-трапеция. Раньше на месте этого аксессуара была такой же формы прическа.

Как и в прошлом, голова девушки украшается бисером и бусинами, которые обозначают признание в любви своему жениху.

Индонезия

Во время церемонии бракосочетания невесту здесь буквально носят на руках. Это происходит во время одного из этапов ритуала. Жених обязан поднять свою будущую супругу на небольшом стуле и пронести перед гостями в знак ее уважения и поддержки.

Россия

В качестве ткани для платья русской невесты выбирались лен или шерсть. Важная деталь свадебного костюма — кокошник, который надевался после венчания и символизировал замужнюю жизнь.

Испания

Наряд испанской невесты соединяет в себе черты европейских и африканских традиций. В нем сочетаются африканское обилие украшений и бус и религиозная строгость: голова девушки покрывается шарфом-вуалью, а само платье выполняется в неброском стиле из натуральных тканей.

Хорватия

По традициям этой страны, от сватовства и до того, как невеста облачится в свадебный наряд, должно пройти не менее 6 месяцев. За это время молодые успевают хорошенько обдумать решение и еще раз убедиться в силе взаимных чувств.

Тибет

До того как невеста в этой стране наденет свое платье, ее омывают молоком, солью и уксусом, чтобы отогнать неудачи. Из дома девушку выносят на руках, чтобы она не касалась ногами земли.



А вы помните, в каком платье выходили замуж? Поделитесь с нами своими впечатлениями.