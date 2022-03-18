14 комиксов о том, что одежда на рекламных фотографиях и на покупателях часто смотрится совершенно по-разному
Одежда и обувь на девушках в рекламе обычно выглядят потрясающе. Наряды сидят идеально и просто требуют, чтобы их купили. Еще бы, ведь для коммерческих фотографий нанимают моделей, которые обладают отличной фигурой, принимают выгодные позы и вообще находятся в студии, где нет ни ветра, ни грязи. И мы торопимся сделать заказ, представляя, что и на нас эти вещи будут сидеть так же. Но в реальности они частенько и смотрятся, и носятся совершенно по-другому.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить случаи, когда одежда, которая классно смотрелась на моделях в интернет-магазинах, разочаровывала нас после покупки. В коллажах слева наши художники нарисовали, как выглядят вещи на рекламных фотографиях, а справа — как они смотрятся в жизни. Ну а в конце статьи вас ждет бонус — иллюстрация о том, что пиджак, накинутый на плечи, — это стильно, но не очень удобно.
1. Укороченный свитер
2. Образ в стиле total black
3. Модные белые кроссовки
4. Укороченные джинсы и футболка oversize
5. Объемный свитер, заправленный в юбку или брюки
6. Капор
7. Куртка oversize
8. Брюки с завышенной талией
9. Мини-сумки
10. Объемный свитер с высоким горлом
11. Обувь с высокой шнуровкой в стиле «гладиатор»
12. Обтягивающее платье
13. Пончо
14. Брюки палаццо
Бонус: пиджак, накинутый на плечи
А вы пользуетесь интернет-магазинами или предпочитаете обычные?