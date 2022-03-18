14 комиксов о том, что одежда на рекламных фотографиях и на покупателях часто смотрится совершенно по-разному

Одежда и обувь на девушках в рекламе обычно выглядят потрясающе. Наряды сидят идеально и просто требуют, чтобы их купили. Еще бы, ведь для коммерческих фотографий нанимают моделей, которые обладают отличной фигурой, принимают выгодные позы и вообще находятся в студии, где нет ни ветра, ни грязи. И мы торопимся сделать заказ, представляя, что и на нас эти вещи будут сидеть так же. Но в реальности они частенько и смотрятся, и носятся совершенно по-другому.