AdMe
AdMe

14 комиксов о том, что одежда на рекламных фотографиях и на покупателях часто смотрится совершенно по-разному

65-14

Одежда и обувь на девушках в рекламе обычно выглядят потрясающе. Наряды сидят идеально и просто требуют, чтобы их купили. Еще бы, ведь для коммерческих фотографий нанимают моделей, которые обладают отличной фигурой, принимают выгодные позы и вообще находятся в студии, где нет ни ветра, ни грязи. И мы торопимся сделать заказ, представляя, что и на нас эти вещи будут сидеть так же. Но в реальности они частенько и смотрятся, и носятся совершенно по-другому.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить случаи, когда одежда, которая классно смотрелась на моделях в интернет-магазинах, разочаровывала нас после покупки. В коллажах слева наши художники нарисовали, как выглядят вещи на рекламных фотографиях, а справа — как они смотрятся в жизни. Ну а в конце статьи вас ждет бонус — иллюстрация о том, что пиджак, накинутый на плечи, — это стильно, но не очень удобно.

1. Укороченный свитер

2. Образ в стиле total black

3. Модные белые кроссовки

4. Укороченные джинсы и футболка oversize

5. Объемный свитер, заправленный в юбку или брюки

6. Капор

7. Куртка oversize

8. Брюки с завышенной талией

9. Мини-сумки

10. Объемный свитер с высоким горлом

11. Обувь с высокой шнуровкой в стиле «гладиатор»

12. Обтягивающее платье

13. Пончо

14. Брюки палаццо

Бонус: пиджак, накинутый на плечи

А вы пользуетесь интернет-магазинами или предпочитаете обычные?

65-14
AdMe/Культура/14 комиксов о том, что одежда на рекламных фотографиях и на покупателях часто смотрится совершенно по-разному
Поделиться этой статьёй