14 метких иллюстраций о том, что бы говорили в рекламе, будь она на 100 % правдивой
Представьте себе, что все вокруг говорили бы лишь правду. И даже в рекламе. Ведь в ней нам предлагают стать идеальными, купить лучшее из возможного и невообразимо много сэкономить. В реальности же обещания не всегда на 100 % правдивые.
AdMe.ru пофантазировал, какой бы реклама была, если бы в ней говорили все, как есть в действительности. Такая реклама без уловок у нас получилась.
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Какие уловки в рекламе вас раздражают?
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