14 карт и графиков, которые заменят любые мировые новости

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Говорят, что, в отличие от слов, цифры никогда не врут. Они показывают все как есть, какой бы суровой ни была правда. Поэтому мы решили обратить внимание на статистические данные всемирных организаций и составить несколько карт и графиков, которые достоверно отображают разные сферы нашей жизни.

1. Самые популярные эмодзи в разных странах

Компания SwiftKey, разработчик умной клавиатуры, изучила данные статистики и выяснила, что в каждой стране есть свой эмодзи, который жители этого региона используют чаще остальных. Так, для России это эмодзи 💋.

2. Регионы с самыми высокими и низкими пенсиями в России

По данным Пенсионного фонда РФ, больше всего денег получают пенсионеры Чукотки (25 173 руб.), а меньше всего — жители Кабардино-Балкарии (в среднем 11 413 руб.). На размер пенсии оказали влияние разные факторы, в том числе трудовой стаж и дополнительный коэффициент для северных регионов.

3. Языки, которые хотят выучить в разных странах Европы

Европейская комиссия сообщила о самых популярных языках среди европейцев от 15 до 30 лет, которые те хотели бы изучить. Одинаковым цветом на карте обозначены регионы и соответствующий язык, который наиболее интересен для жителей этих регионов. Так, во Франции 28 % молодежи хотят выучить испанский язык. Если рассматривать популярность языков в целом по всем странам ЕС, то выглядит это так: Английский — 54 %

Французский — 15 %

Немецкий — 12 %

Испанский — 11 %

Итальянский — 3 %

Русский — 2 %

4. Четыре языка, которые нужно знать, чтобы свободно путешествовать по всему миру

Эта карта показывает, какие языки, по версии туристов, необходимо знать, чтобы без проблем путешествовать по разным странам. Так, вы можете странствовать по большей части мира, зная только четыре языка: английский, испанский, французский и русский.

5. Топ-10 стран по количеству иностранных студентов

Лидером списка стали США, где учится 907 251 студент-иностранец. В правом столбике показан прирост либо убыток в процентном соотношении за последние 5 лет.

6. Как изменится численность населения к 2050 году

Исследовательский центр Pew Research Center составил сценарий прироста и убыли населения в разных странах. Самый высокий прирост прогнозируется в Люксембурге (+ 48 %), а также Ирландии (+ 33 %) и Исландии (+ 21,5 %). Топ-3 стран по убыли населения (%): 1. Молдова — 44,16 %

2. Литва — 37,65 %

3. Латвия — 35,86 % Топ-3 стран по убыли населения (млн человек): 1. Россия — 14,08 млн

2. Германия — 10,57 млн

3. Украина — 7,07 млн

7. Университеты Европы, которые входят в топ-500 лучших университетов мира

Times Higher Education составил топ-500 лучших университетов мира на 2019 год. На карте показано, сколько таких вузов находится в разных европейских странах. В России это МГУ, МФТИ, ВШЭ и МИФИ. Топ-3 по количеству лучших университетов: 1. Великобритания — 58 вузов

2. Германия — 44 вуза

3. Италия — 33 вуза

8. Самые пьющие города России

Агентство Zoom Market провело опрос, по результатам которого составило топ самых пьющих городов России. На 1-м месте списка оказался Саратов, на 2-м — Пермь, на 3-м — Ханты-Мансийск.

9. Что происходит в интернете за 1 минуту

Visual Capitalist проанализировал данные и рассказал о том, что успевает произойти в интернете ровно за одну минуту.

10. ​​В каких странах татуировки пользуются особой популярностью

Аналитики из Dalia провели опрос и выяснили, что больше всего татуировки популярны в Италии, Швеции и США. Также стало известно, что в 8 странах из этого списка тату чаще делают женщины, чем мужчины.

11. Куда можно поехать без визы и без загранпаспорта

Агентство ТАСС составило интерактивную карту, на которой показано около 100 направлений, куда можно отправиться без визы. Здесь же отмечены и те направления, где визу можно оформить прямо на границе. Система ориентируется на длительность поездки и подскажет, какие документы нужны для оформления.

12.​​ Среднегодовая зарплата по всему миру

На карте отражено состояние заработной платы за год в разных странах мира на 2017 год.

13. Страны со старейшими конституциями мира

Число в правом столбике в этой инфографике от Statista означает год последнего изменения или принятия конституции в соответствующей стране.

14. Если бы мир поделили на богатых и бедных, молодых и старых