14 знаменитых женщин, которые доказали, что бижутерию не стыдно носить даже миллионерам

Бижутерию гораздо сложнее сочетать с одеждой, чем драгоценности. Нужно приложить немало усилий, чтобы не только создать неповторимый образ, но и не выглядеть как мадам, которая решила надеть все лучшее сразу. Это искусство, которое требует многих лет тренировок, ну или врожденного чувства меры. Однако героини нашей подборки собственным примером доказали, что бижутерия — это не безвкусные побрякушки, а украшения, достойные того, чтобы в них сверкать.

Мы в AdMe.ru восхищаемся умением тонко и изысканно сочетать недорогие аксессуары с одеждой. И у нас даже зачесались руки при мысли о новых безделушках.

Коко Шанель любила броские и эффектные украшения, отдавая особое предпочтение массивным серьгам-пуссетам

Шанель не считала ювелирные изделия средством показать богатство: они служили поводом блеснуть вкусом. Ее отношение к подобным вещам лучше всего характеризует ее же фраза: «Украшения созданы не для того, чтобы вызывать зависть — в лучшем случае изумление». Именно благодаря Коко в моду вошли длинные бусы из искусственного жемчуга, а также колье-сотуары из недрагоценных камней, которые и по сей день демонстрируют модели на показах модного дома Chanel.



Последний, кстати, выпускает отнюдь не бюджетные изделия из драгметаллов, однако можно подобрать и экономичные: подвеску или серьги купить всего за $ 30. А еще икона стиля не уставала повторять, что недорогие украшения нужно миксовать с драгоценностями, и этому правилу продолжают следовать многие женщины.

В шкатулке принцессы Дианы было много бижутерии

Несомненно, леди Ди была эталоном безукоризненного стиля, который, кстати, часто копирует ее невестка — Кейт Миддлтон. Принцесса часто появлялась на публике в бижутерии, а журналисты с завидным постоянством обсуждали ее «драгоценные» украшения, приписывая им баснословную стоимость. Она не упускала возможности испытать на прочность любопытство репортеров, поэтому регулярно пополняла свою коллекцию в любимом магазинчике бижутерии Butler & Wilson. Так, в 1985 году в Италии публика увидела принцессу в костюме пудрового цвета, дополненном ожерельем-чокером и серьгами-сердечками из искусственного жемчуга стоимостью около $ 65. И это не единственный случай, когда леди Ди блистала в изделиях этого бренда. Например, в ее арсенале еще были сережки в форме все тех же сердечек, которые стоили приблизительно $ 39. А также заколка в виде звезды со стразами, брошь-звездочка и серьги-полумесяцы.

Кейт Миддлтон в ожерелье Zara и сережках Accessorize

Таблоиды часто сравнивают Кейт с ее свекровью, принцессой Дианой, и в основном предметом жарких дискуссий является стиль. Миддлтон не пытается перещеголять вечную любимицу британцев, а напротив, берет ее лучшие образы за основу. Разумеется, герцогиня Кембриджская не испытывает недостатка в дорогих украшениях, но при этом не стесняется выходить в свет в простой и дешевой бижутерии. Так, в 2013 году на кинопремьере Кейт появилась в ожерелье от Zara. А в 2019-м на Фестивале природы дополнила нежное платье сережками Accessorize всего за £ 1,5, которые неоднократно надевала и впоследствии. У Кейт есть еще одна пара бюджетных сережек этого же бренда, и она превосходно сочетает их с дорогими платьями. Эксперты полагают, что выбор подобных аксессуаров связан с желанием быть ближе к народу, показать, что даже королевские особы покупают вещи в масс-маркете.

Вне съемочной площадки Мэрилин Монро любила носить серьги-кольца

Бесспорная королева шика и блеска Мэрилин Монро пела: «Бриллианты — лучшие друзья девушек». Но при этом в фильме снималась в кристаллах Swarovski. Ими же было усыпано ее легендарное платье, в котором она исполняла песню «Happy Birthday Mr President». А в ленте «Ниагара» звезда появилась в серьгах-кольцах, после чего они быстро завоевали массовую популярность. Их же она носила и в повседневной жизни. Сегодня похожие можно купить всего за $ 16.

Элизабет Тейлор обожала украшения настолько, что даже назвала автобиографию «Мой роман с драгоценностями»

О драгоценностях Тейлор до сих пор ходят легенды: поклонники утверждают, что она собрала коллекцию стоимостью в миллионы долларов. Актриса демонстрировала роскошь золотого века Голливуда во всей красе и на красных дорожках, и в фильмах, и в повседневной жизни. Правда, не обходила стороной и бюджетные украшения. В 1993 году она стала лицом лимитированной коллекции бижутерии компании Avon и лично следила за процессом изготовления и качеством изделий.

В молодости Брижит Бардо выбирала пластмассовые серьги

В самом начале карьеры Брижит любила серьги-кольца, причем даже пластмассовые, что неудивительно для молоденькой девушки. С приобретением все большей популярности у нее появились более интересные вещи, такие как цепочки, изящные браслеты, серьги, которые тоже не были дорогими. Хотя драгоценности Бардо, конечно же, тоже стала носить, когда вышла замуж за мультимиллионера, одаривавшего ее украшениями за баснословные деньги.

Анджелина Джоли изящно сочетает крупные изделия с черными платьями

На церемонии вручения «Оскара» в 2009 году Джоли предстала в одном из самых запоминающихся образов. Она появилась на красной ковровой дорожке в черном платье и массивных серьгах в форме капель с изумрудами стоимостью $ 2 500 000. Для публичных мероприятий кинодива чаще всего делает выбор в пользу дорогих изделий. Но бывают и исключения, когда актриса предпочитает недрагоценные металлы. Как в случае с комплектом из искусственного жемчуга, массивными серьгами или бусами под цвет золота. Неизменным остается одно: украшения всегда выгодно подчеркивают сдержанные, чаще черные, наряды Анджелины.

Кристен Стюарт жить не может без цепочек

Недавно кинокритики провозгласили Кристен Стюарт лучшей актрисой прошлого десятилетия. Однако большая часть зрителей помнит ее в роли Беллы из саги о вампирах. Возможно, отчасти чтобы отделаться от этого амплуа, Кристен изменила свой имидж. Это коснулось и украшений: теперь у нее есть любимая серебряная цепочка с замком, с которой она не расстается даже на кинофестивалях. Кроме того, Кристен не раз становилась модным лицом дома Chanel, что, несомненно, также повлияло на ее имидж. Например, девушка стала миксовать аксессуары, совсем как советовала Коко.

Риз Уизерспун сочетает подвески с бусами

Риз Уизерспун относится к тем актрисам, которые даже за кадром одеваются со вкусом. Это касается и выбора украшений. В ход идет все: подвески, бусы, скромные сережки, дополняющие стильные образы, в которых есть что подчеркнуть. На мероприятиях Риз часто отдает предпочтение серьгам в виде колец, которые подходят под любой наряд.

Скарлетт Йоханссон создала неподражаемый образ, дополнив свой наряд ожерельем из бисера

В 2015 году на церемонию вручения премии «Оскар» Скарлетт Йоханссон надела ожерелье из бисера в тон платью. Украшение выглядело как продолжение платья и подчеркнуло глубину цвета наряда. Надо сказать, что изделия из бисера до сих пор актуальны, а в этом сезоне особенно. В повседневной жизни актриса выбирает простые и милые сережки.

Иногда бижутерия может стоить намного дороже, чем ювелирные изделия. И Swarovski лучшее тому доказательство

Хеди Ламарр, яркая представительница старого Голливуда, в фильме «Девушки Зигфилда» появилась в головном уборе, украшенном звездами и кристаллами.

Пенелопа Крус в изящных сережках.

Сирша Ронан с головы до ног в кристаллах. Но как изысканно смотрится!

Роузи Хантингтон-Уайтли в платье из 80 тыс. кристаллов!