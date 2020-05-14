14 известных картин, с которыми у нас вечно происходит какая-то путаница

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Неспешно гуляя по Лувру, Третьяковской галерее или Русскому музею, мы радуемся, когда узнаем известные картины. Однако бывает так, что название полотна или автор произведения сбивают нас с толку: какое же это «Утро в сосновом лесу», это же «Мишка косолапый»! И если вы точно не из тех, кто путает произведения Шишкина с конфетными обертками, не спешите проходить мимо. Если вы затрудняетесь отличить «Завтрак на траве» Мане от одноименной картины Моне и с ходу не можете представить шагаловскую «Прогулку», то эта статья для вас.

AdMe.ru предлагает вам еще раз взглянуть на известные полотна и наконец разобраться в тех из них, с которыми постоянно происходит какая-то путаница.

«Завтрак на траве», Эдуард Мане / «Завтрак на траве», Клод Моне

Этих художников, пожалуй, не путает разве что ленивый. Мало того что фамилии живописцев звучат одинаково, так они еще и творили примерно в одно и то же время да в одном стиле —импрессионизм. И у того и у другого в списке наследия есть картина «Завтрак на траве». У обоих мастеров это важное произведение в творчестве. Эдуард Мане написал скандальное полотно в 1863 году. Выбор героев — двое полностью одетых мужчин и обнаженная женщина — вызвал непонимание зрителей и обвинения в декадентстве и плохом вкусе. Работа Клода Моне появилась тремя годами позже — в 1866-м. Живописец задумал создать монументальную картину для участия в Парижском салоне. Он рассматривал написание такого большого полотна как этакий челлендж самому себе, а еще как вызов и одновременно дань старшему коллеге Эдуарду Мане с его одноименным фривольным произведением. Клод избрал ту же тему, но подошел к ней совсем иначе.

«Золотая осень», Исаак Левитан / «Золотая осень», Василий Поленов

Эти произведения русских живописцев созданы с разницей в 2 года. Поленов написал свою «Золотую осень» раньше Левитана — в 1893 году. На его полотне изображен вид на Оку в сентябре в усадьбе Борок у деревни Бёхово Тульской губернии (современное название усадьбы — Поленово). Левитан начал свою работу в 1895 году, когда жил в усадьбе Горки Тверской губернии, а закончил в конце года в Москве. Считается, что на картине показана река Съежа. Здесь явно прослеживается влияние идей импрессионизма на творчество художника.

«Витязь на распутье», Виктор Васнецов / «Богатыри», Виктор Васнецов

«Витязь на распутье» был создан в 1882 году. Чуть ранее Васнецов начал писать картину «Богатыри», однако закончил ее лишь спустя примерно 20 лет. На обоих полотнах живописец обращается к былинной теме. Путаница может быть связана с названиями произведений: сложно запомнить, где изображен витязь, а где богатырь. Однако все это схожие художественные образы героев, защищавших земли Киевской Руси.

«Венера перед зеркалом», Тициан / «Венера и Купидон», Питер Пауль Рубенс

Тициан написал «Венеру перед зеркалом» (или «Туалет Венеры») примерно в 1555 году. В то время художнику было больше 60 лет. Живописец высоко ценил свое творение и не хотел никому его продавать, поэтому картина оставалась в доме Тициана до самой его смерти. Примерно в 1608 году, как полагают, по заказу короля Испании Филиппа II, знаменитый нидерландский живописец Рубенс сделал копию полотна Тициана. Это не единственное произведение, написанное молодым фламандцем на основе работ итальянского художника. Неудивительно, ведь венецианский мастер оказывал влияние на становление творчества Рубенса. Лопе де Вега даже называл последнего новым Тицианом. Тем не менее даже в этих копиях заметна характерная техника будущего гения фламандской живописи.

«Неизвестная», Иван Крамской / «Незнакомка», Александр Блок

Картине Ивана Крамского, на которой изображена неизвестная дама, часто ошибочно приписывают название «Незнакомка». Все дело в одноименном стихотворении Александра Блока, рассказывающем о таинственной посетительнице ресторана: И медленно, пройдя меж пьяными,

Всегда без спутников, одна,

Дыша духами и туманами,

Она садится у окна.

«Блудный сын в таверне», Рембрандт / «Рафаэль и Форнарина», Жан Огюст Доминик Энгр

По стилю и колориту спутать эти 2 полотна сложно, а вот композиция и сюжет довольно похожи. Рембрандт написал автопортрет с женой Саскией на коленях в 1635 году. На картине они представлены героями библейской притчи о блудном сыне. В 1814 году французский художник Энгр использовал похожую композицию в своем произведении. Он изобразил великого Рафаэля вместе с его возлюбленной — Форнариной. Энгр скрупулезно старался создать в своей работе мир эпохи Возрождения, следуя всем традициям живописи Ренессанса.

«Утро в сосновом лесу», Иван Шишкин / конфеты «Мишка косолапый»

«Утро в сосновом лесу» принадлежит кисти двух художников: Ивана Шишкина и Константина Савицкого, который изобразил медведей. Однако Павел Третьяков подпись Савицкого снял, приводя такой аргумент: «Начиная от замысла и кончая исполнением все говорит о манере живописи, о творческом методе, свойственном именно Шишкину». Репродукция «Утро в сосновом лесу» широко тиражировалась в СССР. А началось это еще до революции, когда в XIX веке на обертке шоколадных конфет «Мишка косолапый» была воспроизведена картина с медведями. Похожие конфеты выпускаются на фабрике «Коммунарка» в Минске и называются «Мишка на поляне». В общем, произведение прочно ассоциируется у нас со сладостями, и название полотна зачастую путают с наименованием конфет.

«Прогулка», Марк Шагал / «Над городом», Марк Шагал

Оба произведения Марк Шагал закончил в 1918 году в местечке Лиозно недалеко от Витебска. На обеих картинах герои парят, и на той и на другой живописец изобразил себя и свою возлюбленную Беллу Розенфельд. Пожалуй, именно эти работы чаще всего мы и представляем при упоминании художника. На полотне «Прогулка» Белла только взмывает в небо, а на картине «Над городом» мы видим уже обоих влюбленных, парящих в высоте.