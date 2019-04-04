14 историй о том, как знаменитости встречались с королевой (Почти все нарушили этикет)

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Елизавета II — самый узнаваемый и долгоправящий монарх в мире. 65 лет подряд она пребывает на английском престоле, но даже в 93 года имеет большое влияние и активно участвует в жизни своей империи, строго соблюдая традиции и этикет монархии. А еще водит Range Rover, может пропустить стаканчик хорошего алкоголя, любит пошутить, обожает внуков и конный спорт. При этом ежегодно посещает более 400 мероприятий, на которых знакомится со знаменитостями. Быть представленным королеве — редкая привилегия.

Мы AdMe.ru убедились, что встреча с Елизаветой II — тот случай, когда нервничают даже богатые и знаменитые. А некоторые даже забывают о правилах этикета.

Юрий Гагарин

«Ну что ж, к королеве, так к королеве!» — сказал Гагарин и принял приглашение Елизаветы II позавтракать в Букингемском дворце. Нарушив протокол, королева посадила Юрия рядом с собой за столом. Так появилась легенда, что Гагарин дотронулся до ноги королевы, чтобы убедиться, что все это наяву. Стол был сервирован по всем правилам. И после заминки космонавт признался, что не знает, с какого прибора начать. Елизавета не растерялась: «Сама их путаю! Давайте есть так, как каждому из нас удобно». За чаем Гагарин поверг всех в шок, когда съел дольку лимона из чашки. Королева же последовала его примеру, а за ней повторили и остальные. На прощание Ее Величество еще раз нарушила этикет — сделала фото со знаменитым космонавтом на память.

«Я сфотографировалась с небесным, а значит, не земным человеком, так что ничего не нарушила». Королева Елизавета II

Мэрилин Монро

Мэрилин Монро и королева Елизавета II виделись лишь однажды — на премьере киноленты «Битва у Ла-Платы». Мэрилин была приглашена вместе с мужем Артуром Миллером. Золотистое струящееся платье с очень глубоким декольте и небрежные локоны — так выглядела знаменитая актриса. Ее наряд, конечно, не вписывался в дворцовый протокол. На момент знакомства английской королеве и королеве Голливуда было по 30 лет. Да, они обе родились в 1926 году! На премьере в Лондоне тогда собрался весь бомонд, в том числе юная Брижит Бордо. И, кажется, встреча с Монро впечатлила ее куда больше, чем с королевой.

«Нам предстояло встретиться с королевой. Я кинулась в дамскую комнату, чтобы проверить, все ли в порядке с макияжем. И кого, как вы думаете, я увидела? Мэрилин! Мы припудрили носики, посмотрели друг на друга, поздоровались. Я увидела ее совсем рядом. Она была потрясающей. Эта встреча оказалась единственной, и я запомню ее на всю жизнь». Брижит Бардо

Мадонна

Королева Британии не узнала королеву поп-музыки. Дело было на премьере фильма «Умри, но не сейчас». Елизавета II с удовольствием посетила кинопоказ, тема ленты ей была близка. Настолько, что однажды она даже сыграла девушку Бонда в короткометражке. Роль агента 007 исполнял Дэниел Крэйг. На премьере Мадонна была важным гостем — она исполнила главный саундтрек. И была польщена встретиться с королевой. А вот Елизавета, по рассказам СМИ, суперзвезду не признала и поинтересовалась, кто это.

«Я никогда раньше не встречалась с королевой, но, как ни странно, не нервничала». Мадонна

Хелен Миррен

Хелен Миррен сыграла Елизавету II в фильме «Королева». Да так хорошо, что получила за роль «Оскар», «Золотой глобус», премию BAFTA и Гран-при Венецианского фестиваля. Ее Величество фильм тронул, и она пригласила кинокоролеву на ужин во дворец. И была обескуражена, получив отказ. «Тот факт, что она нашла время для частного ужина, показывает, как сильно она хотела встретиться с госпожой Миррен», — отметил представитель дворца. Актриса объяснила свой отказ съемками в США и нежеланием тормозить кинопроцесс. Миррен заверила, что не хотела никого обидеть. Позже две королевы встретились на приеме. Ранее Миррен уже отказывалась от монаршей милости. В 1996-м она не стала получать орден Британской империи. А согласившись на него в 2003-м, сразу удостоилась титула дамы.

«Почти все говорят о том, что при виде королевы с вами что-то случается — будто у вас какой-то вирус, заставляющий говорить странные вещи. Ну, например: „Ой, это было кошмарно весело“ или „Жутчайше приятно с вами познакомиться“. И еще ваш голос становится каким-то странным... В общем, вас словно парализует, а потом вы даже не можете вспомнить, что за чушь несли». Хелен Миррен

Владимир Путин

Российский президент любит опаздывать. За эту «царскую» привычку его неоднократно порицали. Для королевы Путин тоже не сделал исключения — правда, задержался всего на 12 минут, тем самым нарушив этикет: на встречу с королевой нужно приходить заранее. Позже Елизавета II ответила Путину взаимностью: тоже опоздала ровно на 12 минут, когда его провожали. Главу России сопровождала супруга Людмила. Она тоже не соблюла придворный этикет: поля ее шляпы были шире, чем поля на шляпе королевы. По негласному протоколу это не приветствуется.

«Я пережила многие знаковые фигуры. Провожала Рузвельта, Черчилля, Тэтчер. Помню, когда умер Сталин. Неужели вы думаете, мне не по зубам Путин?» Королева Елизавета II

Элтон Джон

В 1970-х королева-мать и принцесса Маргарет, поклонницы певца, пригласили его поучаствовать в благотворительном концерте фонда The Prince’s Trust, основанного принцем Чарльзом. В 1998 году музыкант получил орден Британской империи и титул рыцаря. Все эти годы Джон — друг семьи и частый гость на придворных мероприятиях. Он выступал на свадьбе Гарри и Меган. А на венчании Уильяма и Кейт Элтон Джон и Елизавета II оконфузились на пару: забыли слова песни, посвященной молодоженам. Но по-настоящему близок певец был с леди Ди. Для ее похорон он перезаписал свою песню «Свеча на ветру», посвященную Мэрилин Монро. Ремейк певец назвал «Прощай, английская роза» и исполнил лишь однажды. Песня попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный сингл в истории поп-музыки.

«Кто знал Диану — никогда ее не забудет. Но и миллионы людей, которые никогда не встречались с принцессой, — тоже». Королева Елизавета II

Кейт Уинслетт

Оскароносная Кейт — еще одна обладательница ордена Британской империи. Елизавета II вручила его актрисе за выдающиеся заслуги в кинематографе. По подсчетам, голливудская звезда заработала для британской экономики около 60 млн фунтов. На церемонии Уинслетт заметно волновалась и до последнего не верила, что все происходящее с ней не сказка. Актриса пришла с детьми, но старалась не смотреть в их сторону. «Я боялась, что кто-то из них начнет ковырять в носу или что-то вроде этого», — делилась она.

«Во-первых, у нее невероятная кожа и пышные волосы. Она поздравила меня, а потом спросила, нравится ли мне моя работа. Я сказала ей, что люблю сниматься в кино, но еще больше мне нравится быть мамой. Королева ответила: „Это и есть ваша основная работа“. И я подумала: „Какая же милая леди!“». Кейт Уинслетт

Борис Ельцин

В 1992 году Борис Ельцин встречался с королевой Елизаветой II в Лондоне. Его дружелюбие и незнание английского этикета вспоминают до сих пор. «Во время прощания в Гринвиче ему даже удалось приобнять Его Королевское Высочество герцога Йоркского, что вполне могло закончиться полноценными объятиями, если бы герцог не успел уклониться. Ельцин также два раза взял королеву за руку и один раз даже попытался приобнять ее за талию, однако благодаря навыку, выработанному годами тренировок, она непринужденно пресекла эту попытку», — расссказал переводчик, который был на встрече. Через два года после этого королева первый и пока единственный раз посетила Россию. На приеме в Кремле президент Ельцин хотел помочь снять пальто знатной даме. Елизавета изящно увернулась: по этикету касаться королевы запрещено.

«Здравствуйте, Ваше Величество, раздевайтесь, пожалуйста, здесь не холодно!» Борис Ельцин

Бенедикт Камбербэтч

Знаменитого Шерлока королева посвятила в рыцари. Орден он получил за актерские достижения и благотворительную деятельность. А еще выяснилось, что король Ричард III, роль которого исполнял Камбербэтч, его родственник. «Они связаны через нескольких родственников, но ближе всего — через прабабушку монарха, Джоан Бофорт. Камбербэтч также является родственником Елизаветы II и Джейн Грей», — рассказал профессор Кевин Шюрер. Несмотря на новоиспеченное родство, актер на церемонии встретился с Ее Величеством впервые. Орденом Британской империи королева награждала и русского Шерлока Василия Ливанова, но 9 годами ранее — в 2006-м.

«Это фантастика, это щекочет нервы, ничто не может помочь подготовиться к столь волнующему событию». Бенедикт Камбербэтч

Саймон Пегг

Саймон Пегг лично познакомился с королевой на гала-показе фильма «Хроники Нарнии: Покоритель зари». Актер сыграл роль Рипичипа. По его рассказам, Елизавета II даже прослезилась во время сцены, когда герой Саймона принимает судьбоносное решение. Позже Пегг шуточно хвастался тем, что заставил Ее Величество заплакать. Это и правда редкий случай. Ведь по королевскому этикету монаршие особы не должны давать волю эмоциям.

«Королева всегда должна говорить первой. Она может не начинать разговор очень долго. Со мной рядом был Джо Макэлдерри. Он победил на шоу The X Factor. Королева спросила его: „Вы музыкант?“ Она это как бы прошептала ему на ухо, а потом повернулась ко мне и замолчала». Я просто ждал, пока она заговорит. Прошло 30 секунд. Я даже успел вспотеть". Саймон Пегг

Дэвид Бекхэм

Знаменитый английский полузащитник встречался с королевой не единожды. Среди его наград есть и орден Британской империи. А еще Дэвид — друг принца Уильяма и частый гость на королевских праздниках. Чувствуя себя своим в монаршей семье, футболист не раз пренебрегал правилами поведения. Так, на венчании принца Гарри и Меган Маркл он жевал жвачку, что является грубым нарушением этикета. СМИ моментально растиражировали оплошность знаменитого гостя. В другой раз футболист отличился неудачным заявлением. Он объявил, что просил королеву пожаловать ему рыцарский титул. Реакции от Ее Величества не последовало. Рыцарем Дэвид так и не стал.

«Королева — человек, наблюдая за которым я рос. Она мне уже как бабушка». Дэвид Бекхэм

Леди Гага

Придворный протокол гласит: на встречу с королевой одевайтесь сдержанно и неярко. Леди Гага посчитала, что имидж важнее этикета. И к аудиенции подготовила наряд — точную копию платья Елизаветы I. Но на свой лад — красного цвета и из латекса. Королева и сама постоянно носит наряды ярких цветов. Но это не прихоть, а правило. Ее Величество должна выделяться в толпе, чтобы любой подданный мог увидеть ее издалека. А черный цвет в одежде — для траурных церемоний. Правда, при встрече с Леди Гага на Елизавете было почти черное платье. Видимо, иногда правила не прочь обойти и сама королева.

«Если бы я носила бежевый, никто бы меня не заметил». Королева Елизавета II

Анна Винтур

Легендарный редактор Vogue сидела с британской королевой по соседству на модном показе Richard Quinn. На фотографиях дамы выглядели как давние подруги: улыбались и болтали. Весь показ Анна не снимала солнцезащитные очки. Почитатели королевы увидели в этом несоблюдение этикета и неуважение к Ее Величеству. Мнение экспертов на этот счет разделились. Сама же королева, как видно, не придала этому никакого значения. Елизавета II впервые за 66 лет была на модном показе и приехала специально, чтобы вручить награду дизайнеру. В 2017-м королева наградила Винтур почетным титулом дамы-командора. В тот день редактор все же была без своих фирменных очков.

Королева Нидерландов Максима

Сеть облетели фотографии, на которых королева Нидерландов Максима целует Елизавету II. Такое же фото есть и с королем Нидерландов. Елизавета, не привыкшая к такому проявлению чувств, выглядела смущенной. Голландцы известны своей любовью к тактильности, и даже знание протокола не остановило их от проявления чувств. Супруги приехали в Великобританию на два дня. Этот официальный визит стал их дебютом в статусе монархов. На своем примере Максима и Виллем-Александр показали, что искренность важнее этикета даже для монархов.

«Королева Британии — маяк, на который нужно ориентироваться, и самая бесстрашная девушка Бонда». Король Виллем-Александр

Как думаете, почему знаменитости так ценят встречу с Ее Величеством? И оправданны ли в наши дни такие строгие правила королевского этикета? Делитесь своим мнением в комментариях.