14 хитростей шведского воспитания, которые помогают вырастить счастливую личность

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Швеция стабильно входит в первую десятку самых счастливых стран мира. Поэтому шведские родители наверняка знают, как вырастить успешного и довольного жизнью человека. Ребятишкам разрешают есть сладкое всего один день в неделю, зато плескаться в лужах можно круглые сутки.

AdMe.ru разузнал тонкости шведской системы воспитания и выяснил, как они помогают вырастить самодостаточных людей.

1. Детям разрешено все

Прыгать и пачкать одежду — в Швеции можно все то, что вы годами запрещали своему чаду. Шведы считают, что это часть естественного развития ребенка, которую не надо ограничивать. Поэтому отдать ребенка в чистой одежде в детский сад, а забрать по уши в грязи — это нормальная практика. В «обойной живописи» шведская мама скорее обвинит себя: вероятно, она не уделила ребенку достаточно внимания.

По сравнению с другими странами нашим детям можно очень многое. С 4 лет я играл со своими друзьями без присмотра. В основном на открытом воздухе. Часто мы гоняли на велосипедах, а если дождь был слишком сильным, оставались в их комнате. © Johan Olofsson / Quora

Если полицейский увидит, что вы кричите на своего ребенка на улице, он фактически будет угрожать вам арестом. © Astrid Allen / Quora

2. Количество воспитателей в детсадах меняется в течение дня

Например, в младшей группе из 15 человек минимум 3 воспитателя. То есть на одного взрослого приходится не более 5 ребятишек. Если у кого-то из детей возникли сложности с адаптацией к детскому саду или другие проблемы, группе выделяют еще одного воспитателя. Количество работников зависит от того, сколько детей находится в группе в конкретный момент. Родители указывают, в какое время они работают, и могут оставлять ребенка в саду только на этот период.

У меня 2 детей — 5 и 11 лет. До 2 лет я и жена провели с ними одинаковое количество времени. Потом мы стали отводить их в детский сад на неполный день, постепенно увеличивая срок. В 3–4 года дети проводили в саду целый день. © Frank Isaksson / Quora

Рядом с моим домом есть детский сад. Когда дети играют на улице, с ними всегда несколько воспитателей. Проходя мимо, я слышу, что с ребятишками говорят на шведском и английском языках. © Chris Ebbert / Quora

3. Родители в разводе делят ребенка «пополам»

Если родители разводятся, ребенок продолжает общаться с каждым из них поровну. Одну неделю он живет с мамой, а следующую — с папой. Малыша могут отдать на воспитание кому-то одному, только если бывший супруг страдает от пагубных пристрастий. Отличительная особенность воспитания: с детьми очень много разговаривают и объясняют, что можно делать, а что нельзя.

Родители имеют равные права на опеку, а отцовство не зависит от того, состояла ли пара в браке. Вообще в Швеции в большей мере ребенок имеет права на попечительство, а не взрослые на опеку. © Alan Waller / Quora

У моего брата и его бывшей 3 детей, и они не могут договориться кое о чем, поэтому часто встречаются в суде. Но дети по-прежнему проводят одинаковое количество времени с обоими родителями. Причем пара никогда не состояла в официальном браке. © Johanna Appelber / Quora

4. Детей запрещено бить (даже легонько и «в профилактических целях»)

В 1979 году Швеция стала первой страной в мире, где запрещено любое физическое насилие над детьми. Максимальное наказание, которое может получить маленький швед, — предложение от родителей пойти посидеть в свою комнату и подумать над собственным поведением.

Я еще не родился в то время, но мы изучали этот закон на юриспруденции. Тогда более половины жителей считали, что должны шлепать своих детей. В 1994 году таких осталось менее 10 %. Родителей, которые так наказывают своих детей, могут привлечь к ответственности и посадить в тюрьму. © Ching_chong_parsnip / Reddit

Родился в 1979 году, и меня никогда не били. Я до смерти боялся серьезного разговора с мамой. Однажды она насильно обняла меня, когда я хотел убежать. А отец вынес моего плачущего брата из супермаркета и усадил в машину, чтобы тот успокоился. Это единственные эпизоды, когда мои родители применяли силу. © vonadler / Reddit

5. Бабушки и дедушки не вмешиваются в воспитание

Пожилые жители Швеции нянчатся с внуками, только когда сами того захотят. Родители могут попросить бабушку или дедушку посидеть с ребенком, но желательно предупреждать их об этом за пару недель. Пенсионеры ведут активную жизнь, и выкроить полдня в плотном графике бывает непросто. Услышать нравоучения и советы по воспитанию от шведских бабушек попросту невозможно.

Бабушки и дедушки редко живут со взрослыми детьми. Иногда они помогают внукам, если живут близко. Но это необязательно, ведь мы сами заботимся о детях. Родственники не должны быть экономически или социально зависимы друг от друга. © Valdemar Hedin / Quora

Когда я посещаю другие страны, кое-что меня поражает: семьи из 2 или 3 поколений, обедающие вместе в ресторане. Я никогда не видел такого в Швеции. © Ted Dus / Quora

6. Нет разделения игрушек по гендерному признаку

Что в куклы, что в машинки могут играть и мальчики, и девочки. В этой стране не считается, что игрушки должны соответствовать какому-либо полу. Детей не ограничивают и в выборе любимого цвета, например никто не удивится, если мальчик попросит купить ему розовую одежду или посуду.

Детям не нужны навязанные стереотипы, но им нужно знать, как работает их организм и что мы все разные. Скоро у меня будет дочь. И мне не понравится, если кто-нибудь скажет, что она не может что-то сделать, потому что она девушка. Куплю для нее книги о сильных женщинах, чтобы она не усвоила заблуждение, будто «девочки могут только быть милыми и играть в куклы». © Maria Fors / Quora

Нет игрушек «для мальчиков» и «для девочек», к детям относятся одинаково. Девочек не учат подавлять гнев, а мальчиков не учат, что им нельзя плакать или грустить. Мальчики, посещающие гендерно нейтральные дошкольные учреждения, лучше социализируются и более охотно заводят друзей с детьми разных полов. © Keeley Mountford / Quora

7. С ранних лет дети сами за собой следят

Дети учатся простейшим вещам по уходу за собой вскоре после достижения одного года. Дети самостоятельно едят, убирают посуду и игрушки, переодеваются — в детских садах малышам рассказывают не только об их правах, но также о элементарных бытовых обязанностях.

Со свободой приходит ответственность. Мы прекрасно знали, чего нам нельзя было делать, что лед на прудах и ручьях опасен, какие дороги запрещено переходить из-за интенсивного движения. Мы должны были заботиться друг о друге. И мы это делали. Мы также должны были защищать друг друга от издевательств, но это не всегда работало. © Johan Olofsson / Quora

Что значит вырасти в Швеции? То, что уже с детства на человеке лежит большая ответственность, ведь родители доверяют тебе. © Marita Elg / Quora

8. У женщин в положении берут очень мало анализов, а врач не ведет беременность

Беременность обычно ведут акушерки или медсестры, а не доктора. На приемы приглашают реже, чем в других странах, а УЗИ делают всего один раз. Ближе к сроку роженицам предлагают написать пожелания: в какой обстановке и позе женщина хотела бы рожать, понадобится ли обезболивание и т. д.

9. После школы почти никто не поступает в вуз сразу же

Чаще всего после окончания школы ребята устраиваются на работу или отправляются в путешествие (деньги на которое они накопили, работая на школьных каникулах). Минимум полгода большая часть выпускников ищут себя и пытаются понять, чем они хотят заниматься. Если за это время молодые люди понимают, что без университетского образования не обойтись, то поступают в вуз.

В Швеции есть 2 периода для поступления в университет. Чтобы поступить в феврале, заявку нужно подать до конца июля. А чтобы начать учиться в сентябре, документы следует подать до конца марта. © Shyam Yadav / Quora

Обычно школу оканчивают в 19 лет, после чего можно делать что захочется. Можно пойти работать, поступить в колледж или университет, отправиться в путешествие или что-то еще. Не принято давить на детей, чтобы они продолжали учебу. © Jessica Nilsson / Quora

10. Декретный отпуск дают и маме, и папе

Отпуск по уходу за ребенком длится 480 дней, причем каждый из родителей обязан взять хотя бы 90 дней. Оставшиеся недели можно распределить между собой в произвольном порядке. Папы считают, что это помогает лучше узнать собственных детей. Для родителей есть специальный ресурс «Кати коляску»: указав место жительства и интересы, можно организовать совместную прогулку с другими мамами или папами.

Может быть, ситуация не самая типичная для страны. Но недавно мой коллега-мужчина ушел в декретный отпуск на целый год и вернулся, получив серьезное повышение. © GrandmaBogus / Reddit

Некоторые компании делают дополнительные выплаты (80 % заработка оплачивает правительство) в декретном отпуске. Поэтому не так уж необычно получать 100 % вашей обычной зарплаты в это время. © Sanzet / Reddit

11. К беременным не относятся трепетно

Беременность в Швеции не считается основанием для того, чтобы относиться к женщине по-особенному. Без просьбы ей не уступят место или не подадут руку. Зато если попросить о помощи, сделают это с заботой. Некоторые роженицы говорят, что такое отношение помогает легче переносить беременность — многие, к примеру, продолжают ходить на работу до 9-го месяца и не выпадают из жизни.

Женщины, которые выполняют тяжелую или рискованную работу (например, заняты на стройплощадках), имеют право на дополнительные пособия по беременности, если они решат пойти в отпуск по беременности раньше. © Jessica Nilsson / Quora

Шведская система здравоохранения дает женщине возможность самой решать, когда и как взять декретный отпуск. Кроме того, прежнее рабочее место будет закреплено за вами на этот период. © Erik Johansson / Quora

12. Перед операцией доктор несколько месяцев налаживает контакт с ребенком

К некоторым операциям (например, под общим наркозом) ребенка могут готовить несколько недель. В течение этого периода ребенок приходит в клинику, общается с врачом и медсестрами, чтобы привыкнуть к ним. Операцию назначают, только когда врач посчитает, что психика ребенка готова. Накануне мама наклеивает на вены забавные стикеры с обезболивающим эффектом, чтобы малышу не было страшно.

13. Дети едят сладкое только по субботам

Для сладкого в Швеции есть специальные день — суббота. Традиция гласит: в этот день можно есть столько сладкого, сколько захочется. В остальные дни недели давать детям сладкое не принято. Таким образом, зубы подвергаются вредному воздействию всего один раз в неделю, и это позволяет минимизировать риск появления кариеса. Многие взрослые также продолжают следовать этому правилу.

К середине 50-х годов власти решили, что у населения, особенно у детей, были проблемы с зубами. Они хотели улучшить ситуацию, поэтому ввели правило: детям разрешалось есть конфеты только раз в неделю — в субботу. Такая мера сделала этот день особенным. © Mark Schneider / Quora

Мы, шведы, любим наши традиции. Например, по пятницам у нас вечер кино с закусками, а в субботу можем позволить себе съесть сладкое. © Kajsa Berglund / Quora

14. У шведов своеобразное представление о профилактике аллергии на глютен

Долгое время шведы не давали продукты, содержащие глютен, детям младше полутора лет, из-за чего в государстве резко возросло количество аллергиков. После многочисленных исследований аллергию решили лечить методом от противного, начав вводить в рацион небольшое количество глютена с раннего возраста. Такая же ситуация и с орехами.

Какую из этих особенностей воспитания вы бы внедрили? А какая, наоборот, вызывает у вас недоумение?