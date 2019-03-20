14 хитростей по уходу за собой, которыми пользуются герцогини Кейт и Меган

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Наблюдая за жизнью королевских семей, нередко мы обращаем внимание на то, как свежо и натурально выглядят герцогини. У каждой свои особенности в уходе, свои любимые косметические средства, а результат один — естественный внешний вид.

AdMe.ru на примере Кейт Миддлтон и Меган Маркл рассказывает о хитростях в макияже и уходе за кожей лица, которые помогут добиться похожего результата.

Масло шиповника для осветления кожи

Органическое масло шиповника холодного отжима — главный фаворит Кейт Миддлтон среди продуктов для кожи. Сама герцогиня начала пользоваться этим маслом во время второй беременности, и после появления информации об этом каждую секунду продается около 20 бутылочек данного продукта.

Пилинги и маски для омоложения

Чтобы сохранять и поддерживать молодость кожи, Кейт использует антивозрастной уход с гликолевым пилингом и маску с пчелиным ядом, которые наносит на кожу несколько раз в месяц, для ежедневного же ухода герцогиня выбирает средства с ретинолом (витамин А) и кислородную косметику.

Масло чайного дерева как продукт на любой случай

У Меган тоже есть свой любимчик среди масел для тела — масло чайного дерева. Стоит отметить, что это отличный выбор, потому что это масло является хорошим антисептиком. И это единственное средство, которое у нее всегда с собой и без которого она не может отправиться ни в одну поездку.

Легкий smoky eyes двумя оттенками теней

Кейт в макияже глаз предпочитает мягкий smoky eyes серыми или коричневыми тенями — такие оттенки подчеркивают ее зеленые глаза. Также можно сказать, что она отдает предпочтение макияжу двумя оттенками теней одновременно и оформлению глаз с помощью черного либо коричневого карандаша. Это позволяет сделать акцент именно на этой части лица. Если предполагается долгое присутствие на приеме и нужно сохранить макияж, то вместо карандаша используется гелевая водостойкая подводка.

Обязательная зарядка для лица

Упругость кожи Меган поддерживает особой зарядкой для лица по технике Никола Джосса. По словам самой герцогини, именно таким способом ей удалось изменить форму скул и подбородка.

Нюдовая помада как символ каждой из герцогинь

Кейт еще ни разу не появлялась с яркой помадой на губах, предпочтение она отдает нюдовым оттенкам с легким блеском, которые не только дополняют образ, но и помогают чувствовать себя более уверенно на приемах, исключив возможность случайных мазков помадой или отпечатков на бокале. Меган сейчас уже не увидишь с красными губами, она также отдает предпочтение естественным оттенкам. В ее сумочке всегда есть увлажняющая помада, которая спасает от сухости и помогает подправить макияж, когда это необходимо.

Контуринг у висков, легкий тон и нежные румяна

Если обратить внимание на декоративную косметику и особенности ее использования, то можно сказать, что Кейт Миддлтон выбирает легкий матирующий тон, который дополняется контурингом у висков, что позволяет визуально сделать лицо более худым. Румяна герцогиня выбирает холодно-розовые или персиковые, которые наносит над скулой с акцентом только на яблочки.

Масло жожоба и протеины шелка для идеальных локонов Кейт

Изящные и легкие локоны Кейт приковывают внимание. Ее стилист однажды поделилась секретом: такого результата удается достичь благодаря крему с протеинами шелка и маслом жожоба — он используется на влажные волосы, которые потом сушатся и укладываются в прическу. А чтобы поддерживать их здоровье, герцогиня делает маски, в которых содержится кератин.

И спрей с морской солью для волос Меган

Для создания прически герцогиня использует спрей с морской солью, который очень прост в применении, потому что его достаточно нанести по всей длине, а потом высушить волосы феном или естественным путем. В завершение останется лишь немного пройтись руками «сжимающими» движениями по волосам — и прическа готова. К слову, Меган также довольно часто появляется с собранными волосами.

Увлажняющий крем и праймер без использования тональной основы

Меган не любит плотные тональные основы и по возможности даже обходится без них, используя лишь увлажняющий крем и праймер. Для дополнительного легкого сияния использует хайлайтер, который наносит на скулы и под глаза.

60-минутный маникюр и никакого лака

Кейт Миддлтон уделяет довольно много времени ногтям. Маникюр занимает около часа, мастер делает ногти квадратной формы и довольно короткими. Лак герцогиня не использует со дня свадьбы. Отмечается, что в тот день она сама себе накрасила ногти, воспользовавшись лаками двух разных фирм.

Бюджетное увлажнение всего тела от Nivea

Меган еще до замужества заявляла, что ее любимым увлажняющим средством для тела является лосьон от Nivea. По словам теперь уже герцогини, это отличное средство, способное сделать кожу действительно упругой.

Нежные оттенки на ногтях Меган

В отличие от Кейт, которая не красит ногти, Меган все же отдает предпочтение легким светлым оттенкам на ногтях.

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