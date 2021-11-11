14 хитростей, которые могут здорово облегчить шопинг каждой женщине

Во времена онлайн-покупок мы все еще ходим по реальным магазинам. Но хочется делать это так же быстро и эффективно, как и виртуально. Для того чтобы поход за обновками получился продуктивным и не изматывающим, а купленная вещь не разочаровала по возвращении домой, достаточно соблюдать несколько правил.

Мы в AdMe.ru надеемся, что с этими хитростями ваш шопинг станет легче и плодотворнее.

Воспользоваться пуфиком

Мы вертимся перед зеркалом и рассматриваем потенциальную обновку со всех ракурсов, но мало кто пробует ее в движении. Ведь вы не будете неподвижно стоять в новой одежде. Попробуйте наклониться или присесть — во многих примерочных стоят пуфики. Проверьте, не жмут ли джинсы или не топорщится ли блузка.

Не рассматривать свое лицо

Порой мы рассматриваем одежду в зеркале и незаметно для самих себя переключаемся на свое лицо, прическу. Статистика говорит, что до 80 % людей не совсем довольны своим отражением в зеркале, так что вы обязательно найдете, к чему придраться, тем более что освещение в примерочных зачастую не самое удачное. Поэтому лучше сосредоточиться на одежде, за которой вы пришли в магазин.

Приходить в опрятном виде

Но совсем не обращать внимания на свой внешний вид невозможно. Так что, если вы придете в магазин с грязными волосами и прыщом на лбу, ваше отражение, скорее всего, будет вас раздражать. И вряд ли получится купить подходящую вещь. Лучше отправляться за покупками с аккуратной укладкой и легким макияжем, который ни в коем случае не оставит следов на примеряемой одежде.

Выходить из примерочной

Мы часто стесняемся взглядов посторонних людей и вертимся у зеркала в маленьких примерочных. Эксперты же говорят, что важно оценить свое отражение и в зеркале в зале магазина. Там больше пространства, мы чувствуем себя свободнее, кроме того, может существенно отличаться освещение.

Не брать с собой семью

Кому-то необходима компания на шопинге, мнение со стороны. Но, как бы то ни было, ходить по магазинам всем семейством не лучшая идея. У женщин и мужчин совершенно разный подход к покупкам, и долгие женские примерки могут только вывести мужчин из себя. Тут и до скандала недалеко. А с маленькими детьми и подавно не расслабишься, за ними глаз да глаз.

Не отвлекаться на телефон

Согласно результатам проведенного исследования, люди, отвлекающиеся на телефон в магазине, склонны к импульсивным покупкам. Так что разговоры и переписки отвлекают от шопинга и не дают сосредоточиться и объективно оценить вещь.

Снимать штаны при примерке платья и юбки

При примерке платья велик соблазн не разуваться и не снимать штаны. Но очевидно, что джинсы, торчащие из-под платья, меняют внешний вид одежды, и выглядит все это не очень.

Не слушать советы продавца

Опираться на мнение продавца неразумно. Работники магазина получают зарплату за умение продавать. Если сомневаетесь, пригласите с собой в магазин кого-то из своих знакомых, чье мнение будет объективным.

Брать не модные вещи, а те, которые нравятся

Конечно, хочется, чтобы было «модно, стильно, молодежно», но покупать трендовую вещь, которая не соответствует вашему вкусу, — пустая трата денег. Эксперты говорят: перед покупкой вещи задумайтесь, наденете ли вы ее как минимум 30 раз. Если да — смело берите.

Надевать подходящее белье

Ходить по магазинам нужно в подходящем белье. Так, если планируется покупка облегающей вещи, неправильно подобранное белье может испортить внешний вид. Поэтому продумайте заранее, что вы собираетесь покупать и какой бюстгальтер будет разумнее надеть под такую вещь.

Рисковать и примерять необычные вещи

Так уж мы устроены, что идем по проторенной дорожке. При покупке одежды все то же самое: ищем вещи знакомых, уже изученных фасонов. Но не нужно бояться пробовать новый стиль, цвет и покрой. В конце концов, всегда можно вернуть вещь на место после примерки.

Идти за обновками только в настроении

Отправляться в магазин следует в хорошем настроении. Человек, испытывающий тревогу и стресс, склонен к импульсивным покупкам. Так он пытается получить положительные эмоции, но эффект от терапии шопингом, увы, недолгосрочен. А в хорошем настроении человек позитивно воспринимает ассортимент и способен быстрее определиться с выбором.

Смотреть на себя со стороны

Сделать селфи в зеркале — совсем не тщеславный заскок молодежи. Снимок поможет посмотреть на себя как бы со стороны и оценить, подходит ли вам вещь. Еще лучше, если вас сфотографирует другой человек, причем не в тесной примерочной.

Примерять белье, надев поверх футболку

Примеряя бюстгальтер, мы обычно стоим в этом самом белье и рассматриваем себя в зеркале. Но нужно не забывать, что ходить мы будем не в одном только лифчике, а собираемся надевать сверху футболку или платье. Так что желательно оценить, как выглядит белье и под одеждой, потому что все может быть совсем не так, как мы представляем.