14 фотографий скрытых сокровищ, которые были обнаружены чисто случайно
Вовсе необязательно найти клад, чтобы почувствовать себя везунчиком. Иногда достаточно обнаружить один из тщательно закамуфлированных «секретиков», которые будто ждут кого-то с острым взором, чтобы предстать во всей красе. Средневековые руины под школьным спортзалом или рентген беременной собаки — все это лишь малая толика скрытых от мира чудес.
Поверить в существование квадратных айсбергов непросто, но мы в AdMe.ru настроены показать, что это и другие чудеса существуют.
1. Рентген беременной собаки
2. Пара обнаружила древнюю ванну под своей гостиной
3. Когда вы решили сделать ремонт у себя дома
4. Это что, квадратный айсберг?
5. «Обнаружили мозаику, которая была полом в гостиной на чьей-то вилле 1 700 лет назад»
6. След динозавра идеальной формы
7. Кольцо XVI века из Германии, которое раскладывается в астрономическую сферу
8. Зубные коронки не отражают ультрафиолет, в отличие от настоящих зубов
9. Внутри жеоды Пульпи в Испании
10. На сосновых досках есть стрелка, указывающая на центр дерева
11. Произведение искусства, обнаруженное в одной из пещер Аргентины, было создано 9–13 тыс. лет назад
12. Художник обнаружил головы льва, обезьяны и буйвола, когда повернул «Мону Лизу» набок
13. Эти пушистые шарики на самом деле минерал окенит
14. На ультрафиолетовых фотографиях можно увидеть цветы так, как их видит пчела
А вам доводилось когда-нибудь обнаруживать нечто поразительное? Мы бы с радостью об этом почитали.
Фото на превью Mark Ronsman