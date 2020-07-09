14 фотографий скрытых сокровищ, которые были обнаружены чисто случайно

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Вовсе необязательно найти клад, чтобы почувствовать себя везунчиком. Иногда достаточно обнаружить один из тщательно закамуфлированных «секретиков», которые будто ждут кого-то с острым взором, чтобы предстать во всей красе. Средневековые руины под школьным спортзалом или рентген беременной собаки — все это лишь малая толика скрытых от мира чудес.

Поверить в существование квадратных айсбергов непросто, но мы в AdMe.ru настроены показать, что это и другие чудеса существуют.

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4. Это что, квадратный айсберг?

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