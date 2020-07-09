AdMe

14 фотографий скрытых сокровищ, которые были обнаружены чисто случайно

16-62
663

Вовсе необязательно найти клад, чтобы почувствовать себя везунчиком. Иногда достаточно обнаружить один из тщательно закамуфлированных «секретиков», которые будто ждут кого-то с острым взором, чтобы предстать во всей красе. Средневековые руины под школьным спортзалом или рентген беременной собаки — все это лишь малая толика скрытых от мира чудес.

Поверить в существование квадратных айсбергов непросто, но мы в AdMe.ru настроены показать, что это и другие чудеса существуют.

1. Рентген беременной собаки

14 фотографий скрытых сокровищ, которые были обнаружены чисто случайно
© GoodGriefWhatsNext / reddit

2. Пара обнаружила древнюю ванну под своей гостиной

14 фотографий скрытых сокровищ, которые были обнаружены чисто случайно
© markronz / youtube

3. Когда вы решили сделать ремонт у себя дома

14 фотографий скрытых сокровищ, которые были обнаружены чисто случайно
© 32eugop / reddit

4. Это что, квадратный айсберг?

14 фотографий скрытых сокровищ, которые были обнаружены чисто случайно
© NASA_ICE / Twitter

5. «Обнаружили мозаику, которая была полом в гостиной на чьей-то вилле 1 700 лет назад»

14 фотографий скрытых сокровищ, которые были обнаружены чисто случайно
© EAST NEWS

6. След динозавра идеальной формы

14 фотографий скрытых сокровищ, которые были обнаружены чисто случайно
© akg / North Wind / Picture Archives / EAST NEWS

7. Кольцо XVI века из Германии, которое раскладывается в астрономическую сферу

14 фотографий скрытых сокровищ, которые были обнаружены чисто случайно
© PapayaSF / reddit

8. Зубные коронки не отражают ультрафиолет, в отличие от настоящих зубов

14 фотографий скрытых сокровищ, которые были обнаружены чисто случайно
© tearkit / reddit

9. Внутри жеоды Пульпи в Испании

14 фотографий скрытых сокровищ, которые были обнаружены чисто случайно
© JORGE GUERRERO / AFP / East News

10. На сосновых досках есть стрелка, указывающая на центр дерева

14 фотографий скрытых сокровищ, которые были обнаружены чисто случайно
© PlantsAreEggcellent / reddit

11. Произведение искусства, обнаруженное в одной из пещер Аргентины, было создано 9–13 тыс. лет назад

14 фотографий скрытых сокровищ, которые были обнаружены чисто случайно
© Mariano / Wikipedia

12. Художник обнаружил головы льва, обезьяны и буйвола, когда повернул «Мону Лизу» набок

14 фотографий скрытых сокровищ, которые были обнаружены чисто случайно
© Ron Piccirillo / Solent / East News

13. Эти пушистые шарики на самом деле минерал окенит

14 фотографий скрытых сокровищ, которые были обнаружены чисто случайно
© DIRK WIERSMA / Science Photo Library / East News

14. На ультрафиолетовых фотографиях можно увидеть цветы так, как их видит пчела

14 фотографий скрытых сокровищ, которые были обнаружены чисто случайно
© Chris Turner / PIRATE INDUSTRIES / Science Photo Library / East News, © Chris Turner / PIRATE INDUSTRIES / Science Photo Library / East News

А вам доводилось когда-нибудь обнаруживать нечто поразительное? Мы бы с радостью об этом почитали.

Фото на превью Mark Ronsman
16-62
663