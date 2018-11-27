14 шикарных фотографий, которые выбиваются из обычной реальности
Мы привыкли жить по определенным шаблонам, и те вещи, которые не укладываются в рамки привычного, вызывают у нас удивление. Например, заросший мхом ботинок или стул, над которым хорошенько поработал художник. И вот такие вот штуки мы собрали в нашей статье, чтобы еще раз показать, как разнообразен наш мир и что удивляться мы можем хоть каждый день, а в конце статьи еще и улыбнуться.
AdMe.ru в очередной раз собрал самые крутые фотографии.
Черный цвет в России на примере сталинки
Снег на капустном поле
Одна маленькая деталь меняет все
Один час снегопада в Иллинойсе
Этот покрытый мхом сапог найден в лесу
Мыльные пузыри, когда их фотографируешь со вспышкой
Интересный дизайн
Таким мускулам и Шварценеггер позавидует
Замена сцепления в Ferrari F50
Вот это мастерство
Когда прилетел в Австралию
«Я приготовил рис в микроволновке, и он поднялся как маленькие солдатики»
Городские огни сквозь густой туман в Нагано, Япония
Когда с твоим напитком что-то не то
А что удивило вас больше всего? Может, и у вас есть подобные фотографии? Добавляйте в комментарии.
Фото на превью nebman22 / reddit