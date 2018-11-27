14 шикарных фотографий, которые выбиваются из обычной реальности

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Мы привыкли жить по определенным шаблонам, и те вещи, которые не укладываются в рамки привычного, вызывают у нас удивление. Например, заросший мхом ботинок или стул, над которым хорошенько поработал художник. И вот такие вот штуки мы собрали в нашей статье, чтобы еще раз показать, как разнообразен наш мир и что удивляться мы можем хоть каждый день, а в конце статьи еще и улыбнуться.

AdMe.ru в очередной раз собрал самые крутые фотографии.

Черный цвет в России на примере сталинки

Снег на капустном поле

Одна маленькая деталь меняет все

Один час снегопада в Иллинойсе

Этот покрытый мхом сапог найден в лесу

Мыльные пузыри, когда их фотографируешь со вспышкой

Интересный дизайн

Таким мускулам и Шварценеггер позавидует

Замена сцепления в Ferrari F50

Вот это мастерство

Когда прилетел в Австралию

«Я приготовил рис в микроволновке, и он поднялся как маленькие солдатики»

Городские огни сквозь густой туман в Нагано, Япония

Когда с твоим напитком что-то не то

А что удивило вас больше всего? Может, и у вас есть подобные фотографии? Добавляйте в комментарии.

Фото на превью nebman22 / reddit

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