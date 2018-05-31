14 фотографий, которые доказывают, что жизнь покруче любого фотошопа

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Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

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В век фотошопа можно добавить в реальность любые мыслимые и немыслимые вещи. Но мир настолько невероятный, что и без обработки может удивить самого заядлого скептика. Главное — почаще поднимать голову и замечать, насколько прекрасна жизнь.

Мы в AdMe.ru подобрали несколько фотографий для вдохновения и предлагаем вам восхититься вместе с нами.

Это все одна фотография

Млечный Путь, который извергается из вулкана

Эту вмятину в блоке из твердого алюминия оставил космический мусор весом 14 граммов, который летел со скоростью 24 000 км/ч

Тени от двух почтовых ящиков идеально наложились друг на друга

Кто-то вбил гвоздь в это дерево 25 лет назад

На крутом склоне в Новой Зеландии дома выглядят вот так

Кажется, это где-то не на этой планете

Так выглядит подводная волна

Это не дыра в человеке, а отражение автомобильного зеркала

Осколки разбитого зеркала создают 3D-тень

Это не инопланетянин с круглой головой, а человек в шляпе на пляже

Сумка особенно удалась на этой фотографии

Часть дома смыло волнами

Это лава, и увидеть ее вживую хочется ровно столько же, сколько не хочется