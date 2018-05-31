14 фотографий, которые доказывают, что жизнь покруче любого фотошопа
В век фотошопа можно добавить в реальность любые мыслимые и немыслимые вещи. Но мир настолько невероятный, что и без обработки может удивить самого заядлого скептика. Главное — почаще поднимать голову и замечать, насколько прекрасна жизнь.
Мы в AdMe.ru подобрали несколько фотографий для вдохновения и предлагаем вам восхититься вместе с нами.
Это все одна фотография
Млечный Путь, который извергается из вулкана
Эту вмятину в блоке из твердого алюминия оставил космический мусор весом 14 граммов, который летел со скоростью 24 000 км/ч
Тени от двух почтовых ящиков идеально наложились друг на друга
Кто-то вбил гвоздь в это дерево 25 лет назад
На крутом склоне в Новой Зеландии дома выглядят вот так
Кажется, это где-то не на этой планете
Так выглядит подводная волна
Это не дыра в человеке, а отражение автомобильного зеркала
Осколки разбитого зеркала создают 3D-тень
Это не инопланетянин с круглой головой, а человек в шляпе на пляже
Сумка особенно удалась на этой фотографии
Часть дома смыло волнами
Это лава, и увидеть ее вживую хочется ровно столько же, сколько не хочется
Бонус: когда что-то не то с пикселями
Фото на превью ComradeReindeer / reddit, Oompa-Loompa-Reddit / reddit