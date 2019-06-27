14 фактов про Японию, которые вызывают столько же восхищения, сколько зависти

4 0

7

955

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Япония — страна с уникальным колоритом и вековыми традициями, которые передаются из поколения в поколение. Эта страна может идти в ногу со временем, но при этом не теряет своей самобытности. Иногда кажется, что японцев привезли с другой планеты или они прибыли на Землю из будущего. Их подход к обыденным вещам заставляет поражаться и восхищаться одновременно.

Мы в AdMe.ru решили поделиться с вами 15 причинами для белой зависти жителям Японии.

1. Эстетика играет огромную роль в жизни японцев

Эта остановка в Японии придумана для того, чтобы люди могли просто выйти из поезда и насладиться пейзажем.

Если на Западе эстетику воспринимают больше как философию, то в Японии она считается неотъемлемой частью повседневной жизни. В традиционной японской культуре есть несколько базовых понятий, которые определяют сущность прекрасного. Среди важных составляющих японской эстетики — подчеркивание простоты, целостности природы и человека, а также вдумчивый подход к жизни.

2. Отсутствует понятие «мародерство»

Япония подвержена землетрясениям, но во время стихийных бедствий в стране не бывает актов мародерства. Неизвестно даже, есть ли вообще такое слово в японском словаре. Если ввести в гугл «мародерство в Японии», то вы найдете множество статей иностранных журналистов, рассказывающих о том, что в Японии не грабят пустые дома и магазины. Возможно, все дело в дисциплине и вежливости. Японское общество из поколения в поколение выстраивало систему, способную обеспечивать порядок в экстремальных условиях.

3. Японский язык включает несколько уровней вежливости

В японском языке различают 4 уровня вежливости: разговорный, почтительный, вежливый и очень вежливый. Есть особые правила, по которым необходимо выбрать нужный тип речи. Так, младший по возрасту должен использовать более почтительную форму по отношению к старшим. Это различие соблюдается даже среди братьев и сестер. Практически любой разговор в Японии начинается со слова «сумимасен» («извините»), то есть человек заранее просит прощения за то, что он отнимет ваше время.

4. В Японии почти нет гастарбайтеров

Япония — страна с самобытной культурой. До недавнего времени там почти не было гастарбайтеров, так как минимальная зарплата иностранного рабочего превышала средний оклад японца. Путь в страну был открыт лишь высококвалифицированным специалистам. Правда, в прошлом году японский парламент разрешил использовать труд приезжих. Для того чтобы получить рабочую визу, кандидатам необходимо сдать экзамен на знание языка и на соответствие специальности. Кроме того, низкоквалифицированным мигрантам нельзя привозить с собой семьи.

5. В стране распространено усыновление взрослых мужчин

Осаму Судзуки — глава корпорации Suzuki Motor.

Практика усыновления мужчин — макоеши — уходит корнями в XIII век. В японском обществе семья играет важную роль. Обычно во главе семьи или бизнеса становятся сыновья. Но что делать тем, у кого нет детей или рождаются одни дочки? Для этого был разработан механизм привлечения мужчин «со стороны». Это позволяет семьям расширять свою родословную, а также получать наследников, которым можно передать семейный бизнес. Например, глава автопроизводителя Suzuki Осама Судзуки — 4-й усыновленный наследник корпорации.

6. Японский сад как отдельный вид искусства

Основные принципы японского садового искусства были заложены еще в VIII веке. Земля в Японии — очень ценный ресурс, жители стараются использовать каждый свободный сантиметр. Причем для японцев важно, чтобы все было в гармонии с природой, поэтому они разбивают красивейшие сады, организуют небольшие водоемы с цветными карпами и черепашками, а также устраивают сады камней. Такие сады символизируют совершенный мир природы.

7. Удивительные животные

Для любителей животных в Японии созданы все условия. В стране есть многочисленные кафе, где можно пообщаться с кошками, собаками и птицами. Кроме того, на острове Хоккайдо, расположенном на севере страны, можно увидеть весьма необычных обитателей. Например, там водятся крошечные белки-летяги, рыжие лисы и красные белки Хоккайдо, «плачущие кролики», красные панды и многие другие.

8. Токийский Диснейленд — один из лучших в мире

Японский Диснейленд — первый диснеевский парк, построенный за пределами Америки. Он был создан по аналогии с калифорнийским, но превосходит его по размерам и считается самым красивым из всех Диснейлендов мира. Рядом с ним находится огромный аквапарк DisneySea. Сегодня весь развлекательный комплекс на берегу Токийского залива носит название Tokyo Disney Resort. Это самый дорогой тематический парк в мире.

9. В Японии распространен пожизненный наем на работу

В крупных корпорациях и государственных учреждениях Японии с сотрудником часто заключается «пожизненный» трудовой договор. Человек может занимать должность до тех пор, пока здоровье будет позволять ему выполнять свои обязанности. После университета японец поступает на работу в компанию и работает там до выхода на пенсию. За это время у него есть возможность несколько раз продвинуться по службе. Плюсом такого найма можно считать тот факт, что работник неразрывно связан с компанией и понимает, что его личное благополучие зависит от успеха фирмы.

10. Крайне важен институт признания ошибок

Бусидо — кодекс самурая, который актуален в Японии до сих пор. Честь и признание ошибок являются ключевыми составляющими японской культуры и играют важную роль в жизни. Известны случаи, когда японские политики уходили со своих должностей в отставку из-за того, что не выполняли своих предвыборных обещаний. В частности, так поступил премьер-министр Юкио Хатояма, который занимал должность всего 8 месяцев.

11. Законодательно запрещено физическое наказание детей

В этом году правительство Японии одобрило законопроект, который запрещает телесное наказание несовершеннолетних детей в качестве меры их воспитания. Причем этот запрет должен будет распространяется не только на их родителей и опекунов, но также на социальных работников.

12. В Японии можно провести свадьбу в стиле покемонов

В Японии знают толк в необычных торжествах. Например, там часто проводят яркие свадьбы по мотивам известных видеоигр или аниме. Недавно стало модным делать свадебные церемонии в стиле покемонов: с плюшевыми Пикачу в качестве свидетелей, с тематической едой и тортом, а даже с официальным свидетельством о браке в соответствующей стилистике. Причем для этого компания по организации свадеб официально объединилась с The Pokemon Company.

13. Токио признан одним из лучших городов мира

В 2015 году Токио был признан самым безопасным городом в мире с точки зрения личной безопасности, кибербезопасности, инфраструктуры и здоровья. В прошлом году журнал Monocle в своем ежегодном рейтинге лучших городов для жизни разместил Токио на 2-м месте. Специалисты оценивали города по 60 параметрам: от базовых (безопасность и экология) до специфических. Например, урбанисты принимали во внимание такие факторы, как «оживление» в городе старых промышленных площадей и стоимость бокала вина в баре.

14. Япония — первая страна в мире по числу долгожителей

Продолжительность жизни у японцев самая высокая в мире — в среднем 84 года. На сегодняшний день в Японии живет более 30 тыс. человек старше 100 лет. И на то есть несколько причин. Во-первых, за последние 60 лет значительно улучшилось здравоохранение в стране. Во-вторых, высокое благосостояние граждан. В-третьих, японцы стали уделять больше внимания пожилым людям — в стране появились геронтологические центры, где изучают различные аспекты старения человека, его причины и методы борьбы с этим явлением.