15 деликатных привычек людей эпохи Средневековья, о которых не принято говорить вслух

Когда мы думаем о Средневековье, перед глазами у многих невольно предстают неприятные картины: антисанитария, болезни и войны. Но есть более интересные и необычные вещи и явления из тех времен, например то, как люди справлялись с бытом, гигиеной и другими обыденными ныне вещами.

Мы в AdMe.ru решили немного окунуться в историю, узнать и поделиться с вами порцией новых фактов.

1. Рождение детей

Церковь запрещала любое вмешательство в роды. Считалось, что это промысел божий, поэтому кесарево сечение было вне закона. Когда женщина рожала, у нее было мало удобств. По словам энтузиастки Средневековья Розали Гилберт, матери давали пить масло и уксус, а для облегчения боли использовали припарки с орлиным навозом. Проводили кесарево сечение только в самом крайнем случае — когда женщина погибала, а ребенка нужно было спасать. Если вставал выбор, спасать мать или младенца, церковь была за ребенка. Но если ребенок все-таки умирал в утробе или существовал такой риск, то для того, чтобы он попал в рай, его крестили прямо в утробе матери с помощью специального крестильного шприца.

2. Кормление и отказ от него

Женщины старались всячески ускорить восстановление репродуктивных функций после родов, чтобы быстрее снова забеременеть. Этим объясняется отказ от грудного вскармливания ребенка и передача его кормилице: лактация замедляет восстановление цикла. Крестьянки, конечно же, выкармливали своих младенцев сами, причем довольно долго — примерно до 2 лет. А зажиточные семьи часто нанимали кормилиц, которые одновременно выкармливали и своего ребенка, которому из-за этого нередко доставалось меньше молока, чем требовалось.

3. Уход за младенцами

Детей в Средние века всегда пеленали. Врачи это обосновывали пользой с точки зрения медицины: ребенок слаб и несовершенен, если его не пеленать, то его руки и ноги искривятся. К тому же укутанный ребенок не замерзнет и не выпадет случайно из люльки.

4. Частота мытья

Люди понимали, что гигиена важна, поэтому старались мыться чаще, но все зависело от времени года. В трактате Secreta Secretorum есть специальный раздел о ваннах. И в нем предупреждают, что весна и зима — лучшее время для купания, чем лето. Также в нем предупреждают, что долгое купание приводят к полноте и слабости. Не рекомендовали мыться в слишком горячей воде — считалось, что она раскрывает поры и шансы заболеть тогда сильно возрастают. У большинства обычных людей не было ванн, поэтому они мылись в общественных банях.

5. Уход за волосами

На чистые волосы наносились масла — они придавали им блеск, делали послушными. А чтобы волосы росли лучше, в некоторых частях Европы женщинам советовали смешивать жженый ячменный хлеб, соль и медвежий жир и наносить все это на голову.

6. Нижнее белье

Большинство женщин того периода довольно редко носили нижнее белье либо не носили его вовсе. Считалось, что брюки и трусы — это символ мужской силы, к тому же деликатные ткани и вещи из них были дорогими, особенно для простых людей.

7. Женская гигиена

Средства личной гигиены в период менструации долгое время никак не менялись. Средневековые женщины использовали тряпки, старую одежду и даже набитые мхом салфетки в качестве гигиенических прокладок. Есть предположения, что таким же образом делали и тампоны, наполняя кусочки ткани мхом. Женщины носили юбки красного цвета, чтобы скрыть пятна и избежать неловких ситуаций. А первые прокладки появились только в 1896 году. Но все же это были еще не такие средства гигиены, какие мы привыкли видеть сейчас.

8. Уход за зубами

В средневековой Европе люди чистили зубы, натирая их и десны грубой льняной тканью. Пользовались самодельными пастами. Большинство из них состояло из абразива (соли, угля) и душистой травы или специй (корицы, муската, гвоздики).

9. Парикмахеры-универсалы

Посещение цирюльника и самостоятельные стрижки приводили внешность в порядок, но доставляли не самые приятные ощущения. Ножницы напоминали скорее инструмент для стрижки травы и не были острыми. Бриться тоже было сложно и неприятно, потому что мыло давало мало пены, а бритвы были тупыми. Если очень заболел зуб, нужно было тоже посетить парикмахера. Он зачастую отвечал не только за стрижку волос, но и за вырывание зубов и кровопускание.

10. Замена дезодорантам

Маленький букет похож на украшение? А вот и нет — такие букетики живых цветов, засушенные цветы или травы использовали для того, чтобы сдержать или немного заглушить неприятные запахи. Обычно их носили в руке, на запястье или на лацкане. Люди подносили их к носу, идя в большой толпе, чтобы заглушить свои и чужие «ароматы».

11. Стирка

Пепел и моча были самыми важными веществами для получения хорошего «щелока» для стирки. Они использовались не только удаления пятен и отбеливания, но и для того, чтобы эффективнее выстирывался жир и кожное сало. Белье сушили, развешивая его на заборах, кустах, ветках деревьев.

12. Опасность обычной ржи

Трудным временем было начало лета, когда запасы уже подходили к концу, а новые посевы еще только начинали всходить. Людям приходилось питаться оставшимися запасами, в числе которых была и рожь. Хранившаяся с осени рожь часто была заражена спорыньей, которая вызывала галлюцинации или гангрену.

13. Попытки обогатиться

Для того чтобы обогатиться, некоторые люди понемногу обстругивали монеты по краям. Целью было настругать достаточно металла с разных монет и сделать из него целую новую. В случае если человека ловили на этом, ему было положено наказание — смертная казнь.

14. Радикальное очищение

Так как мылись в Средние века далеко не так часто, как привыкли мы, то и способы очищения тела были гораздо радикальнее. Например, люди очищали свои тела от грязи с помощью стригиля — своеобразного скребка для тела. Для этого тело предварительно намазывалось маслом, а после все это соскребалось.

15. Туалетная бумага

Археологических свидетельств заменителей туалетной бумаги в Средневековье не так много, поскольку по большей части этот материал был органический и давно исчез. Тем не менее экспертам удалось найти некоторые реальные образцы и изображения предшественников туалетной бумаги в искусстве и литературе. Оказалось, что на протяжении всей истории люди использовали для личной гигиены буквально все подряд — от кукурузных початков и снега до, собственно, своих рук. В Средние века особо популярными были мох, осока, сено, солома и кусочки гобеленов.

А теперь представьте, что вы оказались в прошлом. Что из вышеперечисленного точно не захотели бы испытать на себе?