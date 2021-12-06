14 фактов о Средневековье, которые киноделы нам упорно не показывают

Мы привыкли считать рыцарей благородными воителями, настоящими образчиками чести и отваги. А прекрасных дам — хрупкими и нежными созданиями, которые нуждались в защите и спасении. Казалось бы, в те времена мужчины всегда были готовы пожертвовать собой ради высокой цели, а женщины скромно ожидали их за стенами высоких замков. Но так ли правдивы фильмы, воспевающие достоинства средневековых героев?

Мы в AdMe.ru задались целью узнать, стоит ли идеализировать настоящее рыцарское поведение и насколько счастлив был бы современный человек, если бы ему удалось встретиться с воином из прошлых веков.

Рыцари не были романтичными созданиями и не демонстрировали исключительно куртуазную любовь к дамам

Возвышенные отношения между рыцарями и дамами их сердца действительно существовали в Средние века. Но историки затрудняются точно сказать, относились ли люди той эпохи к подобным платоническим романам серьезно или это была всего лишь придворная игра. Поэтические произведения, в которых воспевались светлые чувства, пользовались большим успехом у знатных господ. Особенно при дворе Алиеноры Аквитанской. Но старались ли аристократы воплощать художественные образы в реальности — неизвестно.

Рыцарем не мог стать кто угодно

Отнюдь не каждого воина, проявившего отвагу и доблесть на поле боя, могли посвятить в рыцари. В первую очередь юноша должен был пройти длительное обучение. Будущих рыцарей начинали тренировать с 7 лет. Мальчики обычно происходили из аристократических семейств. Сначала они выполняли обязанности пажей, а с 14 лет становились оруженосцами. Обряд посвящения проводился в период с 18 лет до 21 года. Для того чтобы стать рыцарем, только храбрости, знатного происхождения и мастерства было мало. Юноша должен был располагать средствами для покупки брони и коня. Если денег не было, он продолжал карьеру на другом поприще.

Прекрасные дамы играли на турнирах важную роль

Конечно, прекрасные дамы не могли выйти с копьем наперевес на ристалище, но их роль в турнирах не ограничивалась выбором рыцаря, милого сердцу. Знатные женщины порой организовывали и оплачивали турнир. Они же выбирали почетного судью и требовали милости к воинам, пострадавшим во время боя. Или же присуждали дополнительные очки приглянувшимся бойцам.

Судебные тяжбы решались не только на ристалище

Существовали случаи, когда дамскую честь отстаивали на дуэли. Но они были скорее исключением, нежели правилом. Спорные моменты предпочитали решать в суде, а не под лязг мечей. Дело в том, что результат боя не считался достаточным основанием для закрытия дела. И результат можно было позднее оспорить.

Женщины не были совершенно беззащитными

Женщины порой оставались управлять владениями, если супругу приходилось отлучаться по делам: на войну или ко двору сюзерена. В этом случае дамы возглавляли защиту дома и земель. Они могли отразить нападение вражеской армии, справиться с разбойниками или нашествием безземельных рыцарей. И хотя женщинам не присваивали рыцарского звания, они вполне могли сражаться наравне с мужчинами.

Рыцари не поднимали свое забрало для приветствия

Бытует мнение, что современный армейский салют зародился еще в Средние века. Рыцари, дабы показать свои добрые намерения, должны были поднять забрало правой рукой. Так они, во-первых, демонстрировали, что не держат меч, а во-вторых — показывали лицо. Версия очень романтичная, но вряд ли правдоподобная. Скорее всего, традиция отдавать честь появилась позднее, в XVII веке, когда шлемы, с забралами или без оных, уже не использовались в армии.

Дамы в Средневековье не были бесправными

В Средние века женщины обладали бóльшими правами, нежели в XIX веке. Они могли наследовать собственность, передавать и продавать ее. Они управляли владениями, пока супруг был на войне, при дворе или отправлялся в крестовый поход. Подобные свободы приводили к другим сложностям. Богатые вдовы порой становились объектом преследования со стороны короля или его рыцарей. Женщин принуждали к замужеству, дабы завладеть их собственностью. Это был законный способ лишить их денег и владений.

Воины не всегда стремились выручить даму из беды

Образ рыцаря, спасающего прекрасную даму, которая оказалась в сложной ситуации, прочно закрепился в людских умах. На деле, хотя уважение к знатным дамам было прописано в кодексе, сами воители не всегда вели себя с женщинами достойно. Они могли похитить и даже заточить будущую предполагаемую супругу. И собственное спасение зачастую было в девичьих руках.

Воины не носили одинаковые доспехи и одежду

Это в современной армии все носят одинаковую форму. А во времена Средневековья рыцари одевались в яркие и разнообразные наряды. Большинство доспехов ковалось по индивидуальному заказу, и один экземпляр отличался от другого. В мирной жизни знатные воители отдавали предпочтение ярким и насыщенным цветам: синему, алому и черному. Так они могли продемонстрировать всем свое благосостояние.

Рыцари не были исключительно благородными воителями и не всегда следовали кодексу чести

Рыцари были в первую очередь профессиональными военными, которые зарабатывали на жизнь с помощью меча. В военное время сюзерен мог обеспечить своих вассалов и занятием, и деньгами. А вот в мирные периоды скучающие рыцари ради наживы или просто в качестве развлечения могли разорить крестьянское поселение и даже напасть на священнослужителей. Чтобы как-то укротить молодых и ретивых бойцов, был создан специальный кодекс чести. Когда и этот свод законов не слишком повлиял на поведение рыцарей, в ход пошла просветительская литература: романы и поэмы, воспевающие благородство.

На поле боя благородные воины не сражались друг с другом безжалостно

На поле боя рыцари часто стремились сохранить другим воинам жизнь. Но не из благородных побуждений, а потому, что в действительности живой знатный враг был значительно более ценной добычей. У него можно было не только забрать все вооружение и скакунов, но и запросить за воителя выкуп. Так что пленение рыцарей в разгар сражения было довольно прибыльным делом.

Их кони не были могучими тяжеловозами

В кино рыцари обычно разъезжают на могучих тяжеловозах. На самом деле боевые скакуны были низкорослыми и подвижными лошадками, которые ловко маневрировали во время сражения. Более массивных коней выводили для сельскохозяйственных работ и перевозки различного багажа. Знатный воитель никогда бы не взгромоздился на такую лошадь.

Разрубить доспех острым мечом или пробить его стрелой не было плевым делом

Вот еще одна привычная сцена из фильма: битва в самом разгаре, и отважный рыцарь быстро движется сквозь вражеский строй, легко разрубая латы противников своим мечом. Это породило миф о том, что доспехи легко можно было раскроить мечом или даже пробить стрелой. На самом деле пластинчатая броня хорошо уберегала воинов от острых лезвий. Именно поэтому рыцари старались заполучить именно ее. А кованые нагрудники отлично отражали стрелы. Поэтому в бою использовали не только мечи, но и топоры и молоты. С помощью этого оружия можно было сбить противника с ног и оглушить его. Рыцари довольно ловко двигались в своих латах, могли самостоятельно взгромоздиться в седло, подняться с земли или увернуться от удара. Один воитель даже прославился тем, что мог вскарабкаться на одних руках по приставной лестнице.

Дамы сердца не были возвышенными и робкими созданиями

У главного героя Уильяма Тэтчера из фильма «Истории рыцаря» был реальный прототип. Его звали Ульрих фон Лихтенштейн, именем которого и назван главный герой. Ради прекрасной дамы он вышел на турнир в женском платье. Это было нужно, чтобы воспеть его светлое чувство к даме сердца. На самом деле его наряд олицетворял Венеру, богиню любви. Избранница Ульриха не была нежным и кротким созданием. Она жестоко отвергала рыцаря лишь потому, что тот проявил смущение при знакомстве. А один раз и вовсе безжалостно скинула беднягу в ров.