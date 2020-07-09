14 фактов о скрывающем боль Гарольде, который однажды обнаружил, что стал мемом десятилетия

Арато и его жене не нравилась обрушившаяся на них слава. Мужчина хотел остановить это, но вскоре осознал, что ничего не получится: он стал брендом. Оставалось смириться и использовать это в своих целях. Первые доходы от съемок в рекламе изменили взгляд семьи на ситуацию.