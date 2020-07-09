14 фактов о скрывающем боль Гарольде, который однажды обнаружил, что стал мемом десятилетия
Андраш Арато, больше известный как «Гарольд, скрывающий боль», — наглядный пример того, на что способен интернет. Мужчина прожил жизнь обычного венгерского инженера-электрика, а на пенсии вдруг стал одним из главных мемов десятилетия.
В честь 75-летия Андраша AdMe.ru решил разобраться, как так получилось и что же на самом деле скрывается за уникальной улыбкой этого человека.
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Все началось с того, как Андраш загрузил несколько фотографий в венгерские социальные сети. Его заметил фотограф, сказал, что ищет похожего человека, и предложил быть его моделью.
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Однажды после светотехнической конференции он убирал бумаги. К нему подошли 2 парня и попросили сделать совместное фото. Андраш был в восторге, что кому-то так понравилась его речь, но позже обнаружил, что стал мемом.
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«Я думал, мои фотографии будут использоваться сайтами компаний, а люди начали добавлять к ним тексты о том, как их бросили жены или их обокрали, — признался Гарольд. — Оказалось, моя улыбка в сочетании с выражением глаз выглядела ужасно грустной».
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Арато и его жене не нравилась обрушившаяся на них слава. Мужчина хотел остановить это, но вскоре осознал, что ничего не получится: он стал брендом. Оставалось смириться и использовать это в своих целях. Первые доходы от съемок в рекламе изменили взгляд семьи на ситуацию.
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У Андраша есть официальная русская страница в соцсети «ВКонтакте», которую он активно ведет. Его статус там звучит так: «Всегда скрывай свою боль!»
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После выхода на пенсию он 5 лет работал диджеем. Когда получил популярность, его также стали приглашать на выступления для привлечения аудитории.
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На вопрос о боли, которую он скрывает, Арато ответил: «Я не думаю, что мне больно. Я скорее счастливый парень, чем грустный. Не знаю, почему все так думают обо мне. Может, когда вам приходится долго улыбаться, выражение лица становится неестественным?»
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«Скрывающий боль Гарольд» в костюме монстра исполнил песню «Skibidi» группы Little Big на венгерской версии шоу «Певец в маске».
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Когда Андраша еще не знал весь интернет, многие выдавали его за своего сотрудника или другое лицо. Например, он побывал и военным, и спортивным экспертом.
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Снялся в клипе на песню «Hide the Pain» венгерской группы Cloud 9+, исполнив роль офисного работника, который под улыбкой скрывал боль от угнетения деспотичной начальницей. В итоге его герой устраивает бунт и привязывает босса к стулу.
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Если бы была возможность повернуть время вспять и отказаться от съемок для стоков, то Андраш не сделал бы этого: «Сначала я думал, что отказался бы, но сейчас вижу это как какое-то приключение, путешествие. Люди меня любят, шлют мне приятные сообщения, приглашают в интересные места типа России или Великобритании».
Бонус: найдены предполагаемые сыновья Гарольда, созданные горе-маркетологами
Что бы вы сделали, если неожиданно обрели славу интернет-мема?