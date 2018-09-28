14 фактов о времени, которые могли бы удивить даже историков

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ученые выяснили, что чем больше сжимается Вселенная, тем больше ускоряется время. Это значит, что стремительно пролетающие дни — это не субъективные ощущения, а объективная реальность. Прогресс заставляет годы и века течь еще быстрее — то, к чему раньше люди шли столетиями, сейчас достигается буквально за пару лет. И наше представление о времени и истории искажается под влиянием этих факторов. Нам кажется, что «Звездные войны» вышли не так давно, а притеснение людей по цвету кожи — далекое прошлое, но при ближайшем рассмотрении все совсем не так.

Мы в AdMe.ru собрали для вас 14 фактов, которые перевернут ваши представления о прогрессе и цивилизации.

Барак Обама застал расовую сегрегацию в США

В 1961 году в американском городе Олбани (штат Джорджия) местные темнокожие провели ряд мирных демонстраций против сегрегации общественных мест. Все закончилось массовыми задержаниями и закрытиями парков, магазинов и библиотек. В том же году в штате Гавайи родился Барак Обама, которому было суждено стать первым темнокожим президентом в США.

Coca-Cola в пластике вышла в период существования казней на гильотине

В 1977 году в Марселе с помощью гильотины был казнен Хамида Джандуби. Его приговорили к высшей мере наказания за то, что он пытал и убил свою бывшую девушку. Это была последняя казнь в Западной Европе. В том же году компания Coca-Cola представила напиток в 2-литровой пластиковой бутылке.

Когда Терешкова полетела в космос, инквизиция еще существовала

В 1963 году в космос впервые полетела женщина. Ею стала Валентина Терешкова. В то же время все еще существовала святая инквизиция, известная своим неоднозначным отношением к женскому полу.

Вообще ведомство с таким названием прекратило существование немного раньше — в 1908 году, когда папа Пий Х переименовал его в Священную канцелярию. Однако оно продолжило нести функции инквизиции, например обладало правом отлучать от церкви тех, кого могло счесть еретиками. И только в 1965 году папа Павел VI переименовал Священную канцелярию в Священную конгрегацию доктрины веры и отобрал у нее инквизиторские полномочия.

Елизавета II заняла трон во время Сталина и Черчилля

Королева Великобритании Елизавета II «пересидела» в своем кресле 13 премьер-министров своей страны, 12 президентов США и 10 руководителей России. Когда ее короновали, пост главы британского правительства занимал легендарный Уинстон Черчилль, американским лидером был Гарри Трумэн, а СССР руководил Сталин. Только при ней Малайзия получила независимость от британской короны, а великая империя окончательно прекратила существование. С большой долей вероятности во время правления Елизаветы родились не только вы, но и ваши родители.

Актер из «Властелина колец» родился во время Османской империи

Обаятельный «злодей» Кристофер Ли, знакомый широкой аудитории по роли Сарумана в трилогии «Властелин колец» Питера Джексона, родился в 1922 году — за год до окончательного падения Османской империи.

В год отмены в России крепостного права в Британии напечатали первое цветное фото

В 1861 году в России было отменено крепостное право. В том же году британской ученый Джеймс Клерк Максвелл показал публике первую цветную фотографию. На снимке была ленточка из шотландки. Ученый сфотографировал ее трижды, использовав 3 разных фильтра.

6,5 % людей из тех, кто когда-либо жили на свете, живы и сейчас

Ученые посчитали, что на Земле за всю историю человечества жили порядка 108 млрд человек. Сейчас население планеты составляет около 7 млрд, то есть примерно 6,5 % от всех живших когда-либо.

Автор «Карлсона» могла сходить в кино на «Гарри Поттера»

Знаменитая писательница Астрид Линдгрен — «мама» обожаемых советскими детьми Карлсона и Пеппи Длинныйчулок — застала фильм «Гарри Поттер и философский камень», который вышел в 2001 году. Остальные фильмы талантливой шведке увидеть, к сожалению, не довелось — она умерла в январе 2002 года.

Ровесники фильмов о Гарри Поттере почти достигли совершеннолетия

Кстати, дети, родившиеся в год выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень», в этом году пошли в выпускной 11-й класс. Совсем скоро они станут совершеннолетними и у них появятся свои дети.

Фашизм в Европе пережил The Beatles и 2 года не дожил до «Звездных войн»

Фашизм не был окончательно побежден в 1945 году. Он на законных основаниях существовал в Европе еще 30 лет после этого. Последняя фашистская диктатура пала в Испании в 1975 году, когда умер каудильо Франсиско Франко. В это время Джордж Лукас уже вовсю работал над «Звездными войнами», а The Beatles успели распасться.

Когда возникла компания Paramount Pictures, карта мира выглядела иначе

Два американских киногиганта — Universal Studios и Paramount Pictures — были основаны в 1912 году, когда еще существовала Российская Империя, Австро-Венгрия, а Британия была самым большим государством в мире, над которым никогда не заходит солнце. В том же году затонул «Титаник» — фильм об этой катастрофе помогла снять именно Paramount Pictures.

Один из отцов русской революции мог посетить «Вудсток»

Знаменитый революционер Александр Керенский, который в 1917 году возглавлял российское временное правительство, теоретически мог бы посетить «Вудсток». Самый известный рок-фестиваль в мире, на котором выступали Джими Хендрикс, Карлос Сантана, состоялся в США в 1969 году. А опальный политик, скрывшийся из России после Октябрьского переворота, умер в тех же Штатах годом позднее.

Дети Чингисхана могли учиться в Оксфорде

Великий Чингисхан родился в 1155 году в степях в одном из кочевых племен, страдавших от постоянных междоусобных конфликтов. К XIII веку он создал Монгольскую империю — одно из самых больших государств Евразии в истории. Теоретически он мог бы отправить своих детей учиться в Оксфордский университет, который к этому времени был уже престижным вузом со 100-летней историей.

Рабство в США отменили во времена айфонов

Так получилось, что официально рабство в США отменили только в 2013 году — до этого 13-я поправка к Конституции США, запрещающая торговать людьми, официально не действовала на территории штата Миссисипи. В 1995 году сенат и палата представителей Миссисипи одобрили поправку, но не предоставили копию в Федеральный реестр США, это произошло лишь 18 лет спустя. В том же 2013 году в штате Калифорния были презентованы iPhone 5S и 5C.