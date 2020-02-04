14 нюансов воспитания со всего мира, которые вызывают удивление или восхищение, но не оставляют безразличным
В каждой стране своя культура, ценности, отношение к детям. В одних школах проводят индивидуальные встречи с каждым родителем, в других дают ученикам полную свободу с ранних лет и относятся к ним как к взрослым. Узнать, чем отличается воспитание в разных государствах, будет полезно и ценно каждому, кто растит малыша.
AdMe.ru изучил блоги родителей, которые растят своих детей в разных уголках мира, отмечая особенности местных детских садиков и школ. Также мы посмотрели видеозаписи тех, кто переехал и удивлен отличиями в воспитании на родине и на новом месте жительства.
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В школах Южной Кореи принято разуваться у входа. Дети несут свою обувь в руках до класса, достают из шкафчиков сменную и уже там надевают ее. Одна из мам, живущих в Корее, Diana Sagiyeva, прокомментировала это так: «Дорогу до класса дети проходят в носках. Я перестала выдавать дочке белые носки в школу, потому что они превращались в черные. Вот честно, я не понимаю эту систему. Зачем тогда вообще нужна 2-я пара обуви?»
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В Японии для работающих мам выпускают готовые салаты, из которых можно собрать и упаковать обед для своего школьника, — бенто. Срок годности у таких продуктов-конструкторов очень маленький, поэтому, по мнению Imali LifeVlog, в них нет ничего вредного для здоровья.
Так как для старшеклассников не предусмотрено питание в школе, японские мамы каждое утро собирают детям обед. Здесь не принято готовить еду заранее, например вечером, потому что японцы предпочитают есть все исключительно в свежем виде.
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В исландских школах нет дневников, рабочих тетрадей и редко задают домашние задания. Также здесь нет школьной формы, а значит, можно прийти на уроки в джинсах и худи например. Обучение и все школьные принадлежности бесплатны, родители ничего не покупают дополнительно.
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В Финляндии нет групповых родительских собраний, на которых обсуждают всех учеников. «Первый раз, когда ходила, думала, что вот сейчас начнут мне рассказывать, какие у меня хулиганистые дети. Все оказалось намного лучше. Мне, наоборот, сообщили, какой у меня способный, уникальный ребенок», — поделилась пользователь Julikalife VLOG. Здесь никогда не скажут родителям, что их малыш — лентяй. Напротив, будут делать акцент на уникальности и искать к каждому ученику индивидуальный подход.
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Как пишет мама под ником Venesia, в Финляндии напрочь отсутствует система субординации: «Дети общаются с учителем наравне. С одной стороны, это хорошо: нет унижений, но с другой — ребенок перестает признавать авторитет взрослых».
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В финских школах детей обеспечивают всем необходимым: учебниками, тетрадями, альбомами для рисования. Проездные, билеты на различные мероприятия и небольшой перекус на время поездки также организовывает учебное заведение, без дополнительной платы со стороны родителей.
Финская начальная школа. В классе есть подушки. Можно поспать во время перерыва.
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В Норвегии в детских садах не делят малышей на группы. Самые маленькие, 1–2 лет, и дети постарше — все в равной степени получают внимание воспитателя. Родители отмечают, что при таком подходе младшие учатся чему-то у старших, и в этом есть свои плюсы.
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В Испании большинство домашних заданий дети выполняют в классе. То, что не успели, заканчивают уже дома. Расходы родителей в течение года могут различаться в зависимости от школы. Так, автор блога «Mama Feliz Life o жизни в Испании» рассказала, что родители сдают € 30 в год на канцелярские принадлежности, а школа сама закупает их. Также приходится потратиться на учебники: в пределах € 80–200 за учебный год. «Больше никаких дополнительных расходов — на Новый год или на день рождения учителя — у нас нет».
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В детских садах Франции практикуют индивидуальный подход к режиму сна. Едят все дети в одно время, но спят — каждый по-своему. Когда родитель приводит чадо в сад, у него спрашивают, как ребенок сегодня спал, когда встал и хорошо ли поел. Все это записывается в журнал, и воспитатель примерно знает, в какое время нужно будет уложить конкретного малыша.
- В Германии у детей есть в среднем 90 дней отдыха в год. От 2 до 4 дней приходится на новогодние каникулы. Также здесь делают перерыв на Рождество, Пасху и Троицу. Другие церковные праздники также часто являются выходными днями в немецких школах.
Спуск из школы в Германии, в получасе езды от Бремена, практически в деревне. Корпус начальной школы. Так дети выскакивают на улицу на переменах.
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В Германии дети оставляют рабочие материалы в классе. У каждого есть свой выдвижной ящик, куда можно положить пенал, альбом, краски, карандаши и прочие вещи. В классе обычно 25–26 учеников. Кабинеты оборудованы раковинами, чтобы можно было помыть руки. Также здесь есть игры (на время перерывов между уроками) и компьютеры для обучения.
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В школах Великобритании учеба начинается в 4–5 лет. Вначале подготовительный класс, затем — первый. Дети не таскают на плечах огромные рюкзаки, максимум тетрадь с выполненным домашним заданием.
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Английские родители спокойно могут забирать ребенка из школы зимой в шлепках, в обуви с открытыми пальцами. Здесь нет сильных морозов, но довольно ветрено. Такой подход к одежде вызывает недоумение приезжих. «У меня складывается впечатление, что англичане не понимают, когда холодно, а когда жарко. Очень часто зимой можно встретить деток, у которых только гольфы или носочки. Те же туфельки, в которых ребенок ходил летом, надевают и зимой. Максимум можно увидеть какой-то шарф. Это, конечно, удивляет», — поделилась в своем видео Jenny Mamedova. Она отметила, что летом, напротив, можно встретить человека в сапогах и легком платье. Как будто люди надели то, что первым увидели в шкафу.
- В Швеции декретный отпуск составляет 480 дней. Из них 90 отведены для папы, 90 — для мамы, а остальное время семья может распределять на свое усмотрение. Но если один из супругов не возьмет свои 90 дней декрета, они «сгорают», и второй забрать их себе не сможет. Эти дни можно использовать не все сразу, а в течение нескольких лет либо до 12-летия ребенка. Родитель может взять, к примеру, 2 дня в неделю, чтобы посидеть с малышом.
Какие особенности воспитания есть в вашей стране? Чем интересно отношение к детям там, где родились и выросли вы?
Фото на превью depositphotos, Diana Sagiyeva / youtube