14 нюансов воспитания со всего мира, которые вызывают удивление или восхищение, но не оставляют безразличным

Английские родители спокойно могут забирать ребенка из школы зимой в шлепках, в обуви с открытыми пальцами. Здесь нет сильных морозов, но довольно ветрено. Такой подход к одежде вызывает недоумение приезжих. «У меня складывается впечатление, что англичане не понимают, когда холодно, а когда жарко. Очень часто зимой можно встретить деток, у которых только гольфы или носочки. Те же туфельки, в которых ребенок ходил летом, надевают и зимой. Максимум можно увидеть какой-то шарф. Это, конечно, удивляет», — поделилась в своем видео Jenny Mamedova. Она отметила, что летом, напротив, можно встретить человека в сапогах и легком платье. Как будто люди надели то, что первым увидели в шкафу.