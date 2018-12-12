14 фактов, каждый из которых достоин отдельного сюжета на BBC

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У кого голубая кровь и зачем мы ее добываем? Что такое ультрачистая вода и что будет, если ее выпить? Где находится самое тихое место на Земле? И что на самом деле означают названия музыкальных нот? Столько вопросов, на которые хочется найти ответы...

К счастью, бо́льшую часть ответов AdMe.ru уже нашел и с радостью делится ими с вами.

1. Названия нот — это не просто буквы, они имеют свой смысл

Систему нотной записи изобрел итальянский монах Гвидо Аретинский (990–1050). Каждая из семи нот представляла собой начальные слоги строк гимна святому Иоанну, благодаря чему певчим было легко запомнить их. UT queant laxis

REsonare fibris,

MIra gestorum

FAmuli tuorum,

SOLve polluti

LAbii reatum,

Sancte Iohannes! Однако первый слог UT, в отличие от остальных, было нелегко пропеть (это единственный закрытый слог), поэтому в XVI веке название первой ноты заменили на DO, а также каждой ноте присвоили особое значение.

2. У королевы Елизаветы в сумочке есть тревожная кнопка

Когда королеве нужна помощь с тем, чтобы быстро, но тактично завершить беседу с кем-то, она открывает свою сумочку и нажимает тревожную кнопку. Кнопка посылает сигнал помощникам, которые находятся всегда поблизости, чтобы «спасти» королеву. А может, у всех женщин в сумочке есть тревожная кнопка?

3. На свете есть как минимум 3 человека, которые до сих пор живут с «железными легкими»

Мы говорим «до сих пор», потому что эту технологию не используют уже 60 лет. «Железные легкие» — это капсула из металла весом 290 кг. Она создает давление и помогает дышать людям, которым трудно делать это самостоятельно. Такие капсулы были особенно популярны во время вспышки полиомиелита в 1950-х годах. Александр (на фотографии) переболел полиомиелитом в 1952 году, когда ему было 6 лет, с тех пор он живет в капсуле.

4. Во время Второй мировой войны самые значительные потери населения понесла Беларусь

«Число погибших в каждой стране и показатель в процентах от численности населения».

По данным «Википедии», во время Второй мировой войны погибло больше четверти населения Беларуси (2 290 000 человек), и это самый высокий показатель среди остальных стран. В целом СССР потерял 15 % населения (16 825 000 человек), Китай — 4 % населения (20 000 000 человек). Притом в битве за Сталинград погибло больше людей, чем во время ядерного взрыва в Хиросиме и Нагасаки.

5. Это вовсе не микросхема смартфона, как можно было бы подумать, а вид со спутника на солончак Салар-де-Атакама в Чили

Хотя кое-что общее со смартфонами у этого места все же есть. По данным геологической службы США, солончак Салар-де-Атакама хранит 27 % мировых запасов лития, который нужен для производства аккумуляторов гаджетов. За это его называют «местом, где рождаются смартфоны». Красиво, правда?

6. Существует ультрачистая вода, выпив которую человек может умереть

Пить воду полезно, если только это не ультрачистая вода с чистотой в 99,99999 %, в которой нет солей и микроэлементов. Выпив пару стаканов такой воды, человек может погибнуть, поскольку жидкость будет забирать минералы из клеток и тканей.

7. Самое тихое место на Земле — безэховая камера, где вы сможете услышать, как течет ваша кровь

Эта камера принадлежит Орфилдской лаборатории в штате Миннесота, США. Эта комната настолько тихая, что шум здесь измеряется в децибелах со знаком «минус» (−9,4 децибела). Спустя несколько минут пребывания в камере вы начинаете слышать стук вашего сердца, движение легких и течение крови во венам. Посетить лабораторию и зайти в камеру может любой желающий, но мало кто выдерживает там дольше 5 минут.

8. Чтобы проверить, настоящий ли перед вами бриллиант, просто подышите на него

Известно, что алмазы очень хорошо проводят тепло, поэтому, если подышать на бриллиант, то поверхность его останется без изменений. Если же поверхность запотела, то не сомневайтесь, что перед вами подделка (скорее всего, фианит).

9. Когда в 1911 году «Мона Лиза» была похищена из Лувра, посмотреть на пустую раму пришло больше людей, чем в те дни, когда картина была на месте

Когда в 1911 году «Мона Лиза» была похищена, сотрудники музея поначалу даже этого не заметили. Ведь картину могли унести фотографировать, что делали довольно часто. Неладное заподозрили лишь на следующий день, когда в одном из помещений нашли знакомую золоченую раму. Никто не знал, кто и как украл картину. А на месте «Моны Лизы» висела рама с траурной лентой. Случай был настолько невероятный, что на раму пришло посмотреть больше людей, чем за все время, пока картина была на месте. Оригинал картины нашли лишь через 2 года, вором оказался итальянец Винченцо Перуджа: он хотел вернуть картину на родину в Италию.

10. Стив Джобс много раз встречался со своим отцом, при этом оба они не подозревали друг о друге

Стив Джобс часто ходил в ресторан своего биологического отца Абдулфаттаха Джандали в городе Сан-Хосе и даже пожимал ему руку. В то время его отец не знал, что Джобс был ребенком, которого он отдал на усыновление много лет назад, да и Стив не знал о том, что это его родной отец.

11. Торре-Майор — самое устойчивое здание на Земле

Здание Торре-Майор в Мехико — это 57-этажный небоскреб, который считается одним из самых безопасных зданий в мире. Небоскреб был разработан таким образом, чтобы он мог выдерживать землетрясения магнитудой до 8,5 балла по шкале Рихтера. Когда в 2003 году было землетрясение магнитудой 7,6 балла, люди, находящиеся в тот момент в здании, этого даже не заметили.

12. Однажды семья потеряла домашнюю черепаху и нашла ее через 30 лет совершенно невредимой

В 1982 году семья Алмейда из Рио-де-Жанейро потеряла свою домашнюю черепаху Мануэлу. В то время они делали ремонт в своем большом семейном доме и предположили, что черепаха могла уползти через ворота, оставленные строителями открытыми. Когда 30 лет спустя они разбирали завалы вещей на чердаке, то обнаружили там Мануэлу живой и невредимой. Как предполагают члены семьи, черепаха смогла выжить благодаря тому, что питалась термитами, обитающими в деревянном полу.

13. Начиная с 1977 года люди добывают голубую кровь мечехвостов

У мечехвостов кровь голубого цвета, потому что вместо железа она содержит медь. При контакте с бактериями кровь тут же сворачивается, поэтому ее используют в фармакологии для определения бактериальных токсинов в медицинских препаратах. При добыче крови мечехвостов не убивают, а после сбора их выпускают на волю. Большинство лекарств, которыми мы пользуемся, прошло проверку благодаря крови мечехвостов .

14. В 1989 году миллиардер Ричард Брэнсон запустил в небо воздушный шар, стилизованный под НЛО