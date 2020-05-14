14 эмодзи, которые мы часто используем не в том значении

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Представьте себе мир без эмодзи. Сложно, не правда ли? Иногда эти маленькие рисунки способны передать больше, чем слова. К тому же они упрощают виртуальное общение и экономят время. Гораздо проще отправить 👍, чем написать «все хорошо».

Но дело в том, что эмодзи придумали в Японии, поэтому многие из них представляют локальные идеи и выражения, и они не имеют ничего общего с «бытовым» значением, к которому мы привыкли.