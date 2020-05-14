14 эмодзи, которые мы часто используем не в том значении

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Представьте себе мир без эмодзи. Сложно, не правда ли? Иногда эти маленькие рисунки способны передать больше, чем слова. К тому же они упрощают виртуальное общение и экономят время. Гораздо проще отправить 👍, чем написать «все хорошо».

Но дело в том, что эмодзи придумали в Японии, поэтому многие из них представляют локальные идеи и выражения, и они не имеют ничего общего с «бытовым» значением, к которому мы привыкли.

AdMe.ru придумал небольшой тест, который поможет выяснить, знаете ли вы истинный смысл некоторых популярных эмодзи. Не забудьте подсчитать свои результаты в конце.

1.

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© Asanagi / Wikimedia Commons   © Wikipedia  

2.

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© Emojipedia   © Free-Photos / Pixabay  

3.

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© Emojipedia   © Fanette / Pixabay  

4.

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© Emojipedia   © Samuel1983 / Pixabay  

5.

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© Emojipedia   © Clker-Free-Vector-Images / Pixabay  

6.

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© Emojipedia   © nitanever / Pixabay   © Wikipedia  

7.

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© Emojipedia   © lograstudio / Pixabay  

8.

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© Emojipedia   © Olessya / Pixabay  

9.

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© Emojipedia   © geralt / Pixabay  

10.

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© Emojipedia   © Wikipedia   © DayronV / Pixabay  

11.

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© Emojipedia   © Gellinger / Pixabay   © Iphoneros.com  

12.

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© Emojipedia   © Emojipedia   © Simon / Pixabay   © laverdadnoticias.com  

13.

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© Emojipedia   © Free-Photos / Pixabay   © 20minutos.es  

14.

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© Emojipedia   © StartupStockPhotos / Pixabay  

Какие значения оказались для вас неожиданностью? Как часто вы используете эмодзи?

Фото на превью Emojipedia

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