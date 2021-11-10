14 двойных стандартов, от которых нам давно пора избавиться, чтобы не портить жизнь себе и другим

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Несправедливость случается на каждом шагу: сначала родители учат нас подчиняться правилам, которые они сами не соблюдают, потом и окружающие навязывают нам нормы поведения. Жить в обществе, где царят двойные стандарты, сложно, да и бороться с ними бывает нелегко.

Мы в AdMe.ru знаем, как тяжело общаться с непоследовательными людьми, потому нарисовали знакомые всем ситуации, в которых невольно хочется крикнуть: «Да как так можно-то!»

Общество по-разному относится к мужчинам и женщинам, которые не спешат связывать себя узами брака

А после развода бывшие муж и жена часто встречают совершенно разную реакцию окружающих

Макияжа никогда не бывает в меру

Мужчин и женщин, которые решили строить карьеру, воспринимают по-разному

Бабушки во дворе любят обсудить всех за спиной, но не всегда справедливо

Общество считает проколы в ушах привлекательными, а пирсинг почему-то порицается

На работе от нас часто требуют слишком много, а в ответ награждают слишком малым

Любовь к животным — святое дело, правда, при виде бездомных питомцев мнение у людей может кардинально меняться

Взрослые привыкли удивляться наивности своих детей, хотя сами ничем от них не отличаются

Многие до сих пор стереотипно относятся к физическим возможностям мужчин и женщин

Мы ждем поддержки от наших детей, хотя сами порой бываем безразличны к своим родителям

Люди вокруг порицают других за татуировки и любят оценивать внешний вид выше, чем внутренние качества

Поучая детей, родители сами часто остаются беспечными

И вообще при воспитании детей стоит обратить внимание на последовательность своих нравоучений