14 двойных стандартов, от которых нам давно пора избавиться, чтобы не портить жизнь себе и другим
Несправедливость случается на каждом шагу: сначала родители учат нас подчиняться правилам, которые они сами не соблюдают, потом и окружающие навязывают нам нормы поведения. Жить в обществе, где царят двойные стандарты, сложно, да и бороться с ними бывает нелегко.
Мы в AdMe.ru знаем, как тяжело общаться с непоследовательными людьми, потому нарисовали знакомые всем ситуации, в которых невольно хочется крикнуть: «Да как так можно-то!»
Общество по-разному относится к мужчинам и женщинам, которые не спешат связывать себя узами брака
А после развода бывшие муж и жена часто встречают совершенно разную реакцию окружающих
Макияжа никогда не бывает в меру
Мужчин и женщин, которые решили строить карьеру, воспринимают по-разному
Бабушки во дворе любят обсудить всех за спиной, но не всегда справедливо
Общество считает проколы в ушах привлекательными, а пирсинг почему-то порицается
На работе от нас часто требуют слишком много, а в ответ награждают слишком малым
Любовь к животным — святое дело, правда, при виде бездомных питомцев мнение у людей может кардинально меняться
Взрослые привыкли удивляться наивности своих детей, хотя сами ничем от них не отличаются
Многие до сих пор стереотипно относятся к физическим возможностям мужчин и женщин
Мы ждем поддержки от наших детей, хотя сами порой бываем безразличны к своим родителям
Люди вокруг порицают других за татуировки и любят оценивать внешний вид выше, чем внутренние качества
Поучая детей, родители сами часто остаются беспечными
И вообще при воспитании детей стоит обратить внимание на последовательность своих нравоучений
А вы сами попадали в похожие ситуации? Замечаете за собой следование двойным стандартам или всегда остаетесь объективными?
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