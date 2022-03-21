14 доказательств того, что украшения из прошлых эпох были не просто драгоценными безделушками

Изысканное ювелирное изделие — это та вещь, которая никогда не выходит из моды. Сегодня подобрать подходящие украшения легко. Достаточно лишь удостовериться, что они сочетаются с нарядом и не выглядят неуместно в той или иной ситуации. Однако в прежние века такие изделия могли безжалостно выдать слишком много личной информации о том, кто их носил, — начиная от его принадлежности к тому или иному обществу и заканчивая любовным интересом.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие секреты о своих владельцах скрывали различные ювелирные украшения в прошлом.

Это ожерелье выступало в роли отличительного знака

Подобные украшения в Индии носили лингаяты — последователи одного из направлений в шиваизме. Только зажиточные люди могли позволить себе такие ожерелья. Ювелирное изделие изготавливали из чистого серебра и украшали затейливой гравировкой. Два конуса символизировали рога священного быка. Украшение также было шкатулкой. В ней прятали камень лингам, который играл большую роль в этом веровании.

В XIX веке многие украшения делали из волос

Английская королева Виктория оплакивала своего супруга принца Альберта в течение долгих 40 лет. В этот период траур был возведен в ранг искусства. Именно монаршая особа диктовала остальным дамам, как следует скорбеть и каким нарядам и украшениям стоит отдавать предпочтение в этот период. Сама она носила медальон с локонами Альберта.

Однако использование прядей не ограничивалось исключительно медальонами. В середине XIX века женщины сплетали разнообразные ювелирные изделия из волос. Это могли быть серьги, браслеты, венки. Иногда локоны принадлежали разным людям, и тогда мастерицы создавали своеобразное семейное древо. Волосы не обязательно принадлежали ушедшему человеку. Иногда барышни дарили друг другу прядки в знак дружбы и привязанности. Поэтому украшения были не символом печали, а проявлением любви.

Серьги были настолько тяжелыми, что их привязывали к волосам

К концу XVII века серьги стали обязательным элементом женского образа. Ювелиры открыли новый способ огранки алмазов, и именно эти драгоценные камни стали чаще всего использовать для создания украшений. Дамы тех времен щеголяли высокими и пышными прическами. Чтобы подчеркнуть помпезный образ и богатые наряды, женщины носили сложные серьги, состоящие из нескольких элементов. Выглядели эти ювелирные изделия красиво, но носить их было тяжело. Некоторые украшения даже снабжали специальной петелькой, чтобы дама могла прикрепить их к волосам и тем самым уменьшить нагрузку на мочки ушей.

У некоторых украшений было вполне бытовое назначение

Не все ювелирные изделия носили только для красоты. Дамы часто украшали свои наряды с помощью этуи: это был небольшой футляр, в котором хранились нужные в повседневной жизни вещи. Этуи можно назвать старинным вариантом несессера. Дамы прятали там ножницы, иголки, нитки, наперстки, карандаши и прочие необходимые мелочи. Футляры часто делали из золота и украшали драгоценными камнями.

Миниатюры с изображением глаза были «безопасным» подарком для возлюбленных

В конце XVIII — начале XIX века украшения с миниатюрами, на которых изображался глаз, обрели неожиданную популярность. Считается, что моду на эти вещи задал будущий король Англии Георг IV, который отправил своей возлюбленной Мэри-Анне Фицгерберт такое изделие в подарок. Вручая подобные ювелирные украшения, люди признавались в любви друг другу. Это был «безопасный» презент, который мужчина или женщина могли спокойно носить в обществе, так как узнать дарителя по одному только глазу было довольно сложно.

Древние греки считали, что украшения с Геракловым узлом могли защитить от всего дурного

Ювелирные изделия с изображением Гераклова узла были популярны еще в Античности. В разных странах этот символ имел свое значение: где-то он считался знаком любви, в других культурах был обозначением плодородия. Древние греки же полагали, что узел может оградить своего владельца от зла, и лечили с его помощью раны. Считалось, что подобный знак способствует быстрому заживлению.

В Испании были популярны фигурки морских животных

Во 2-й половине XVI века в Испании обрели популярность ювелирные изделия c изображением различных существ, в том числе и вымышленных. Чаще всего мастера обращались к образам морских животных. Такие подвески люди брали в качестве талисмана в морские путешествия. Считалось, что украшение будет защищать от невзгод в долгом плавании.

Раньше обручальное кольцо состояло из двух частей

Кольца Гиммель впервые появились в Средневековье, а популярность обрели в XVII веке. Главной особенностью этого украшения было то, что он разделялось на 2 части. После оглашения о помолвке влюбленные юноша и девушка носили каждый свое кольцо. Во время свадебной церемонии обе части соединялись и получившееся ювелирное изделие надевала новобрачная. Такое украшение обычно скрывало внутри послание, которое гласило о вечной любви и нерасторжимых узах. Если один из супругов отправлялся в путешествие, кольцо могли вновь разъединить.

XVI век — время расцвета ювелирного искусства

В эпоху Ренессанса украшения стали более сложными и вычурными. Ювелиры создавали настоящие маленькие скульптуры, покрывая детали эмалью и инкрустируя фигурки жемчужинами и драгоценными камнями. Каждый элемент в таких изделиях был филигранно проработан. Наряду с другими украшениями, особой популярностью стали пользоваться подвески. Некоторые служили своим владельцам не только для красоты. К ним присоединяли зубочистки, палочки для ухода за ушами и другие полезные мелочи.

У драгоценных камней существовал собственный секретный язык

В Викторианскую эпоху появились драгоценности, в которых мастера зашифровывали целые послания, используя различные минералы. Чтобы прочитать их, надо было всего лишь точно знать, какие именно камни использовались для создания украшения. Из первых букв названий минералов складывались слова.

Иногда имела значение и цветовая гамма ювелирного изделия. Так, суфражистки выбрали для себя белый, фиолетовый и зеленый оттенки. Украшения, где использовались такие сочетания, надевали только те женщины, которые принадлежали к этому течению.

Некоторые люди умудрялись собрать целую коллекцию траурных колец

Кольца, которые изготавливались в знак скорби по ушедшему человеку, были известны еще во времена древних римлян. Обычно это украшение вручали друзьям и близким персоны, которая отправилась в мир иной. Но иногда их создавали и в честь известных исторических личностей. Эти ювелирные изделия обычно раздавали всем приглашенным во время похорон. Если человек занимал высокое положение в обществе, то в его коллекции могло собраться большое количество таких украшений. Траурные кольца порой украшали жемчужинами и прядями волос в знак скорби.

Подвеска могла говорить о принадлежности к церковному ордену

В XVI веке для создания ювелирных украшений часто использовался жемчуг. С помощью этого материала мастера искусно создавали образы воздушных предметов и существ. Кто-то носил такие изделия на цепочке, другие прикалывали их к одежде. Животные порой имели символическое значение. Так, подвеска в виде лебедя могла говорить о том, что человек принадлежит к Обществу Девы Марии.

Кольцо-головоломка «следило» за нравственным обликом жены в отсутствие мужа

Доподлинно неизвестно, кто первый изобрел такие украшения. По одно версии, они появились в Древнем Египте, другие исследователи считают, что страна происхождения — Китай. Однако самая любопытная легенда повествует о то, что кольцо-головоломку изобрел ревнивый муж. И, не рассказав о его секрете, подарил жене. Та, замыслив измену, решила снять с пальца украшение. Кольцо тут же рассыпалось, и обратно его собрать она не смогла. Так супруг узнал о неверности любимой.

В Викторианскую эпоху каждый цветок имел свое значение

В XIX веке флористические мотивы в ювелирном искусстве вновь обрели популярность. Однако образы различных цветов при создании брошек, колье, колец и серег использовались не только для красоты. Существовал особый язык, в котором каждому растению приписывалось свое значение, и он был известен практически всем. В свет выходило множество книг, где объяснялось, как следует трактовать то или иное сочетание цветов. Поэтому зашифровать в украшение тайное послание было затруднительно.