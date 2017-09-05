14 доказательств того, что мода движется по кругу

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Всё повторяется в жизни, и мода не исключение. То, что мы сегодня называем «новинками» и «стильными трендами», было придумано давно и уже опробовано модницами прошлых лет. AdMe.ru нашел корни популярных сегодня фешен-тенденций и в очередной раз удивился тому, что всё было придумано до нас.

1. Тренчи из 1940-х

1901-й — год рождения тренча, когда военное министерство Великобритании утвердило его в качестве солдатской одежды. Название происходит от слова «траншея». После Первой мировой войны тренч перекочевал в гардеробы гражданских лиц и полюбился модницам. Огромную роль в этом сыграло кино 40–60-х годов: тренч появляется в «Касабланке», «Ключе», «Завтраке у Тиффани» и многих других кинолентах, становясь по-настоящему культовой вещью.

2. Бельевой стиль из 1990-х

Платье-комбинация, словно вы только что проснулись и тут же отправились на вечеринку, остается одним из любимых нарядов модниц как сегодня, так и два десятка лет назад.

3. Чокеры из «нулевых»

У каждой девочки «нулевых» непременно был модный «ошейник». Сегодня звезды опять подают нам пример такого стиля.

4. Рюши из XIX века

Рюши, воланы, жабо — все эти по-девичьи милые украшения на одежде в очередной раз вернулись к нам. Они были популярны в «нулевые», в 1920-е и пользовались особенной популярностью у дам позапрошлого столетия.

5. Джинсы клеш из 2000-х

Расклешенные джинсы вновь отвоевывают себе популярность. На этот раз мы сочетаем клеш и с длинными штанами, и с укороченными.

6. Баска из 1940-х

Баска отлично подчеркивает фигуру и в то же время скрывает лишнее. Сегодня мы в основном носим ее с облегающей одеждой — джинсами или узкими юбками.

7. Стрижка боб из 1990-х

Боб снова на пике популярности, только теперь мы чаще отдаем предпочтение его удлиненной версии и небрежной укладке.

8. Юбки миди из 1930-х

Мини и макси сегодня отложены до лучших времен, а фаворитом считается длина миди. Как, впрочем, и 80 лет назад.

9. Отвороты на джинсах из 1990-х

В 1990-е мы делали небольшие отвороты на джинсах «пирамидах» или бриджах. Сегодня укороченные штаны в моде, и в них можно превратить обычные джинсы благодаря особенно широким отворотам.

10. Джинсы «бананы» из 1980-х

Джинсы «бананы», джинсы «пирамиды» — названия супермодных широких штанов, суженных книзу. Ими «болели» не только девушки, но и парни. Сегодня они снова в моде — но только на дамах.

11. Носки с босоножками из 1940-х

Носочки с туфлями или сандалиями были писком моды в 1930-х и 1950-х годах. Потом ажиотаж поутих, и про них забыли. А в 2014-м неожиданно для нас вспомнили. Спустя некоторое время тренд с подиумов перекочевал на «улицу», в образы обычных модниц. Однако сегодня к нему относятся настороженно.

12. Пальто oversize из 1980-х

Пальто мужского покроя, будто любимый накинул на вас свою верхнюю одежду в холодный вечер, снова фаворит женского гардероба.

13. Остроносая обувь из 2000-х

Туфли с ультрадлинными носами — непременный атрибут модницы в «нулевых». Сейчас они тоже актуальны, только носы стали короче. Теперь это выглядит довольно женственно и элегантно.

14. Брюки-кюлоты из 1950-х

Юбка-брюки и широкие штаны-кюлоты прошли длинный путь и часто становились непременным атрибутом гардероба модниц. Сегодня мы опять выбираем эту одежду, отправляясь в пир и в мир, и экспериментируем с длиной, цветом и материалом.