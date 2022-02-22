14 детей знаменитостей, которые унаследовали и приумножили красоту своих родителей
На уроках биологии в школе нам рассказывали, что дети берут 50 % от ДНК матери и 50 % от ДНК отца. Похоже, это правило не распространяется на детей некоторых знаменитостей, потому что они взяли от своих родителей явно больше.
Команда AdMe.ru представляет 14 отпрысков знаменитостей, которые унаследовали славу и эффектную внешность своих родителей, доказав в очередной раз, что яблоко от яблони недалеко падает.
1. Кортни Кардашьян и Пенелопа Скотланд Дисик
2. Серена Уильямс и Алексис Олимпия Оганян
3. Сальма Хайек и Валентина Палома Пино
4. Леброн Джеймс и Бронни Джеймс
5. Крис Дженнер и Кендалл Дженнер
6. Риз Уизерспун и Дикон Филипп
7. Марк Консуэлос и Майкл Джозеф Консуэлос
8. Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп
9. Дэймон Уэйанс и Дэймон Уэйанс — мл.
10. Кристи Бринкли и Сейлор Ли Бринкли-Кук
11. Ким Кардашьян и Чикаго Уэст
12. Тэндиве Ньютон и Нико Паркер
13. Роб Лоу и Джон Оуэн Лоу
14. Анджелина Джоли, Брэд Питт и их дочь Шайло Джоли-Питт
Как вы считаете, кого из знаменитостей можно было бы перепутать с собственным ребенком? На кого из родителей вы похожи больше? Расскажите нам об этом или поделитесь фотографиями.
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