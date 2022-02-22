14 детей знаменитостей, которые унаследовали и приумножили красоту своих родителей

На уроках биологии в школе нам рассказывали, что дети берут 50 % от ДНК матери и 50 % от ДНК отца. Похоже, это правило не распространяется на детей некоторых знаменитостей, потому что они взяли от своих родителей явно больше.

Команда AdMe.ru представляет 14 отпрысков знаменитостей, которые унаследовали славу и эффектную внешность своих родителей, доказав в очередной раз, что яблоко от яблони недалеко падает.

1. Кортни Кардашьян и Пенелопа Скотланд Дисик

2. Серена Уильямс и Алексис Олимпия Оганян

3. Сальма Хайек и Валентина Палома Пино

4. Леброн Джеймс и Бронни Джеймс

5. Крис Дженнер и Кендалл Дженнер

6. Риз Уизерспун и Дикон Филипп

7. Марк Консуэлос и Майкл Джозеф Консуэлос

8. Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп

9. Дэймон Уэйанс и Дэймон Уэйанс — мл.

10. Кристи Бринкли и Сейлор Ли Бринкли-Кук

11. Ким Кардашьян и Чикаго Уэст

12. Тэндиве Ньютон и Нико Паркер

13. Роб Лоу и Джон Оуэн Лоу

14. Анджелина Джоли, Брэд Питт и их дочь Шайло Джоли-Питт