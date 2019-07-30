14 человек, родители которых творили историю ХХ века

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Существует два противоположных мнения по поводу отпрысков известных личностей. Одни считают, что на детях гениев природа отдыхает. Другие — что у талантливых людей рождаются талантливые дети. Но наука расставила все на свои места: на способности человека влияют и окружение, и генетика. Возможно, поэтому дети и внуки известных актеров, политиков и певцов не уступают в таланте своим именитым предкам.

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Аллегра Версаче, дочь Донателлы Версаче

После убийства известного модельера Джанни Версаче выяснилось, что все его многомиллионное состояние и 50 % акций модного дома завещано племяннице Аллегре. В день совершеннолетия девушка вступила в наследство и стала главной владелицей империи. Она поступила в Калифорнийский университет, где стала изучать историю искусств и французский язык и играла в небольшом театре. Аллегра считала, что окружающие будут относиться к ней предвзято из-за известной фамилии, поэтому долгое время представлялась Аллегрой Бек. Она ведет непубличный образ жизни и старается избегать светских мероприятий.

Мариэль Хемингуэй, внучка Эрнеста Хемингуэя

Знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй покончил с собой за несколько месяцев до рождения внучки Мариэль. Когда девушке исполнилось 15, она дебютировала в кино вместе со своей сестрой Марго, а через год уже была номинирована на «Оскар» за роль в фильме «Манхэттен» Вуди Аллена. На счету Мариэль более 50 киноролей. Для сохранения душевного спокойствия она занимается йогой и медитирует. Актриса издала мемуары, написала книгу о своей семье и пособие для женщин с бьюти-советами. Также она выпустила свою линию духов.

Стелла Маккартни, дочь Пола Маккартни

На родине Стелла известна не меньше, чем ее звездный отец. Она модельер и борец за права животных. В своих коллекциях Маккартни-дочь не использует натуральный мех и кожу. Стелла училась в обычной государственной школе, где постоянно конфликтовала с учениками и учителями. В одном из интервью она вспоминала: «Даже в школе с меня спрашивали по-особому, как с дочки одного из битлов, которой всегда можно дать по рогам. Разумеется, приходилось ругаться и противостоять всему миру». Она работала с модными домами Chloé, Gucci, выпустила коллекцию аксессуаров для H&M и ювелирных украшений по мотивам книги «Алиса в Стране чудес». У Стеллы также есть своя линия парфюмерии и продукции по уходу за кожей.

Джулиан Леннон, сын Джона Леннона

Джулиан — сын Джона и Синтии Леннон. Он вдохновил битлов на создание песен «Lucy in the Sky with Diamonds» и «Hey Jude». Леннон-младший тоже стал музыкантом, собрав первую группу в 13 лет. После школы Джулиан работал посудомойщиком и писал песни. Вскоре он добился успеха и даже получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший исполнитель». Помимо музыки мужчина увлекается фотографией. В 2010 году он открыл фотовыставку «Вечность», а в 2015-м — «Горизонты».

Данкан Джонс, сын Дэвида Боуи

Данкан Джонс связал свою жизнь с кинематографом и стал режиссером. В его фильмографии 4 картины: «Луна 2112», «Исходный код», «Варкрафт» и «Немой». Сын Дэвида Боуи женился на фотографе Родин Ронквилло. Вскоре у женщины обнаружился рак груди, который был успешно прооперирован. С тех пор режиссер занимается привлечением внимания общественности к проблеме раннего обнаружения онкологических заболеваний.

Кристина Паваротти, дочь Лучано Паваротти

Кристина — дочь Лучано от первого брака. С детства у нее было два увлечения — театр и писательство. Объединив их, девушка стала драматургом.

Она сочиняет либретто и является соавтором нескольких опер. У нее есть две родные сестры — Лоренца и Джулиана. Совсем недавно все три снялись в биографическом фильме об отце.

Рахул Ганди, внук Индиры Ганди

Прадедом Рахула был первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, а бабушкой — Индира Ганди, так что ему просто суждено было стать политиком. Обучался мужчина в США под вымышленным именем из соображений безопасности. После окончания учебы он вернулся в Индию и продолжил дело семьи. Сейчас Рахул занимает пост президента Индийского национального конгресса. Ганди активно выступает за расширение количества мест в парламенте для женщин.

Бернис Кинг, дочь Мартина Лютера Кинга

Бернис — младшая дочь Мартина Лютера Кинга. Как и отец, она связала свою жизнь с религией и стала баптистским проповедником. Бернис выступала против апартеида (политики расового разделения) в Южной Африке, за что была арестована. Женщина также занимается благотворительностью, пишет книги и продолжает дело отца — борьбу за мир и отказ от насилия.

Аманда Тэтчер, внучка Маргарет Тэтчер

До недавнего времени Аманда не была известна жителям Великобритании — она родилась и выросла в США. Девушка покорила сердца миллионов британцев после того, как произнесла речь на похоронах своей бабушки — Маргарет Тэтчер. И ее тут же окрестили «железной внучкой». Занимается легкой атлетикой и верховой ездой, ведет закрытый образ жизни и не участвует в светских мероприятиях.

Виктор Бельмондо, внук Жан-Поля Бельмондо

Виктор решил тоже стать актером, как его знаменитый дед. Юноша получил образование в театральной школе, где изучал режиссуру и сценарное дело. Одной из первых серьезных работ Виктора стал документальный фильм о жизни дедушки. Сейчас он играет в театре, снимается в короткометражках и авторском кино.

Анна Шарье, внучка Брижит Бардо

Анна Шарье — внучка Брижит Бардо и Жака Шарье. Она начала карьеру театральной актрисы в 1999 году, а со временем стала получать все больше ролей в кино и на телевидении. Шарье часто сравнивают со знаменитой бабушкой и подчеркивают их сходство. Сейчас она много играет в театре и снимается во французском телесериале «Страх на озере».

Намаши Чакраборти — сын Митхуна Чакраборти

У похитителя женских сердец индийского актера Митхуна Чакраборти четверо детей — дочь и 3 сыновей. Мадший сын, Намаши, пошел по стопам отца и тоже стал актером.

Парень хочет добиться славы сам, не пользуясь известной фамилией. Он только начинает покорять Болливуд, но критики уже пророчат Намаши удачную карьеру. Ведь молодой актер как две капли воды похож на своего звездного отца.

Аманда Лукас, дочь Джорджа Лукаса

Аманда — старшая приемная дочь Джорджа Лукаса. В детстве она была пухленькой девочкой, поэтому решила заняться спортом — выбор пал на борьбу. Девушка получила фиолетовый пояс по бразильскому джиу-джитсу, а также занималась боксом, борьбой и муай-тай. В 2008 году начала профессиональную карьеру в ММА, провела 6 боев, из которых проиграла только один. Аманда успела реализовать себя и в качестве актрисы — конечно, в «Звездных войнах». Она снялась в разных эпизодах саги и озвучила Контролер пришельцев на Корабле управления дроидами.

Джо Хилл, сын Стивена Кинга

Джо — один из трех детей писателя Стивена Кинга. В детстве он снялся в фильме «Калейдоскоп ужасов» по сценарию отца. В колледже изучал английскую литературу и словесность, чтобы продолжить династию писателей. Хилл решил добиваться успеха самостоятельно, потому взял псевдоним: его настоящее имя — Джозеф Хиллстром Кинг. Долгое время рассказы Хилла публиковались только в литературных газетах и журналах. Первый его сборник «Призраки ХХ века» вышел в 2005 году и сразу же получил премию Брэма Стокера. Общественное признание к Джо пришло после экранизации романа «Рога», главную роль в которой сыграл Дэниел Рэдклифф.