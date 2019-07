14 человек, родители которых творили историю ХХ века

Аллегра Версаче, дочь Донателлы Версаче

Мариэль Хемингуэй, внучка Эрнеста Хемингуэя

Стелла Маккартни, дочь Пола Маккартни

Джулиан Леннон, сын Джона Леннона

Джулиан — сын Джона и Синтии Леннон. Он вдохновил битлов на создание песен «Lucy in the Sky with Diamonds» и «Hey Jude». Леннон-младший тоже стал музыкантом, собрав первую группу в 13 лет.

После школы Джулиан работал посудомойщиком и писал песни. Вскоре он добился успеха и даже получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший исполнитель». Помимо музыки мужчина увлекается фотографией. В 2010 году он открыл фотовыставку «Вечность», а в 2015-м — «Горизонты».