14 человек поделились остроумными ответами, которые помогли им получить работу

Собеседование при приеме на работу — это самая настоящая лотерея, и никто не знает действенного метода завоевать сердца интервьюеров. Но некоторым все-таки удается подобрать правильные слова, которые автоматически гарантируют им место в компании. Возможно, этим людям просто везет, а может быть, именно стресс рождает такие гениальные идеи.

AdMe.ru поделится историями людей, которые получили работу благодаря своей сообразительности.

1.

— Станете ли вы новой звездой нашей компании?

— Нет, я хочу быть луной, здесь и так слишком много звезд.

— Почему луной? Звезды сияют, а луна просто отражает свет.

Подумав, я ответил:

— Свет, который излучают звезды, бесполезен как днем, так и ночью. А луна отражает солнечный свет ночью и освещает нам путь.

Интервьюер улыбнулся. Меня взяли! © unknown author / Quora

2.

Компания отобрала 20 студентов для прохождения собеседования и собиралась нанять только двоих. Интервьюер: «Что бы вы сделали, если бы вам предложила работу более успешная компания в той же отрасли, только с лучшим пакетом услуг?»

Я: «Я бы согласился».

Интервьюер: «Значит, вы не будете преданы нашей компании. Даже если я предложу вам работу, где гарантия, что вы здесь останетесь? И зачем мне тогда вас брать?»

Я: «Если вы найдете кандидата получше, то предложите работу ему, а не мне. Так что, следуя вашей логике, ваша компания не предана мне. Вы хотите, чтобы на вас работали лучшие сотрудники, а я хочу работать на лучших. И разве вы считаете, что в этой отрасли есть компания успешнее вашей?» Меня взяли. © unknown author / Quora

3.

Отдел кадров попросил меня провести курс делового письма. На этапе обсуждения деталей я проходила собеседование с 5 руководителями компании. Они хотели, чтобы их сотрудники, которые неспособны писать простые предложения, могли выдавать 10-страничные отчеты, и это после каких-то 40 часов обучения. Да, некоторые согласились бы сделать невозможное, чтобы получить работу. Но не я. Я сказала, что я им не подойду. Мне не нужна была такая работа, и это их удивило. Меня все равно наняли, потому что я сказала им правду. © Verneita Boonlom / Quora

4.

5.

Менеджер: «Прошло почти 3 месяца с начала вашего последнего года обучения в колледже, и я уверен, что многие компании предлагали студентам работу. Почему вас не взяли ни в одну из них?»

Я: «У большинства компаний были такие условия: „необходим высокий средний балл“ и „не должно быть ни одного заваленного предмета“. И так как я однажды завалил математику, когда учился на 2-м курсе инженерного факультета, я не подавал заявление».

Менеджер: «Значит, вы даже не удосужились предложить свою кандидатуру?»

Я: «Я не хочу работать в компании, которая не уважает мои неудачи».

После того как я произнес эти слова, последовало долгое молчание. Затем менеджер улыбнулся и сказал:

«Мне нравится ваш ответ».

В итоге я получил работу! © Nikhil P Kulkarni / Quora

6.

Интервьюер: «Итак, мы закончили с технической частью. Расскажите мне еще что-нибудь о себе».

Я: «Будь вы эйчаром, я бы вам рассказала, а так, пожалуй, не буду».

Выражение его лица было бесценным. Возможно, оно должно было меня напугать.

Интервьюер: «У меня есть перечень определенных вопросов, так что можете не стесняться».

Я: «Я все же воздержусь». Собеседование закончилось через 3–4 минуты. Несмотря на все это, меня пригласили на следующий этап, уже с настоящим эйчаром. Об инциденте не было сказано ни слова, и меня взяли на работу. © Akriti More / Quora

7.

Когда мне было 14 лет, я хотел устроиться на работу в компанию, связанную со сферой недвижимости. Менеджер сказал, что я слишком молод. Я ответил, что работаю с 11 лет, и показал ему статью в местной газете, чтобы доказать это. Он сказал: «Так это просто хозяйственный магазин. У нас компания более высокого уровня. Это ничего не доказывает». Я сказал: «И если будешь мерить расстоянье // Секундами, пускаясь в дальний бег, — // Земля — твое, мой мальчик, достоянье! И более того, ты — человек!» Он выглядел ошеломленным и спросил: «Что ты сказал?!» Я ответил: «Это из стихотворения Редьярда Киплинга». И я процитировал стихотворение «Если» по памяти. Он задумался. А потом сказал: «Хорошо, мне нравится. Я изменю политику компании, и мы наймем тебя». © Alex Lightman / Quora

8.

9.

Генеральный директор спросил меня: «Смогли бы вы работать 6 дней в неделю по 10 часов в день?» Все сотрудники компании затаили дыхание. Я тут же ответил: «Я бы работал по 12 часов 5 дней в неделю, чтобы проводить выходные со своей женой». Последовало около 30 секунд тишины, пока все пытались подсчитать. Генеральный директор сказал: «Хорошо» — и ушел. Меня взяли. © Gaku Sato / Quora

10.

Дочка проходила кастинг в качестве модели для рекламы средства для загара. Там было очень много перспективных моделей, и на собеседовании все девушки говорили что-то вроде: «Вы должны выбрать меня, потому что я веселая, забавная и мне нравится веселиться». Но не она. Она сказала: «Мне действительно нравится это средство, я часто им пользуюсь и хотела бы помочь вам его продавать». © Susan Kaveny / Quora

11.

12.

Как-то я искала работу. В один день мне назначили собеседование разные работодатели. Я сходила на каждое и успешно прошла все тесты. На последнем собеседовании я услышала все то же, что слышала весь день: «Нам нужен человек с опытом». Мое терпение лопнуло. Я встала, ударила обоими кулаками по его столу и сказала: «Откуда, черт возьми, этому опыту появиться, если никто не берет меня на работу?» Я развернулась и направилась к выходу. Затем он сказал: «В понедельник утром в 8:00 жду вас на рабочем месте». Я была ему благодарна. В итоге проработала там 5 лет. © Sandra Taylor / Quora

13.

Я проходил собеседование на должность юриста. На собеседованиях в той фирме задают действительно сложные вопросы. Я был последним кандидатом, было уже поздно, а эйчары уже знатно устали. Я зашел, поблагодарил их за то, что они приняли меня, несмотря на долгий день. Они мгновенно взбодрились. У нас была очень приятная беседа, больше похожая на разговор друзей между собой. В какой-то момент прозвучал вопрос о моем резюме, и, похоже, мой ответ им не очень понравился. Спорить об этом было странно, поэтому я рассмеялся и решил подшутить над собой. На следующее утро они предложили мне работу. © Maryke S / Quora

14.