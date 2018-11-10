14 человек, которых смело можно назвать чемпионами в своем деле

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Все знают, что если совершать одно и то же действие много раз, то со временем оно будет доведено до автоматизма. А некоторые это знание применяют и становятся мастерами в своей работе, так что даже бездушная машина, возможно, выполняла бы ее медленнее. К примеру, если бы роботы обладали чувствами, они наверняка с завистью смотрели бы на работу парня, разливающего кетчуп по формочкам, или упаковщицы роликовых подшипников.

AdMe.ru нашел 14 человек, которые так виртуозно овладели своим делом, что, кажется, равных им нет.

Посудомоечная машина. Модель «Homo Sapiens»

Упаковщик запредельного уровня

Мастер по сбору мусора с ковра

Экстремальное жонглирование футбольным мячом

Парень разливает кетчуп по формочкам с точностью робота

Самый ловкий официант

Невероятный прыжок

Мужчина работает словно какой-то станок

Этот парень — эксперт по скоростному позированию

Самый необычный способ нарезки авокадо

Очистка и нарезка арбузов еще никогда не была такой быстрой

Простое мытье полов может быть искусством, если выполняется мастером

Чемпион не только в гонках, но и в откупоривании шампанского

Мастер по бросанию камней по воде