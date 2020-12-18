14 человек, которые в своем возрасте выглядят так молодо, что даже неловко

Каждый из нас хочет быть молодым и красивым, причем желательно как можно дольше. К сожалению, не всем это удается, хотя нередко мы прикладываем для этого массу усилий. Однако есть люди, при взгляде на которых понимаешь, что на самом деле все возможно, ведь у них же получилось.

Мы в AdMe.ru тоже частенько засматриваемся на фотографии мужчин и женщин, которые непостижимым образом выглядят неприлично молодо. И думаем, что вы тоже с удовольствием присоединитесь к нам, ведь смотреть на красивых людей всегда приятно.

Кэт Фармер, 47 лет

Кэт Фармер — fashion-блогер, писатель, жена и мать 3 детей. Она ведет насыщенную жизнь активной женщины и при этом в 47 лет умудряется выглядеть на 35. Судя по всему, секрет ее молодости заключается во внутренней гармонии и позитивном отношении к жизни, так как никакой диеты или усиленных занятий спортом Кэт не пропагандирует.

Лора Браун, 46 лет

Главный редактор журнала InStyle уж точно не выглядит на свой возраст. Лора Браун не стесняется говорить о том, что регулярно посещает косметолога и прикладывает определенные усилия для того, чтобы оставаться молодой и красивой.

Джанлука Вакки, 53 года

«Танцующий миллионер» — так называют Джанлуку Вакки, итальянского бизнесмена и гедониста, который знаменит своей страстью к моде и роскоши. Видимо, любовь к жизни и молодость в душе — лучшие косметологи для этого энергичного красавца.

Каролин де Мегрэ, 45 лет

Французская модель и просто красавица Каролин де Мегрэ в свои 45 лет ведет образ жизни обычной парижанки: выпивает не менее 3 л воды в день, красится по минимуму и редко пользуется феном.

Тарин Туми, 39 лет

Тарин Туми — фитнес-инструктор и инстаблогер, известная разработкой собственной уникальной практики упражнений The Class. Разумеется, занимаясь спортом ежедневно, она выглядит идеально. Кроме того, ежедневно она пьет теплую воду с лимоном, а также медитирует и не ест мясо.

Йоханнес Хьюбл, 42 года

Чтобы хорошо выглядеть, 42-летний Йоханнес, модель и фотограф, старается проводить много времени на свежем воздухе, заниматься различными видами спорта и правильно питаться. Одежда и так сидит на нем неплохо, однако, чтобы она сидела просто идеально, Йоханнес почти все подгоняет по размеру и многое шьет на заказ, включая плавки.

Кэтрин Маккорд, 46 лет

Бывшая модель и телеведущая, Кэтрин является основателем сайта, посвященного полезной и вкусной домашней еде. Также она соучредитель службы доставки органической еды на дом, ориентированной на семьи, и автор кулинарных книг. Внешность Кэтрин — самая лучшая реклама ее деятельности.

Лорен Димет Уотерс, 52 года

Лорен — главный редактор и соучредитель сайта о красоте, стиле, здоровье и путешествиях для женщин старше 40 лет. Она много занимается спортом, старается питаться максимально здоровой едой и твердо намерена выглядеть молодо так долго, как только это возможно. Надо сказать, у нее неплохо получается.

Брайан Сакава, 42 года

Брайан Сакава — музыкант и бывший велогонщик. Его спортивная карьера давно закончена, однако этот мужчина никогда не останавливается на достигнутом: в 2013 году он решил создать собственный бренд мужской одежды и с тех пор активно развивает его.

Джанин Делани, 49 лет

Фитнес-блогер Джанин утверждает, что в свои 49 лет чувствует себя физически и психологически лучше, чем когда-либо прежде. В своем блоге она старается донести до аудитории, что быть в хорошей форме — это не только внешний вид. Здоровый дух, тело и душа — все эти компоненты должны работать вместе. И на примере Джанин мы можем легко убедиться в ее правоте.

Эрик Рутерфорд, 50 лет

Модельная карьера этого красавца началась 35 лет назад. Сейчас он выглядит максимум на 40 лет, а его возраст выдает лишь седина. Спортивная фигура и мальчишеский задор на лице запросто убавляют 10–15 лет. Вдобавок к этому стоит заметить, что Эрик придерживается здорового образа жизни и не употребляет спиртного уже несколько десятков лет.

Саманта Чапман, 43 года

Саманта работает визажистом и долгое время была частью британской команды MAC Pro. В своем блоге она показывает всевозможные техники макияжа и заодно доказывает, что в 43 года выглядеть настоящей красавицей очень даже возможно.

Майкл О’Херн, 51 год

Бодибилдер, тренер, актер, модель, а кроме того, счастливый муж и отец Майкл О’Херн уж точно не выглядит на свои годы. Секрет его молодости заключается в крепкой семье, здоровом образе жизни и, конечно же, в спорте, который давно стал для него стилем жизни.

Сандра Сирес, 44 года