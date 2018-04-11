14 бывших ботаников, которых вы не заметили бы в школе. А зря

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Вы знали, что брутальный Кит Харингтон носил очки, когда был подростком? А Дрю Бэрримор обрела красивую улыбку благодаря брекетам? У каждого из нас есть смешные или слишком «ботанские» детские и подростковые фото. Утешает только то, что у звезд, оказывается, тоже есть подобные снимки.

AdMe.ru собрал для вас лучшие примеры детских и подростковых фотографий звезд. Глядя на них, сложно поверить, что спустя годы эти люди станут известными и любимыми для миллионов людей.

14. Эминем

В детстве у Маршалла (настоящее имя Эминема) были напряженные отношения со сверстниками, поскольку он жил в «черном» районе. Эти отношения только усугубились, когда парень решил стать рэпером. Тогда считалось, что рэп — музыка исключительно чернокожих, однако Эминем упрямо участвовал в рэп-батлах и со временем завоевал настоящее признание публики.

13. Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу, родившаяся в семье кинорежиссера, в юности бросила учебу ради того, чтобы стать актрисой. И была вознаграждена за это: в 1999 году она получила премию «Оскар» за роль в ленте «Влюбленный Шекспир». Успешна актриса и сейчас: на экранах ее можно увидеть в фильмах от студии Marvel, а также с 2005 года Пэлтроу сотрудничает с парфюмерной компанией Estée Lauder.

12. Ким Кардашьян

«Мы с Николь всегда интересовались красотой. Когда нам было приблизительно по 11 лет, мы вошли в аптеку и украли помаду. Мы чувствовали себя невероятными хулиганками!» — признается Ким Кардашьян на своем сайте. Сейчас Ким Кардашьян — признанная икона стиля, бизнесвумен и медийная личность.

11. Джессика Честейн

Джессика Честейн впервые поняла, что станет актрисой, еще в 7 лет. Тогда бабушка отвела ее на детский мюзикл, и он так покорил сердце малышки, что та решила связать свою судьбу с театром и кино. Сейчас этой эффектной красотке 41 год, она считается «крестной дочерью» Аль Пачино и несомненной фавориткой Энни Лейбовиц.

10. Хью Джекман

Хью Джекман, наиболее известный по роли Росомахи, своими самыми яркими воспоминаниями детства считает игру в баскетбол и походы всей семьей. У актера есть свой любимый герой — Супермен.

9. Крис Прэтт

Крис Прэтт, по его личному признанию, так и не окончил колледж. Спустя полгода обучения он бросил учебу и в результате был вынужден работать сначала продавцом, а потом стриптизером. Все изменилось, когда его заметила актриса и режиссер Рэй Дон Чонг.

8. Тейлор Свифт

Девушку назвали Тейлор, потому что ее маме понравилась идея, что по этому имени неясно, кто его обладатель — мужчина или женщина. В 10 лет Тейлор Свифт уже выступала в родном городе Вайомиссинге на ярмарках, фестивалях и спортивных мероприятиях. Когда ей было 12, она спела гимн США на открытии спортивных игр, и именно с этого момента началась ее карьера.

7. Адель

Адель, по ее словам, начала петь еще в 4 года, и с тех пор это стало для нее настоящей страстью. Впоследствии она успела получить множество наград: 10 премий «Грэмми», 9 — BRIT Awards, «Золотой глобус» и «Оскар».

6. Элисон Бри

Карьера американской актрисы Элисон Бри началась со школьного спектакля, где она сыграла... Тото, песика главной героини! Кто бы мог тогда подумать, что от таких забавных ролей в детских спектаклях она перейдет к съемкам в известных сериалах, таких как «Ханна Монтана» и «Безумцы».

5. Дженьюари Джонс

Свое необычное имя (в переводе оно означает «январь») она получила в честь героини романа Жаклин Сьюзанн «Одного раза недостаточно» — Дженьюари Уэйн. Глядя на детские фото, даже не верится, что теперь эта девчонка — муза самой Донателлы Версаче, известная и успешная модель и актриса, звезда сериала «Безумцы» и «Закон и порядок».

4. Хайди Клум

Хайди Клум начала карьеру, когда обошла 25 тыс. конкуренток в конкурсе The Late Night Show и подписала контракт с местным агентством на $ 300 тыс. Тогда ей было всего 18 лет. Сейчас эта известная модель в основном зарабатывает за счет собственного бизнеса и участия в телевизионных шоу, а также она принимает участие в рекламе многих крупных корпораций, среди которых McDonald’s и Volkswagen.

3. Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор, продолжая актерскую традицию рода, впервые появилась на экранах, когда ей было всего 11 месяцев. Уже в детстве она стала известной, и, как мы видим, брекеты ей совершенно не помешали. Сейчас Дрю Бэрримор — основательница успешной кинокомпании Flower Films и посол по борьбе с голодом Всемирной продовольственной программы ООН.

2. Риз Уизерспун

Риз Уизерспун начала карьеру еще в 7 лет, когда ее выбрали для съемок в рекламе цветочного магазина. Именно тогда девочка решила стать актрисой и брала уроки актерского мастерства. Эта эффектная блондинка признается, что в детстве была «занудой, которая читает кучу книг». Тем не менее это не помешало ей стать членом группы поддержки и развивать свою актерскую карьеру.

1. Кит Харингтон

Кит Харингтон, наиболее известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», в детстве мечтал стать журналистом или военным корреспондентом. Однако актерская судьба привлекала его гораздо больше, чему мы все искренне рады. Кроме «Игры престолов», Кит снялся во многих известных фильмах, в том числе в «Сайлент Хилле» и фильме «Помпеи». Сейчас он продолжает активно сниматься, а в 2018 году выйдет фильм с его участием «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована».

Какие из этих фото впечатлили вас больше всего?