14 безумных блюд из США, которые выносят иностранцам мозг

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Казалось бы, США, родина фастфуда и всеми любимой кока-колы, вряд ли удивит туристов экзотическими блюдами. А вот и нет. В американской кухне, конечно, нет жареных тараканов или супа из летучих мышей, но как насчет маринованных свиных ножек, «Сникерса» во фритюре или змеиной кожи? AdMe.ru нашел 14 сумасшедших «вкусняшек», глядя на которые, вы скажете: «Как, черт возьми, это вообще можно есть?» А может... что-то из списка придется вам по душе?

Жареная гремучая змея

На юго-западе США очень много гремучих змей. Как видно на фотографии, местные жители нашли им применение. Мясо змей жарят, запекают и даже добавляют в сосиски. Это блюдо особенно популярно в штате Техас. Некоторые говорят, что по вкусу оно напоминает курицу. Ужасаемся рецепту по ссылке.

Маринованные свиные ножки

Подобное «лакомство» распространено в южных штатах страны. Чаще всего его рассматривают как вариант для перекуса, а не полноценное блюдо. Кстати, маринованные свиные ножки также можно найти в китайской и скандинавской кухне.

Жареная кока-кола

Смесь из муки, яиц и стакана колы жарят до золотистой корочки, затем поливают сиропом и украшают взбитыми сливками и вишенкой. В это сложно поверить, но рецепт работает: получается нечто очень сладкое и жирное со вкусом колы и вишенкой на верхушке.

Сэндвич из пончика

Едва ли можно найти другую страну, в которой вместо обычного хлеба для сэндвича порой используют пончик в глазури. Выходит, что сладкая глазурь и сдобное тесто отлично сочетаются с ветчиной и сыром? Весьма странный выбор.

Пирог с чипсами «Фрито»

Этот деликатес любят жители юга и Среднего Запада. В состав блюда входят чили (измельченное мясо с острым перцем), сыр и... кукурузные чипсы, обычно марки «Фрито». Посмотреть рецепт можно здесь.

Сосиски из аллигатора

В США сосиски из аллигаторов можно сделать самим или приобрести в магазине. Блюдо пользуется успехом в Новом Орлеане, где хот-доги с мясом аллигатора можно купить прямо на улице.

Пюре из сладкой картошки, запеченное с зефиром

Представьте обычный гарнир — картофельное пюре. Представили? Теперь мысленно красим пюре в оранжевый цвет, делаем сладким на вкус, добавляем корицу, сахар, апельсиновый сок, щедро посыпаем зефирками и запекаем в духовке. Подробности классического рецепта ко Дню благодарения читайте тут.

«Мусорная тарелка»

«Мусорная тарелка» — это салат из вареных макарон с майонезом или бобов, картошки фри, чизбургера или хот-дога, курицы, ветчины и сыра. Плюс горчица, кусочки хлеба, кетчуп, лук и фирменный острый соус. Звучит все это так, будто один повар так и не смог определиться, какую вредную еду он хочет приготовить. Рецепт здесь.

Кока-кола с арахисом

Кажется, в один прекрасный день кто-то подумал: «Газировка — недостаточно нездоровый напиток, надо добавить в нее арахис!» Подобный коктейль любят в южных штатах. Вот такая необычная идея для легкого перекуса.

Сырный «спрей»

Это такая баночка, в которой живет нечто похожее на густой сырный соус. Его легко выдавить из упаковки. «Сыр» едят с крекерами, фастфудом и вообще всем, на что можно его намазать. Беда только в том, что в этом продукте не содержится и грамма сыра, он полностью химический. Продается почти в каждом супермаркете.

«Устрицы Рокки Маунтин»

Возможно, блюдо чем-то внешне (отдаленно) и напоминает устрицы, но вот изготавливают его из яичек быков, свиней или баранов. Мясо прожаривают и покрывают смесью из муки, соли и перца. Этот страшный странный деликатес подают в барах в качестве закуски, во время различных фестивалей или спортивных игр. Рецепт не прилагаем — побоялись гуглить.

Маринованные огурцы, вымоченные в рассоле из фруктового порошка (Kool-Aid)

В банку с маринованными огурцами добавляют специальный порошок (в США он называется Kool-Aid, аналог российского Zuko), который обычно заливают водой, чтобы получить фруктовый напиток. Но в этом блюде в роли воды выступает рассол. Из-за красителей, содержащихся в порошке, можно получить огурцы красного, фиолетового или синего цвета. Бонус — фруктовый вкус. Идеально для беременных.

Жареное масло

Сначала кусочки сливочного масла окунают в смесь из сахара и корицы, затем замораживают и жарят. Да-да, жарят масло, а потом едят. Как это делать, можно посмотреть тут. Кажется, теперь картошка фри и бургеры не будут казаться такими уж вредными.

И снова жареное. Теперь «Сникерс»

«Сникерс» нанизывают на палочку, макают в специальную смесь, а потом безжалостно жарят на сковородке. Перед подачей посыпают сахарной пудрой и поливают карамельным сиропом. Сложно представить, что после такого не слипнется. Рецепт здесь.