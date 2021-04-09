14 беспроигрышных уловок, которые помогут сделать образ дороже, не потратив при этом кучу денег

Есть мнение, что нужно всего лишь 7 секунд, чтобы произвести первое впечатление. Конечно, на него может повлиять множество факторов, таких как форма лица, интонация голоса, общее эмоциональное состояние. Однако не стоит недооценивать роль одежды. Именно грамотно составленный гардероб может помочь вам выглядеть элегантно и сообщить миру не только о том, кто вы есть, но также о том, кем вы хотите быть. Ведь всем известна поговорка о том, что на собеседование нужно одеваться соответственно той должности, которую вы хотите занять, а не той, которую вы сейчас занимаете.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие несложные приемы помогут выглядеть более эффектно и дорого. А в конце вас ждет бонус, который напрямую не связан с конкретными предметами гардероба.

1. Дополните образ качественным ремнем

Просто добавьте ремень к своим любимым брюкам и джинсам — и вы удивитесь, насколько эффектнее и выигрышнее будет смотреться получившийся ансамбль. Не забывайте, что поясом можно дополнять абсолютно любой наряд — от платья, блейзера и юбки до пальто, пиджака и тренча. Ремни могут творить настоящие чудеса с одеждой, поскольку не только подчеркивают талию, но и делают весь образ более «собранным». При этом покупка ремня даже из хорошей натуральной кожи не должна сильно ударить по бюджету.

2. Выбирайте монохромный гардероб

Монохромные ансамбли, особенно в светлых тонах, автоматически делают образ дороже. Конечно, полностью белый наряд — это совсем не практично, особенно при активном образе жизни. Однако всегда можно подобрать альтернативу: смешайте кремовые, карамельные, белые и бежевые оттенки для создания роскошного образа. То есть подойдет вся палитра — от самого темного до самого светлого оттенка. Можно пойти еще дальше и попробовать комбинировать вещи разных текстур, но похожих оттенков. Это добавит шика и сделает образ сложнее.

3. Избегайте большого количества принтов

Грамотно сочетать узоры — довольно сложная задача, которая зачастую бывает под силу только профессионалам. При этом принты — самый простой способ сделать наряд перегруженным и аляповатым. К тому же мода на различные узоры меняется довольно часто, и то, что было модно в этом сезоне, в следующем может потерять актуальность. Однако это вовсе не значит, что стоит совсем отказаться от принтов, важно просто научиться грамотно их «растаскивать» на всю остальную одежду. Для это нужно внимательно изучить, из каких цветов составлен узор, а потом использовать эти цвета в остальных составляющих образа. Например, если у вас есть бело-зелено-розовый топ, его можно скомбинировать с зеленым пиджаком и розовыми брюками. Он послужит объединяющим элементом. Главное, чтобы в одном ансамбле не было двух разных узоров.

4. Попробуйте примерить total black

Total black — один из самых простых и беспроигрышных способов сделать образ дороже. Черный цвет нейтрален и никогда не выйдет из моды, а однотонный наряд сделает ваш образ более изысканным. Однако total black имеет несколько нюансов. Во-первых, чтобы черный цвет не давал тень на лицо и не подчеркивал несовершенства кожи, его следует немного отдалить от лица, например выбрать платье или блузку с декольте. Во-вторых, особенно выигрышно total black будет смотреться при сочетании разных тканей и текстур. В-третьих, стоит комбинировать между собой только актуальные и современные вещи черного цвета. В противном случае образ может получиться мрачным и только прибавит вам возраста. Наконец, если total black кажется вам слишком безрадостным и скучным, всегда можно разбавить одежду каким-то ярким аксессуаром: сумкой, панамой, бижутерией.

5. Выбирайте шелковые и атласные ткани

Зачастую решающую роль в общем образе играют ткани, из которых сшиты ваши вещи. Понятно, что дешевая синтетика или вещи с катышками никому не прибавят шарма. Однако есть несколько материалов, которые смотрятся более выигрышно по сравнению с другими. Так, шелковые и атласные ткани кажутся более дорогими, чем они есть на самом деле. Это можно использовать в своих интересах, добавив в свой гардероб такие вещи, как атласная юбка, платье, топ и блузка.

6. Присмотритесь к вещам на размер больше

Этот лайфхак мы подсмотрели у француженок. Оказывается, чтобы сделать образ более дорогим, местные модницы просто покупают некоторые вещи на размер больше. Таким образом они получают более свободный и расслабленный вид. Этот прием отлично работает с такими базовыми предметами гардероба, как пиджаки, футболки, брюки с завышенной талией.

7. Выбирайте аксессуары «под золото»

Совсем не обязательно надевать золотые украшения, чтобы подчеркнуть свой статус. Есть мнение, что любой аксессуар выглядит более роскошно и дорого, если он выполнен «под золото». Это касается и фурнитуры на сумке, и пряжек ремня, и бижутерии. Например, серьги, выполненные из искусственного жемчуга, смотрятся более дешево, чем серьги из «золотого» металла. Особенно стоит обратить внимание на так называемые скульптурные крупные серьги геометрической формы. Главное, не забывайте вовремя чистить все аксессуары, чтобы они не потускнели и не потрескались.

8. Не пренебрегайте многослойностью

Многослойность — это не новый тренд, он обыгран множество раз, но, как говорится, нет предела совершенству. Всегда можно найти новые способы создания дополнительных слоев. Эксперты моды советуют присмотреться к сочетанию «пиджак под пальто». Такой образ смотрится элегантно и эффектно. Также отличные базовые вещи для создания многослойного образа — рубашка оверсайз, платье-халат, кардиган.

9. Дополните наряд повязкой на голову

Яркие и смелые аксессуары для волос — один из самых популярных трендов на сегодняшний день. Если раньше в ход шли разнообразные заколки, то сейчас пальма первенства принадлежит повязкам и ободкам. В магазинах можно найти аксессуары самых разнообразных текстур — от атласа до бархата, украшенные жемчугом или стразами. Такая деталь поможет сделать модный акцент даже в самом обычном повседневном образе.

10. Не покупайте рваные и потертые джинсы

Хотя легкие потертости на джинсах могут придать образу милую небрежность и легкость, все-таки их стоит избегать, если вы хотите выглядеть по-настоящему дорого. Дело в том, что любая затертость, торчащие нитки и тем более дырки мгновенно сделают ваш наряд более повседневным, в отличие от денима без потертостей.

11. Добавьте несколько цепочек в качестве аксессуаров

Как говорится, одна цепочка хорошо, а две лучше. А еще лучше три. Стилисты советуют непременно добавить этот аксессуар в свой гардероб, поскольку он способен мгновенно преобразить практически любой ансамбль. Главное — не бояться смешивать цепочки разных стилей. Смело соединяйте тяжелую позолоченную цепочку с кулоном-подвеской — и вы будете самой модной в этом сезоне. Причем такое сочетание отлично смотрится как с простой футболкой, так и с вечерним нарядом.

12. Покупайте вневременную верхнюю одежду

Если вы не готовы каждый сезон покупать новое пальто или тренч, откажитесь от приобретения серьезных вещей, которые можно отнести к разряду «быстрой моды». Лучше инвестировать в пальто, которое прослужит вам несколько лет. Стилисты относят к «вневременным» предметам гардероба такие вещи, как пальто «верблюжьего» цвета, темно-синий двубортный шерстяной жакет, черная куртка в байкерском стиле, классический тренч с поясом. Об этих покупках вы точно не пожалеете.

13. Выбирайте правильный пиджак

Однотонный пиджак — незаменимая вещь в женском гардеробе. Это та редкая деталь гардероба, которую можно носить круглый год и которая разбавит любой образ. Пиджак можно носить как с джинсами и брюками, так и с платьями совершенно разных стилей. Чтобы купить достойный пиджак, нужно обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, он должен быть выполнен из качественного материала, который держит форму. Во-вторых, обращайте внимание на длину рукава — не стоит покупать изделие с рукавом 3/4. В-третьих, лучше, если он будет двубортным. И самое главное, выбирайте правильную длину. Длина идеального пиджака должна быть до середины ладони опущенной руки.

14. Грамотно инвестируйте в сумки

Не секрет, что качественная, дорогая сумка способна сделать даже самый простой образ более статусным и выигрышным. Пожалуй, это самый простой и надежный способ поднять весь ансамбль на более высокий уровень. Однако отнюдь не каждая женщина может позволить себе приобрести дизайнерскую сумку за несколько тысяч долларов. Ничего страшного, ведь можно просто выбрать вещь, которая будет смотреться более эффектно. Если вы посмотрите на список сумок, в которые стилисты советуют инвестировать, то вы не найдете там ни одной бесформенной вещи. Сумки, которые не держат форму, выглядят более дешево и просто, чем аксессуары с четкими линиями.

Бонус: приобретите отпариватель и пользуйтесь им вместо утюга

Одежда, которая выглядит безупречно, без помятостей и складок, всегда добавит к вашему образу 100 очков. Поэтому эксперты в мире моды настоятельно советуют отпаривать одежду, а не гладить. Кроме того, отпариватели гораздо бережнее относятся к тканям, что снижает их износ.